أدوية مسرطنة وأسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 12 شائعة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق، تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، تخفيض برامج الحماية الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019 - 2020، الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي.

كما نفى المركز: تداول عملات معدنية فئة "جنيه" دون سكها، تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان.التفاصيل:حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاقالحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سيهل يتم تخفيض برامج الحماية الاجتماعية بموازنة 2020؟حقيقة فرض ضرائب على الموظفين