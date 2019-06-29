سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

أدوية مسرطنة وأسعار الطماطم.. الحكومة تنفي 12 شائعة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاق، تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سي، تحمل ميزانية الدولة 9 مليارات جنيه لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية، تخفيض برامج الحماية الاجتماعية وفرض ضرائب جديدة على الموظفين لتمويل زيادة الأجور في الموازنة العامة الجديدة 2019 - 2020، الإعلان عن وظائف جديدة بوزارة الإنتاج الحربي.
كما نفى المركز: تداول عملات معدنية فئة "جنيه" دون سكها، تحمل وزارة التضامن أجور النجوم المشاركين في حملة مكافحة الإدمان.التفاصيل:حقيقة تصدر مصر لدول العالم في حالات الطلاقالحكومة تحسم جدل تداول أدوية مسرطنة لعلاج فيروس سيهل يتم تخفيض برامج الحماية الاجتماعية بموازنة 2020؟حقيقة فرض ضرائب على الموظفين
اقرأ المزيد
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (13)

نائب: حريق العتبة يؤكد أهمية إنهاء الأسواق العشوائية

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول العشوائية والجهل بأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحلات والمخازن، ما يتسبب في تكرار الحرائق خاصة في فصل الصيف، موضحا أن نشوب حريقي العتبة والجيزة أعادا فتح مشكلة عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية المتعلقة بالإطفاء الذاتي، والتأمين، ومصدر الكهرباء، وغيرها من معايير الأمن الصناعي، بالإضافة إلى أن عدد كبير من العقارات تقع في مخالفات قانونية، إذ إنها تحولت من عقارات سكنية إلى تجارية بالمخالفة لقانون البناء.
مجلس-النواب (1)

نائب: ميكنة المحاكم تقضي على بطء التقاضي

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اكتمال خطة الدولة لميكنة المحاكم وإجراءاتها يساهم في التغلب على مشكلات البيروقراطية، والقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين، إذ سيسمح بأن تكون أوراق القضية متاحة عبر الإنترنت، لأطراف العملية القضائية، ولن تكون هناك حيل للتلاعب بأطراف النزاعات القضائية، مشيدا بقرب الانتهاء من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم، خلال يونيو الجاري، موضحا أن ميكنة عملية التقاضي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سيسمح بتلافي سلبيات التعامل الورقي، في القضايا من خلال النظام التقليدي.
محطة الضبعة (3)

إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
اقرأ المزيد من الأخبار
اللواء-محمد-العصار-مصر-تستطيع-بالتعليم (2)

حقيقة إعلان الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد بإعلان وزارة الإنتاج الحربي عن وظائف جديدة، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع الوزارة، والتي أكدت عدم إعلانها وجميع الشركات التابعة لها عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة خلال الفترة الحالية، مشددة أن الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالوزارة وقطاعاتها والوحدات التابعة لها لا يتم نشره إلا من خلال الموقع الإلكتروني أو الصفحات الرسمية الخاصة بالوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

حقيقة فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن فرض خصومات على مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقدين بالوزارة، في الفترة من أول أبريل و31 مايو الماضيين، وتواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أوضحت أن مكافآت المعلمين المؤقتين المتعاقد معهم ستصرف كما هو منصوص عليه بالتعاقد، دون تطبيق أي خصومات، مشددة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المعلمين المتعاقدين.
طماطم

الحكومة توضح: لماذ انخفضت أسعار الطماطم؟

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انخفاض أسعار محصول الطماطم بسبب تفشي آفات به، أدت إلى تغير لون المحصول وتراجع شراء المواطنين، وتواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي أوضحت أن انخفاض أسعار الطماطم خلال الفترة الحالية جاء نتيجة لزيادة إنتاجية المحصول، فضلا عن تحقق الاكتفاء الذاتي بالسوق المحلي، بل وتصدير الفائض للخارج.
عاصم-الجزار-وزير-الإسكان (3)

حقيقة وقف تنفيذ مشروعات الصرف بالقرى الأكثر احتياجا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، اليوم السبت، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول اعتزام الحكومة وقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقرى الأكثر احتياجا لعدم توافر التمويل اللازم، وتواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي أكدت أن الحكومة حريصة كل الحرص على رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات بكافة القرى المصرية، إذ تم تخصيص مليار جنيه للوزارة لإنهاء مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأكثر فقرا كدعم إضافي للخطة الأصلية للعام المالي 2019 - 2020.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org