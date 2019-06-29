3 حالات إغماء وطالب يرفض تسليم «الإجابة» بالقليوبية

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

صورة أرشيفية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، وقوع ثلاث حالات إغماء بسبب صعوبة امتحان الجيولوجيا والتفاضل، وذلك بلجان طوخ والقناطر الخيرية، بينما تم تحرير محضر لطالب بالخصوص تمسك بورقة إجابته أثناء قيام مراقب اللجنة بجمع ورق الامتحان رافضا تسليمها بحجة عدم انتهائه من حل الأسئلة بالقليوبية. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظ.

وأكد قيام مديرية التعليم بالتنسيق مع مديرية الأمن لتأمين اللجان وخطوط سير نقل أوراق الأسئلة والأجوبة وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة وسيارات إسعاف تحسبا لأية طوارئ. وأشار عجلان إلى أنه تم تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن، كلٌّ