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الوزراء: قريبا عقد اجتماعات الحكومة بالعلمين الجديدة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م
مدينة العلمين الجديدة
مدينة العلمين الجديدة
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن. ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، ويتم حاليا الاستعدادات والتشطيبات النهائية به، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبنى، لما أنجزوه فى وقت قياسى، والتقط صورا تذكارية مع المهندسين والفنيين والعمال بالمبنى. وأكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها قريبا بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطي رسالة مهمة وسيلقى الضوء على المدينة، إذ أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة
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مجلس-النواب (1)

نائب: ميكنة المحاكم تقضي على بطء التقاضي

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اكتمال خطة الدولة لميكنة المحاكم وإجراءاتها يساهم في التغلب على مشكلات البيروقراطية، والقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين، إذ سيسمح بأن تكون أوراق القضية متاحة عبر الإنترنت، لأطراف العملية القضائية، ولن تكون هناك حيل للتلاعب بأطراف النزاعات القضائية، مشيدا بقرب الانتهاء من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم، خلال يونيو الجاري، موضحا أن ميكنة عملية التقاضي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سيسمح بتلافي سلبيات التعامل الورقي، في القضايا من خلال النظام التقليدي.
محطة الضبعة (3)

إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

طالبة تمزق امتحان الجيولوجيا بكفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات متابعة الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، قيام طالبة بلجنة مدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة بمدينة برج البرلس، بتمزيق كراسة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، لطلاب شعبة العلوم، وتم تحرير مذكرة بالواقعة بمعرفة المراقبين وحضور رئيس اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالبة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
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مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

«قانون التأمينات والمعاشات».. 6 قرارات للوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على عدة قوانين ومشروعات قوانين، ومن أهمها: مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري، وذلك بما يضمن استيداء مستحقات الدولة، وجاء من بين التعديلات النص، على أن يكون توقيع الحجز الإداري فور تمام إعلان مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيهًا بالأداء وإنذارًا بالحجز، وذلك في حضور أحد مأموري الضبط القضائي.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي يبحث مع «سيمنس» سبل دعم التعاون المشترك

التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، مسئولي شركة سيمنس الألمانية، وبحث معهم سبل دعم التعاون المشترك واستعراض مستقبل الاستثمارات التي تخطط لها الشركة في مصر، ومن المقرر أن يلتقي مدبولي والوفد الوزاري المرافق له، خلال زيارته للعاصمة الألمانية برلين، عددا من رجال الألمان ورجال الصناعة والاقتصاد بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال مائدة مستديرة يتم خلالها استعراض مستقبل العلاقات المصرية الألمانية وفرص الاستثمارات المستقبلية بين الجانبين.
مصطفى-مدبولي-رئيس-الوزراء

مدبولي: السيسي يحرص أن تكون مصر قاعدة صناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مؤتمرا صحفيا، عقب توقيع الجانب المصري اتفاقية تعاون مع شركة بوش الألمانية للأجهزة المنزلية بمدينة شتوتجارت الألمانية، لإقامة أول مجمع صناعي للشركة في العاشر من رمضان، وذلك على هامش زيارته لألمانيا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العربي الألماني، وخلال المؤتمر أكد رئيس الوزراء، على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون مصر قاعدة انطلاق صناعية دولية ليس للشرق الأوسط أو القارة الإفريقية فحسب، بل للعالم أجمع.
مصطفى-مدبولى

اليوم.. مدبولي يلتقي كبار مسئولي «مرسيدس وبوش»

وصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، إلى مدينة شتوتجارت الألمانية، إذ يرأس وفدا مصريا رفيع المستوى والذي يشارك في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين للمنتدى الاقتصادي العربي الألماني، ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء في مستهل زيارته لقاءات مع كبار مسئولي شركة مرسيدس للسيارات، وشركة بوش للأدوات الكهربائية، كما يزور مدبولي مصانع الشركتين في مدينة شتوتجارت، على أن يقوم بعد ذلك بتوقيع مذكرتي تفاهم لإقامة استثمارات للشركتين في مصر.
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