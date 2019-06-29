الوزراء: قريبا عقد اجتماعات الحكومة بالعلمين الجديدة

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٣ م

مدينة العلمين الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، مبنى مجلس الوزراء الذي تم إنشاؤه بمدينة العلمين الجديدة، استعدادا لعقد اجتماعات مجلس الوزراء قريبا به، وتجول مدبولي بقاعة الاجتماعات الرئيسية وأجنحة الوزراء والمركز الاعلامى، للاطمئنان على التشطيبات النهائية، مشددا على ضرورة سرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لعقد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالمبنى الجديد فى أقرب وقت ممكن. ويتكون المبنى الجديد من دور أرضى وأربعة أدوار علوية، ويتم حاليا الاستعدادات والتشطيبات النهائية به، كما تم التعاقد مع شركة للنظافة والصيانة.

وتوجه رئيس الوزراء بالشكر لكل القائمين على تنفيذ المبنى، لما أنجزوه فى وقت قياسى، والتقط صورا تذكارية مع المهندسين والفنيين والعمال بالمبنى. وأكد أن عقد الحكومة لاجتماعاتها قريبا بمبنى مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، سيعطي رسالة مهمة وسيلقى الضوء على المدينة، إذ أن هناك إرادة وعزما لتكون المدينة