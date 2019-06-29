جريمة

المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

تحرير:أحمد الزعبي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه أول، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "م.ص.م" عاطل، قام بالترصد بالمحامي "أ.إ.م" وأعد لذلك سلاحا أبيض مطواة، وأثناء مرور المجني عليه بمنطقة كوبري 45 قام المتهم بطعنه في البطن فاستقرت بجرح قطعي طوله 6 سنتيمتر في الجانب الأيمن قاصدًا قتله. وأضافت التحريات أن ذلك بسبب وجود
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القبض-على-متهم

ضبط شقيقين قتلا ربة منزل بسبب «حد الغيط» في الشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أشرف ضيف، رئيس المباحث، اليوم السبت، من ضبط شقيقين، على خلفية اتهامهما بقتل ربة منزل، في الخمسين من عمرها، بعدما أصابها أحدهما بطعنة نافذة في الصدر، بسبب مشاجرة بين العائلتين لخلافات على الحد الزراعي الفاصل بين أراضي كل منهما بناحية عزبة «بايرلي» التابعة لقرية «كفر دنوهيا» بدائرة المركز، بينما جرى التحفظ على المتهمين تحت تصرف النيابة العامة برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة-فتاة

مصرع ربة منزل بطلق ناري في «زفة عِزال» بالشرقية

لقيت ربة منزل في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم السبت؛ إثر إصابتها بطق ناري «خرطوش» بالوجه والصدر، وذلك أثناء وقوفها في شرفة منزلها لمشاهدة مرور «زفة» لنقل المنقولات الزوجية الخاصة بإحدى بنات الناحية بشارع «المطافي» التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، بينما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا من أحد أقارب العروسين، والذي كان يُطلق النيران بصورة عشوائية ابتهاجًا بالعُرس، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
جثة-فى-شقة

بسبب أمم إفريقيا.. مصرع فني دش سقط من الطابق الثالث

لقي فني تركيب "دش" مصرعه، اليوم السبت، على أثر سقوطه من الطابق الثالث بأحد المنازل في أثناء تركيب إحدى الوصلات لمشاهدة مباريات كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر خلال الفترة الحالية، وذلك بقرية إبيا الحمراء التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الدلنجات العام. تلقى اللواء جمال القمري، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد أنور هندي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد سقوط شخص بقرية إبيا الحمراء بمركز الدلنجات من الدور الثالث بأحد المنازل ووفاته.
محمد-رفض-طلب زوجته-فمزقت-جثته بعد 60 يوم-جواز (1)

رفضت معاشرته/ تفاصيل إعدام عريس شبين بعد 60 يوم زواج

سنين من العمل المتواصل ليل نهار لكسب المال الحلال فى مجال عمله بالنجارة وعلى الرغم من ضعف راتبه فإنه استطاع الاعتماد على نفسه فى تجهيز عش الزوجية ولكن لم يتبق سوى اختيار شريكة حياته فاعتمد "محمد" على أسرته فى اختيار الفتاة المناسبة، وذلك نظرا لعدم ارتباطه أو اختلاطه بالسيدات بسبب تركيزه فى عمله المستمر، ولم يكن له تجارب سابقة، فمنذ حصوله على الدبلوم لم يعرف طعم الإجازات، وهنا جاء دور فتيات عائلته لاختيار شريكة حياته وبالفعل وقع الاختيار على "أمل" فتاة من سكان قرية شبين القناطر بالقليوبية، نظرا لحسن سلوكها وتربيتها.
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محكمة

السجن سنة لعاطل أشعل النيران في سايبر بسبب 5 جنيهات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عوض محمد خليفة رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد جمال شاور، والدكتور محمود عبد الله نصر، ووائل حسن الشربيني، وأمانة سر محمد صالح بالسجن سنة للمدعو "إ.ح.ع" عاطل، لاتهامه بحرق سايبر كل من "س.ع.س" و"ع.س.م". تعود الواقعة في القضية 7139 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، والمقيدة برقم 365 شرق، عندما تلقى اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان ببلاغ بحريق سايبر بدائرة القسم.
القبض-على-متهم

ضبط المتهم الرئيسي في «مقتل بائع الفول» بشبرا الخيمة

تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي في واقعة إطلاق النار على بائع فول في شبرا الخيمة فلقي مصرعه في الحال، إذ تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط المتهم الهارب "نبيل.ا.م" 30 عامًا سايس بجراج السابق اتهامه فى 12 متنوعة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة قيامه بإطلاق أعيرة نارية صوب "هانى.ا.ح" 35 عامًا بائع فول متجول لخلافات بينهم وأحدث إصابته التي أودت بحياته.
رجل-يعتدي-على-زوجته

زهقت من عياها.. فلاح يعذب زوجته حتى الموت

أصوات صراخ واستغاثات تتعالى من منزل "غادة" في العقد الثالث من عمرها، وأم لثلاث بنات أكبرهن في الصف الأول الإعدادي، بقرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس في محافظة الدقهلية، حتى لقيت مصرعها ضحية عنف زوجها وتكرار تعديه عليها بالضرب والطرد من المنزل، بسبب رفضه تحمل مصاريف البيت أو تحمل تكاليف علاج تعذيبها له، وأمام صبرها وتضحيتها لاستمرار الأسرة، لم يتحمل إعياءها بسببه وتحول إلى قاتل شريكة حياته، وترك ذكرى سيئة لبناته الثلاث اللاتي لن ينسين المشهد الأخير في حياة والدتهن على يده.
محكمة

السجن والعزل لموظف بمحكمة الإسكندرية لتزويره حكم

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق، ووديع حنا ناشد، وأمانة سر خميس قمر، بالسجن 15 عامًا، للمدعو "إ. ع. ف." موظف بمحكمة الإسكندرية، بالإضافة إلى معاقبته بالعزل من الوظيفة، لتزويره في المحررات الرسمية.. وتعود الواقعة في القضية رقم 16902 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنشية، والمقيدة كلي برقم 2860 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة للأموال العامة بالقبض على موظف بمحكمة الإسكندرية بدائرة قسم المنشية.
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