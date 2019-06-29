المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

تحرير:أحمد الزعبي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٦ م

صورة أرشيفية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه أول، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "م.ص.م" عاطل، قام بالترصد بالمحامي "أ.إ.م" وأعد لذلك سلاحا أبيض مطواة، وأثناء مرور المجني عليه بمنطقة كوبري 45 قام المتهم بطعنه في البطن فاستقرت بجرح قطعي طوله 6 سنتيمتر في الجانب الأيمن قاصدًا قتله. وأضافت التحريات أن ذلك بسبب وجود