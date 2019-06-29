نائب يتهم الحكومة بالتراخي بشأن قانون ذوي الإعاقة

تحرير:أحمد جاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

النائب محمد فؤاد

اتهم محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، الحكومة بالتراخي في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، اللائحة التنفيذية له، رقم 2733 لسنة 2018، مضيفا أنه رغم صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة فبراير عام 2018، وصدور اللائحة التنفيذية له متأخرة في ديسمبر 2018، إلا أن هناك تباطؤ غير مبرر في تفعيل نصوصه، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له.

وتابع فؤاد، في تصريح له، اليوم السبت، أنه على الرغم من معاناة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لكونهم في أمس الحاجة له، إلا أنهم فوجئوا أيضا بالتراخي في التطبيق، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من كافة الحقوق، التي أقرها لهم القانون، والتي من ضمنها بطاقة إثبات