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نائب يتهم الحكومة بالتراخي بشأن قانون ذوي الإعاقة

تحرير:أحمد جاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
النائب محمد فؤاد
النائب محمد فؤاد
اتهم محمد فؤاد عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، الحكومة بالتراخي في تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، اللائحة التنفيذية له، رقم 2733 لسنة 2018، مضيفا أنه رغم صدور قانون حقوق ذوي الإعاقة فبراير عام 2018، وصدور اللائحة التنفيذية له متأخرة في ديسمبر 2018، إلا أن هناك تباطؤ غير مبرر في تفعيل نصوصه، جاء ذلك في طلب إحاطة تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نصوص قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واللائحة التنفيذية له.
وتابع فؤاد، في تصريح له، اليوم السبت، أنه على الرغم من معاناة المواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، من تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، نظرا لكونهم في أمس الحاجة له، إلا أنهم فوجئوا أيضا بالتراخي في التطبيق، الأمر الذي أدى إلى حرمانهم من كافة الحقوق، التي أقرها لهم القانون، والتي من ضمنها بطاقة إثبات
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مجلس-النواب (1)

نائب: ميكنة المحاكم تقضي على بطء التقاضي

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اكتمال خطة الدولة لميكنة المحاكم وإجراءاتها يساهم في التغلب على مشكلات البيروقراطية، والقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين، إذ سيسمح بأن تكون أوراق القضية متاحة عبر الإنترنت، لأطراف العملية القضائية، ولن تكون هناك حيل للتلاعب بأطراف النزاعات القضائية، مشيدا بقرب الانتهاء من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم، خلال يونيو الجاري، موضحا أن ميكنة عملية التقاضي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سيسمح بتلافي سلبيات التعامل الورقي، في القضايا من خلال النظام التقليدي.
محطة الضبعة (3)

إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

طالبة تمزق امتحان الجيولوجيا بكفر الشيخ

أعلنت غرفة عمليات متابعة الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، قيام طالبة بلجنة مدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة بمدينة برج البرلس، بتمزيق كراسة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، لطلاب شعبة العلوم، وتم تحرير مذكرة بالواقعة بمعرفة المراقبين وحضور رئيس اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالبة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
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مجلس-النواب (2)

الموافقة على قانون إيجار الأماكن غير المخصصة للسكن

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية). وحذفت اللجنة قبل التصويت جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة، ووسعن نطاق تطبيقه لكى لا يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين. وأرجع رئيس اللجنة ذلك خشية لعدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية.
مجلس-النواب (1)

النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة. وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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