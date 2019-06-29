المفتي: التحلي بروح30 يونيو ضرورة في مواجهة الإرهاب

تحرير:باهر القاضى ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م

مفتي الجمهورية

هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. وقال مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة الوطن".

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة