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المفتي: التحلي بروح30 يونيو ضرورة في مواجهة الإرهاب

تحرير:باهر القاضى ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٢٨ م
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
هنأ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة الذكرى السادسة لثورة 30 يونيو. وقال مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها للشعب المصري بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو: "نتقدم بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وأدعو جموع المصريين إلى المحافظة على روح ثورتهم العظيمة، والإصرار والعمل والإنتاج، من أجل رفعة الوطن".
ودعا مفتي الجمهورية في كلمته جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى أن مصرنا الغالية لا تزال تنتظر المزيد من العمل والاجتهاد للارتقاء بالوطن حتى يحتل مكانته اللائقة
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبت وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
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لطلاب أولى ثانوي.. كيف تحصل على بطاقة المستوى؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي، قائلة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة، الإثنين المقبل، إذ تم تحميل 499 ألف بطاقة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة، ويتم حاليا التدقيق والمراجعة لـ72 ألف بطاقة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.
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في ثامن امتحانات الثانوية.. 5 حالات غش بالمحمول

أدى، صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، إذ أدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي الشعبة العلمية "الرياضيات" أدى 117 ألفا و71 طالبا الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وفي الشعبة الأدبية أدى 253 ألفا و932 طالبا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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أمير-الكويت

أمير الكويت يوجه رسالة للسيسي بشأن حادث العريش

أرسل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية عزاء، اليوم الخميس، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ضحايا مصر بالحادث الإرهابي الذي استهدف ضباط شرطة في مدينة العريش شمال سيناء، وأعرب الصباح، خلال البرقية، عن صادق مواساته، بضحايا هذا العمل الإرهابي الشنيع، الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين، وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر الشقيقة، قائلا: "تستنكر الكويت وتدين بشدة الهجوم الإرهابي، كما أننا نساند ونؤيد كل ما تتخذه مصر من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها.
السيسى

السيسي من رومانيا: لا استقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيارته إلى رومانيا تؤكد عمق وقوة علاقات الصداقة التاريخية، وأن فرص التعاون بين البلدين واعدة وتوجد آفاق ممتدة لدفع العلاقات الثنائية، والتي انعكست الاقتصاد والسياحة في 2018، موضحا خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أن حجم التبادل التجاري قارب المليار دولار، وتضاعفت رحلات الطيران العارض لشرم الشيخ والغردقة، لافتا إلى أنه تم التأكيد خلال جلسة مباحثات مشتركة، على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الاقتصادية، مع دفع العلاقات السياسية، والاستمرار في التنسيق والتشاور إزاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية.
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السيسي يناقش مكافحة الإرهاب مع رئيس وزراء بيلاروسيا

تبادل الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس وزراء بيلاروسيا اليوم الإثنين وجهات النظر والرؤى فيما يخص مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد أن الإرهاب هو الاٍرهاب وليس له اَي توصيف آخر، مستعرضًا جهود مصر في هذا الإطار على مدار الأعوام الماضية، وأهمية تبادل الخبرات والمعلومات مع الجانب البيلاروسي لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على العالم بأسره. وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أجرى مباحثات موسعة مع رئيس وزراء بيلاروسيا.
السيسي

السيسي لرئيس البرلمان الليبي: ثابتون على دعم الجيش الوطني

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، في قصر الاتحادية، المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، وأكد له موقف مصر الثابت من دعم الجيش الوطني الليبي، في حملته العسكرية للقضاء على العناصر والتنظيمات الإرهابية في ليبيا، وأشار السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي، أكد خلال اللقاء، أن إرادة الشعب الليبي هى الإرادة المقدرة، والتي يجب أن تحترم وتكون مفعلة ونافذة، كما أكد على دعم الشرعية الفعلية في ليبيا المتمثلة في مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب.
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