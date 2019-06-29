النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

رحل الفنان محمد أبو الوفا، صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وترك خلفه الكثير من الأدوار اللامعة والمميزة التي ستبقى في الذاكرة
فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.
وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم: الفنان محمود البزاوى، الذى نشر صورة للراحل محمد أبو الوفا من فيلم «الجزيرة» على حسابه بموقع «تويتر» وعلق عليها: «كل الناس بتقول كلام زين وهي على دماغها السلاح - الريس جمعة.. الفنان الجميل والعظيم محمد
وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم: الفنان محمود البزاوى، الذى نشر صورة للراحل محمد أبو الوفا من فيلم «الجزيرة» على حسابه بموقع «تويتر» وعلق عليها: «كل الناس بتقول كلام زين وهي على دماغها السلاح - الريس جمعة.. الفنان الجميل والعظيم محمد أبو الوفا.. ألف رحمة ونور عليك يا رب.. ماشبعناش من موهبتك يا أستاذ».
بينما قالت الكاتبة إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف: «إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء لله في الفنان محمد أبو الوفا.. من أطيب الناس اللي اتعاملت معاهم في الشغل.. اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك». فيما نعى الفنان نبيل الحلفاوي، قائلًا: «رحمه الله وألهم أهله الصبر والسكينة».
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فيما قال الفنان أحمد عز: «البقاء لله في وفاة الفنان الكبير محمد أبو الوفا.. ربنا يرحمه».
كما حرص الكاتب السعودي إبراهيم المنيف، على نعى الفنان الراحل، حيث كتب على «تويتر»: «توفى الممثل محمد أبو الوفا، الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه ويسكنه فسيح جناته.. ممثل خامته خاصة ومميزة، وهو من الممثلين اللى إذا شفت اسمهم على بوستر فيلم أو مسلسل أتنبأ بنجاح العمل.. رغم عمره القصير فى الفن، إلا أنه حفر اسمه بقوة، ورسخ فى ذهن الجمهور.. مكانه صعب تعويضه».
وكتبت الفنانة ندى بسيوني: «خالص التعازي في وفاة الفنان محمد أبو الوفا، ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويرزق ذويه وأحبابه الصبر والسكينة.. ويونس ولد فضة - وبركة - سك على اخواتك، والكثير من الأعمال في الفترة الأخيرة، كان ممثل موهوب جدا، كان متمكن من أداء شخصياته ما بين تراچيدي وكوميدي كان يؤديها باقتدار وإتقان شديد، رحل وهو في قمة نجاحه وعطائه ربنا يرحمه رحمة واسعة».
كما نعته الفنانة ياسمينا العلواني، قائلة: «محمد أبو الوفا فنان مميز يمثل الوجه الآخر للنجومية.. وجوده يزيد النجوم لمعانا.. ربنا يرحمه».
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بينما نشر الفنان كريم عبد العزيز مجموعة من الصور للراحل، على حسابه بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها: «البقاء لله فى وفاة الفنان محمد أبو الوفا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وخالص العزاء لأسرته»، كما حرص أوس أوس، نجم مسرح مصر، على نعيه، حيث كتب: «الفنان محمد أبو الوفا فى ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».
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محمد أبو الوفا، كغيره من الفنانين الذين بدأوا من خشبة المسرح، قبل أن يشارك فى التليفزيون والسينما، وكان مسلسل «المرسي والبحار» بطولة يحيى الفخراني، هو بوابة عبر منها، ولكنه عرفه الجمهور من خلال دور (الريس جمعة) كبير المطاريد فى فيلم «الجزيرة» بطولة أحمد السقا، ومن ثم شارك فى الكثير من الأعمال الناجحة، وخلق لنفسه لونا مميزا من الأدوار، رغم صغرها إلا أنه ترك بصمة فى الدراما والسينما، ومن أبرز أدوار (سطوحي) بـ«بدون ذكر أسماء»، (عم كامل) بـ«ابن حلال»، (مسالم) بـ«يونس ولد فضة» ، (خفاجة الساحر) بـ«كفر دلهاب» و(توفيق) بـ«كأنه امبارح».