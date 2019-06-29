النجوم ينعون محمد أبو الوفا: ماشبعناش من موهبتك

رحل الفنان محمد أبو الوفا، صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، وترك خلفه الكثير من الأدوار اللامعة والمميزة التي ستبقى في الذاكرة

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

الفنان محمد أبو الوفا

فى الصباح استيقظ الجميع على خبر رحيل الفنان محمد أبو الوفا، الذى تعرض لوعكة صحية شديدة قبل شهر رمضان الماضى، وعلى إثرها تم احتجازه داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، ولم تتحسن حالته حتى وافته المنية، ليرحل أبو الوفا ويترك من خلفه حب جمهوره وزملائه بالوسط الفني، الذين أعربوا عن افتقادهم الشديد له ولفنه، ورغم أنه لم يكن محظوظا فى السينما والتليفزيون، ولم يحصل على أدوار كبيرة، فإنه نجح فى ترك بصمة فى أذهان المشاهدين، بالشخصيات التي جسدها وعلى رأسها دوره فى فيلم «الجزيرة» مع أحمد السقا.

وقد حرص عدد من النجوم على نعي الراحل عبر حساباتهم بمواقع التواصل، ومنهم: الفنان محمود البزاوى، الذى نشر صورة للراحل محمد أبو الوفا من فيلم «الجزيرة» على حسابه بموقع «تويتر» وعلق عليها: «كل الناس بتقول كلام زين وهي على دماغها السلاح - الريس جمعة.. الفنان الجميل والعظيم محمد