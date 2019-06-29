الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة شريف إكرامي

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م

شريف إكرامي

قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، تحسنت بشكل كبير، وأوضح الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم السبت، أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي بنجاح وحالته تتحسن بشكل كبير، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد دخول اللاعب مرحلة جديدة من التأهيل، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. يذكر أن إكرامي خضع لجراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا مؤخرًا، ويؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي.

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما منح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار البرنامج البدني والفني الذي تم وضعه خلال هذه المرحلة. ومن المقرر أن ينتظم ناصر ماهر وصلاح محسن، لاعبا الفريق، في المران الجماعي اليوم السبت، بعد

ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما منح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار البرنامج البدني والفني الذي تم وضعه خلال هذه المرحلة.



ومن المقرر أن ينتظم ناصر ماهر وصلاح محسن، لاعبا الفريق، في المران الجماعي اليوم السبت، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها الثنائي من قبَل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي.



ويعقد مارتن لاسارتي جلسة خاصة مع جهازه المعاون اليوم قبل انطلاق مران الفريق؛ لبحث خطة العمل خلال الأيام المقبلة، قبل السفر إلى إسبانيا مطلع يوليو المقبل؛ استعدادًا للمرحلة المقبلة.



ويسعى لاسارتي خلال اجتماعه مع جهازه المعاون اليوم، لوضع ملامح خطة الإعداد خلال المعسكر، ومناقشة الوحدات الفنية والتدريبية التي سيخضع لها اللاعبون.



