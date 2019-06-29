رياضة

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة شريف إكرامي

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٠ م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
قال الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن حالة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، تحسنت بشكل كبير، وأوضح الجهاز الفني، في تصريحات للموقع الرسمي للقلعة الحمراء، اليوم السبت، أن اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي بنجاح وحالته تتحسن بشكل كبير، مؤكدًا أن الأيام المقبلة ستشهد دخول اللاعب مرحلة جديدة من التأهيل، تمهيدًا لعودته بشكل تدريجي للتدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة. يذكر أن إكرامي خضع لجراحة إزالة عظام زائدة في الركبة في ألمانيا مؤخرًا، ويؤدي برنامجا تأهيليا للتعافي.
ويستأنف الأهلي تدريباته اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، بعدما منح الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي، الفريق راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة، في إطار البرنامج البدني والفني الذي تم وضعه خلال هذه المرحلة. ومن المقرر أن ينتظم ناصر ماهر وصلاح محسن، لاعبا الفريق، في المران الجماعي اليوم السبت، بعد
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مصر-وزيمبابوي (5)

قائد زيمبابوي: سنقاتل أمام الكونغو للتأهل

يأمل صنداي شيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، في تخلص فريقه من مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، حين يواجه الكونغو الديموقراطية غدا الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأهدرت زيمبابوي فرصا عديدة كادت تمنحها فوزا ثمينا على أوغندا، لكن المباراة الماتعة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليبلغ رصيد زيمبابوي نقطة بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني في افتتاح البطولة، والتعادل مع أوغندا ضمن مواجهات الجولة الثانية، وستواجه زيمبابوي الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو.
استاد-القاهرة‎ (3)

استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
ميندي‎

فيرلاند ميندي.. موهبة صنعها الكرسي المتحرك

"غالبا ما تولد البطولة من رحم المعاناة"، مقولة يمكن مشاهدتها على ملامح فيرلاند ميندي اللاعب المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد، وتعود أصول والدته إلى غينيا، بينما يملك والده أصولا سنغالية، وهاجر الاثنان من القارة الإفريقية واستقرا في فرنسا حتى جمع الحب بينهما وأنجبا ميندي، ثم فقدَ ميندي والده في طفولته، لتزداد صعوبة الحياة، إذ تكفلت والدته وحدها بتربيته، فعاش ميندي طفولة قاسية بدون ألعاب وبدون أي وسيلة ترفيه بسيطة يتمناها أي طفل، وكان كل ما يقوم به هو تحويل أي شيء إلى شكل كرة واللعب بها.
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ألمانيا تحسم موقف الثنائي وبرنامج بدني لثلاثي الأهلي

قال الجهاز الفني للنادي الأهلي إن التقارير الطبية التي سيعود بها سعد سمير وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، من ألمانيا، تحسم موعد انتظامهما في التدريبات الجماعية. وأضاف الجهاز الفني أن الثنائي سيعود بتقرير طبي وافٍ؛ لاستكمال تنفيذ برنامجهما التأهيلي للتعافي من الإصابة، وأيضا لتحديد موعد انتظامهما بشكل تدريجي في تدريبات الفريق، علمًا بأن سعد سمير يعاني من الإصابة بقطع في الرباط الداخلي والخارجي للركبة وقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، في حين أجرى كريم نيدفيد جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.
فرحة-لعيبة-النادى-الاهلى (2)

الأهلي يستبعد مواجهة ولفرهامبتون وبورثموث لهذا السبب

قرر الجهاز الفني بالنادي الأهلي، بقيادة مارتين لاسارتي، استبعاد فريقي وولفر هامبتون وبورثموث الإنجليزيين، من مواجهات وديات معسكر إسبانيا، وعلمت «التحرير»، من مصادر داخل االقلعة الحمراء، اليوم الخميس، أن الأهلي أبلغ شركة «نون ستوب» المنظمة للمعسكر أنه يفضل مواجهة فرق متوسطة المستوى مثل نيوبورت وسويندون المرشحين أيضًا لملاقاة بطل مصر، في المقابل قرر الأهلي تعديل موعد السفر ليصبح يوم 5 يوليو بدلًا من 4 يوليو، وأنه سيتم حسم كل الأمور وإعلان كافة التفاصيل عقب اجتماع قائم حاليًا للاستقرار على كل شيء.
مران الأهلي‎

مران الأهلي.. ظهور إكرامي وتأهيل زكريا والشحات

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية مساء اليوم الأحد، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة، واجتمع الأرجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني بمعاونيه خلال تدريبات الفريق، وكانت مدة الجلسة بين 15 دقيقة، تحدث فيها عن الخطة التي وضعها للفريق خلال فترة الإعداد الحالية، وأجرى اليخاندرو، مدرب أحمال الفريق، اختبار وزن للاعبي القلعة الحمراء، وحرص اليخاندرو على تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات لتنفيذ الوحدات التدريبية البدنية المتنوعة والتي شملت تدريبات الجري حول الملعب بجانب الوحدات الخاصة بالأحمال البدنية.
لاسارتى

عبدالحفيظ: جلسة مع لاسارتي لحسم كل الملفات

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن عقد اجتماع هام غدا الأحد مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق من أجل حسم الكثير من الأمور المهمة، ومنها حسم مكان معسكر الفريق الإعدادي الخارجي وعدد من الأمور الأخرى المتعلقة بالعروض المُقدمة للاعبي للفريق وحسم قائمة الراحلين. وقال عبدالحفيظ في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، فور وصوله إلى القاهرة عائدًا من إسبانيا: "سنحسم غدًا مع لاسارتي موعد معسكر الإعداد، حيص نفاضل بين مدينتي مدريد وبرشلونة ".
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