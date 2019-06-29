المجلس السوداني يكشف كواليس عزل عمر البشير

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م

عمر البشير

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الرئيس المعزول عمر البشير كان يجتمع بالقيادات العسكرية مرتين أسبوعيا بمقر وزارة الدفاع، وأن القيادات نصحته بمعالجة الأوضاع بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية موضحا دور القوات النظامية في عزله من منصبه. وأضاف: "لكنه تجاهل كل هذا ما دفع القيادات العسكرية إلى إعداد مذكرة حملها إليه وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف تطالبه بالاستقالة من المؤتمر الوطني وحل الحزب وإعلان عدم ترشحه وتعطيل التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح، وكان مقررا إعلان تلك الخطوات في خطابه بالقصر الجمهوري في 22 فبراير الماضي".

وتابع بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية: "لكن جهات أثرت فيه وعدلت موقفه، الأمر الذي دعا القيادات العسكرية والأمنية لاتخاذ قرار بعزله"، وأنه تم تكليفه بإبلاغ البشير بذلك وقام بالمهمة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".وأكد البرهان أن مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح عبد الله قوش كان له دور فعال في ترتيبات