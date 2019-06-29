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المجلس السوداني يكشف كواليس عزل عمر البشير

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٤٤ م
عمر البشير
عمر البشير
قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن الرئيس المعزول عمر البشير كان يجتمع بالقيادات العسكرية مرتين أسبوعيا بمقر وزارة الدفاع، وأن القيادات نصحته بمعالجة الأوضاع بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية موضحا دور القوات النظامية في عزله من منصبه. وأضاف: "لكنه تجاهل كل هذا ما دفع القيادات العسكرية إلى إعداد مذكرة حملها إليه وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف تطالبه بالاستقالة من المؤتمر الوطني وحل الحزب وإعلان عدم ترشحه وتعطيل التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح، وكان مقررا إعلان تلك الخطوات في خطابه بالقصر الجمهوري في 22 فبراير الماضي".
وتابع بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية: "لكن جهات أثرت فيه وعدلت موقفه، الأمر الذي دعا القيادات العسكرية والأمنية لاتخاذ قرار بعزله"، وأنه تم تكليفه بإبلاغ البشير بذلك وقام بالمهمة، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك".وأكد البرهان أن مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح عبد الله قوش كان له دور فعال في ترتيبات
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من يخلف الرئيس؟ مرض السبسي يثير الجدل في تونس

"من يخلف السبسي؟" سؤال طرح على نطاق واسع خلال اليومين الماضيين بعد تعرض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الذي يبلغ من العمر (92 عاماً) لوعكة صحية، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانطلقت شائعات حول وفاته إلا أنه تم نفيها. جاء مرض الرئيس قبل أسابيع قليلة من بدء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ومن ثم عاد الملف الصحي للسبسي يطرح بقوة داخل الأوساط السياسية، خاصة في هذا التوقيت الشائك، حيث إنه من المقرر أنه من سيدعو الناخبين للتوجه إلى صناديق الاقتراع، وهو ما زاد من القلق لدى التونسيين بخصوص مستقبل البلاد السياسي.
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قوات الاحتلال تعتقل 19 فلسطينيا وتصيب 50 في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال لإسرائيلي، 19 فلسطينيا من القدس، وأصابت 50 آخرين خلال مواجهات عنيفة مع المواطنين في بلدة العيسوية، احتجاجا على استشهاد الأسير محمد سمير عبيد برصاص قوات الاحتلال ومواصلة احتجاز جثمانه. وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية يوسف عبيد في تصريحات اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء بلدة العيسوية بأعداد كبيرة، وشكلت فرقا واقتحمت كافة أحيائها واعتلت أسطح بناياتها المرتفعة، وخلال ذلك اقتحمت عشرات المنازل وشنت حملة اعتقالات واسعة، وهي مستمرة منذ ساعات الفجر".
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عمر-البشير

ثراء حرام.. تفاصيل استجواب البشير بـ«مكافحة الفساد»

نشرت وكالة السودان للأنباء "سونا"، مساء الأحد، تفاصيل استجواب نيابة مكافحة الفساد في العاصمة الخرطوم، للرئيس المخلوع عمر البشير الذي أطيح به من حكم السودان. وبحسب "سونا" وجّهت نيابة مكافحة الفساد في التحقيقات المالية بالخرطوم، تهما للبشير تندرج تحت مواد النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ وحيازة نقد سوداني يتجاوز المبلغ المسموح به للرئيس المخلوع عمر البشير. وتم توجيه التهم بحضور الرئيس المخلوع شخصيا وممثلي الدفاع على رأسهم أحمد إبراهيم الطاهر ومحمد الحسن الأمين وهاشم أبو بكر الجعلي.
عمر-البشير

عمر البشير يظهر لأول مرة منذ الإطاحة به (فيديو)

للمرة الأولى منذ الإطاحة به، ظهر الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم الأحد، خلال اقتياده من السجن إلى نيابة مكافحة الفساد، بحسب "رويترز". وذكر شاهد للوكالة، أن البشير الذي كان يرتدي الملابس السودانية التقليدية، الجلباب الأبيض والعمامة، اقتيد في سيارة تويوتا لاند كروزر إلى مكتب النيابة في العاصمة الخرطوم. وأطاح الجيش بالبشير واعتقله في 11 أبريل بعد 16 أسبوعا من الاحتجاجات على حكمه الذي دام 30 عامًا. وهو محتجز في سجن في خرطوم بحري في الجهة المقابلة من وسط العاصمة عبر النيل الأزرق.
عمر-البشير (4)

السودان: إحالة عمر البشير للمحاكمة بعد أسبوع

أعلن النائب العام السوداني، اليوم السبت، إحالة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى المحاكمة بعد انتهاء الفترة المحددة للاستئناف ومدتها أسبوع، بحسب "سكاي نيوز" بالعربية. وكانت القوى الأمنية في السودان قد أحبطت محاولة لتحرير عمر البشير ورموز نظامه من سجن كوبر، وذلك بحسب مصادر مطلعة لـ"العربية.نت". وقالت المصادر، إن أكثر من 100 من كتائب النظام السوداني المخلوع هاجموا سجن كوبر ليل الثلاثاء، بهدف تحرير البشير ورموزه، إلا أن القوى الأمنية ألقت القبض على بعض العناصر التي شنت الهجوم.
مظاهرات-في-السودان (2)

أمريكا تعين مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان

عينت الولايات المتحدة الأمريكية مبعوثًا خاصًا لأزمة السودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان تولى هذا المنصب سابقا، بحسب "العربية. نت". ودونالد بوث، دبلوماسي أمريكي سابق ملم بالشؤون الإفريقية، إذ كان سفيرًا في دول إفريقية منها (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية، وخلال مهمته السابقة، زار بوث الخرطوم مرارًا وعمل على تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير. وقال مورجن أورتيجوس متحدثا باسم الخارجية الأمريكية: إن الموفد سيحاول التوصل "إلى حل سياسي وسلمي" للأزمة السودانية.
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