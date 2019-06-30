واجهي حر الصيف بحلويات سريعة التحضير في المنزل

احرص على تناول عصير الفراولة في الصيف، فهو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة، وأيضًا عصير الأناناس الذي يمد الجسم بالكالسيوم والمواد المضادة للأكسدة.

تحرير:آية أشرف ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

آيس كريم

مع ارتفاع درجات الحرارة نسعى لتناول العصائر والمثلجات التي تساعدنا على الاستمتاع بالصيف و مواجهة الحر، بعض الأفكار يمكنك استغلالها لإسعاد أطفالك مع الحفاظ على صحتهم أيضًا بتقديم أشهى الحلويات التي تتناسب مع حرارة الصيف المرتفعة، وتوفر عليكي الخروج والذهاب للكافيهات ودفع مبالغ كبيرة في تناول الحلويات، في السطور التالية نساعدك التعرف على طرق عمل بعض الحلويات الخفيفة والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وتكاليف أقل والاحتفاظ بها بسهولة داخل الثلاجة..

طريقة عمل المهلبية المكونات 4 أكواب لبن كوب سكر 5 ملاعق نشا كوب ماء قرفة مطحونة مكسرات طريقة التحضير:- - في وعاء ضعي اللبن والسكر والنشا، وقلبي المكونات جيدًا حتى التأكد من ذوبان النشا والسكر مع اللبن. - ضعي الوعاء على النار وقلبي المكونات مرة ثانية، ويمكنك إضافة ماء الورد للحصول على نكهة مميزة أو