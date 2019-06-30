واجهي حر الصيف بحلويات سريعة التحضير في المنزل

احرص على تناول عصير الفراولة في الصيف، فهو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة، وأيضًا عصير الأناناس الذي يمد الجسم بالكالسيوم والمواد المضادة للأكسدة.
مع ارتفاع درجات الحرارة نسعى لتناول العصائر والمثلجات التي تساعدنا على الاستمتاع بالصيف و مواجهة الحر، بعض الأفكار يمكنك استغلالها لإسعاد أطفالك مع الحفاظ على صحتهم أيضًا بتقديم أشهى الحلويات التي تتناسب مع حرارة الصيف المرتفعة، وتوفر عليكي الخروج والذهاب للكافيهات ودفع مبالغ كبيرة في تناول الحلويات، في السطور التالية نساعدك التعرف على طرق عمل بعض الحلويات الخفيفة والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وتكاليف أقل والاحتفاظ بها بسهولة داخل الثلاجة..
طريقة عمل المهلبية
المكونات
4 أكواب لبن
كوب سكر
5 ملاعق نشا
كوب ماء
قرفة مطحونة
مكسرات
طريقة التحضير:-
- في وعاء ضعي اللبن والسكر والنشا، وقلبي المكونات جيدًا حتى التأكد من ذوبان النشا والسكر مع اللبن.
- ضعي الوعاء على النار وقلبي المكونات مرة ثانية، ويمكنك إضافة ماء الورد للحصول على نكهة مميزة أو
طريقة عمل المهلبية
المكونات
4 أكواب لبن
كوب سكر
5 ملاعق نشا
كوب ماء
قرفة مطحونة
مكسرات
طريقة التحضير:-
- في وعاء ضعي اللبن والسكر والنشا، وقلبي المكونات جيدًا حتى التأكد من ذوبان النشا والسكر مع اللبن.
- ضعي الوعاء على النار وقلبي المكونات مرة ثانية، ويمكنك إضافة ماء الورد للحصول على نكهة مميزة أو الاستغناء عن هذه الخطوة.
- قلبي المكونات جيدَا حتى يتحول سمك المهلبية ويكون كثيف
- في أطباق أو كاسات التقديم اسكبي الخليط ورشي القرفة والمكسرات على الوجه، أو يمكنك رش الشيكولاتة المبشورة.
الكريم كراميل
المكونات
نصف كيلو لبن
5 بيضات
5 معالق سكر
ملعقة سمنة
موز
كوب سكر
كوب ماء
ليمونة
طريقة التحضير:-
- سخني اللبن في وعاء وضيفي السكر، مع الحرص على التقليب المستمر للتأكد من ذوبان السكر بشكل كامل.
- اتركي اللبن على النار حتى الغليان، ثم اتركيه يبرد.
- اضربي البيض مع الفانيليا، وضيفي الخليط للبن.
- في وعاء ضعي السكر والماء والليمون وقلبي المكونات حتى التأكد من ذوبان السكر.
- استمري في التقليب حتى يصبح لون الكراميل ذهبي ثم ارفعيه من النار
في قالب الفرن ادهني السمنة وضعي الكراميل، ثم ضعي طبقة كريمة.
- ضعي القالب في حمام ماء، ثم ادخليه الفرن 10 دقائق حتى يحمر الوجه.
الجيلي
المكونات
كيس جيلي بالطعم المفضل لعائلتك
ماء مغلي
ماء بارد
فواكة مشكلة
طريقة التحضير:-
- في وعاء على النار ضعي الجيلي والماء المغلي، وقلبي المكونات جيدًا حتى التأكد من ذوبان الجيلي.
- ضيفي الماء البارد بعد التأكد من ذوبان الجيلي بشكل كامل، وقلبي جيدًا.
في كاسات التقديم ضعي الجيلي في نصف الكأس، وجهزي الفراولة بعد غسلها جيدًا وتقطيعها شرائح وزيني بها أكواب التقديم، ويمكنك إضافة الموز أو أي نوع فاكهة مفضلة لديكي.
- كملي طبقة ثانية من الجيلي وبالهنا والشفا لعائلتك وأطفالك.
الكاسترد
المكونات
كوب ونصف لبن
نصف كوب سكر
فانيليا
نشا
صفار بيضة
طريقة التحضير:-
- في وعاء ذوبي النشا مع ربع كوب لبن.
- ضعي باقي كمية اللبن على النار وضيفي لها السكر وقلبي حتى التأكد من ذوبان السكر.
- ضيفي الفانيليا للبن، ثم هدي النار.
- ضعي النشا بالتدريج في خليط اللبن، وقلبي جيدًا.
- اضربي صفار البيض، ثم ضفيه لخليط اللبن واستمري في التقليب
- الكاسترد جاهز الآن للتقديم بعد أن يبرد.
آيس كريم المانجو
المكونات
نصف كوب سكر
ملعقة عصير ليمون
نصف كوب كريمة
2 كوب عصير مانجو ثقيل
4 صفار بيض
طريقة التحضير:-
- في وعاء اخلطي صفار البيض والسكر، وضعي الخليط فوق حمام ماء مغلي، واحرصي على ضرب البيض جيدًا.
- اخلطي المانجو المهروسة مع عصير الليمون والكريمة، ثم ضيفي الخليط لصفار البيض.
- في قالب ضعي الخليط في الفريزر حتى التأكد من تجميده.
كيكة باردة
المكونات
3 كوب لبن
علبة قشطة
2 كوب دقيق
زبدة
كوب ونصف سكر
مكسرات
طريقة التحضير:-
- ضعي اللبن والسكر والزبدة في وعاء على النار، وقلبي المكونات جيدًا.
- ضيفي الدقيق للخليط واستمري في تقليب المكونات.
- صبي الخليط في صينية، وضعيها في الثلاجة لمدة ربع ساعة.