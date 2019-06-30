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واجهي حر الصيف بحلويات سريعة التحضير في المنزل

احرص على تناول عصير الفراولة في الصيف، فهو غني بالفيتامينات والمعادن الهامة، وأيضًا عصير الأناناس الذي يمد الجسم بالكالسيوم والمواد المضادة للأكسدة.
تحرير:آية أشرف ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
آيس كريم
آيس كريم
مع ارتفاع درجات الحرارة نسعى لتناول العصائر والمثلجات التي تساعدنا على الاستمتاع بالصيف و مواجهة الحر، بعض الأفكار يمكنك استغلالها لإسعاد أطفالك مع الحفاظ على صحتهم أيضًا بتقديم أشهى الحلويات التي تتناسب مع حرارة الصيف المرتفعة، وتوفر عليكي الخروج والذهاب للكافيهات ودفع مبالغ كبيرة في تناول الحلويات، في السطور التالية نساعدك التعرف على طرق عمل بعض الحلويات الخفيفة والتي يمكنك تحضيرها في المنزل بطريقة بسيطة وتكاليف أقل والاحتفاظ بها بسهولة داخل الثلاجة..
طريقة عمل المهلبية المكونات 4 أكواب لبن كوب سكر 5 ملاعق نشا كوب ماء قرفة مطحونة مكسرات طريقة التحضير:- - في وعاء ضعي اللبن والسكر والنشا، وقلبي المكونات جيدًا حتى التأكد من ذوبان النشا والسكر مع اللبن. - ضعي الوعاء على النار وقلبي المكونات مرة ثانية، ويمكنك إضافة ماء الورد للحصول على نكهة مميزة أو
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الفلفل-الحار

حيل بسيطة للتخلص من الطعم الحار الزائد في أطباقك

كثير من السيدات يقعن في خطأ عند تجهيز أصناف شهية لعائلاتهن، وهي وضع التوابل بكميات كبيرة، على سبيل المثال بعضهن تضع الملح بكمية في الطعام، حتى يتحول الطعام إلى مالح للغاية، وكذلك الشطة أو الفلفل الحار، الأمر الذي يزعجهن ويجعلهن يفكرن في التخلص من الطعام حتى لا يسبب لهن الإحراج أمام العائلة، وحتى لا يؤدي لمشاكل صحية أيضًا لهن، الأمر بسيط ويمكنك حله بحيل بسيطة دون الحاجة للتخلص من الطعام وإلقائه، في السطور التالية نتناول بعض الحيل والنصائح التي تمكنك من علاج طعم الفلفل الحار في أصنافك، ونتناول أيضًا فوائد تناول الأطعمة الحارة..
كفتة-السبيط

سفرة الجمعة.. جربي كفتة السبيط مع صوابع الكابوريا

السمك من الأكلات المفيدة واللذيذة، يمكنك تقديمها لعائلتك بأكثر من طريقة، فبعض الأمهات تواجه مشكلة أن أطفالها لا يحبون الأسماك، لذلك عليك التفكير في طرق وأفكار جديدة تجعل طفلك يتناول السمك، فبدلًا من الأنواع التقليدية من السمك سواء كان مقلي أو مشويا أو صينية، جربي مكرونة وايت صوص بالسي فود، أو شوربة السي فود بالكريمة، وكذلك كفتة السمك ستكون لذيذة وسيحبها أطفالك بجانب البطاطس المحمرة والسلطة الخضراء والطحينة، في السطور التالية نساعدك في التعرف على طريقة عمل كفتة السبيط مع صوابع الكابوريا اللذيذة.
ايس-كريم

الآيس كريم لذيذ.. جربيه في الحلويات لأطفالك

الآيس كريم من أكثر الأشياء المحببة للأطفال، ويصلح كمكافأة لطفلك عند قيامه بشيء إيجابي أو تحقيق نجاح في المدرسة. يمكنك عمل الآيس كريم في البيت بأطعمة مختلفة وبمشاركة طفلك بدلًا من شرائه من المحلات بجودة غير مضمونة وألوان صناعية ضارة بالطفل. في السطور التالية نساعدك على إسعاد عائلتك وتقديم مجموعة من الحلويات اللذيذة لأطفالك بالآيس كريم، الأمر بسيط والوصفات سهلة ولا تحتاج منك إلى وقت أو تكاليف كبيرة وستسعد أطفالك وتوفر عليكِ شراء الحلويات من الخارج بأسعار مرتفعة.
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الفلفل-الحار

حيل بسيطة للتخلص من الطعم الحار الزائد في أطباقك

كثير من السيدات يقعن في خطأ عند تجهيز أصناف شهية لعائلاتهن، وهي وضع التوابل بكميات كبيرة، على سبيل المثال بعضهن تضع الملح بكمية في الطعام، حتى يتحول الطعام إلى مالح للغاية، وكذلك الشطة أو الفلفل الحار، الأمر الذي يزعجهن ويجعلهن يفكرن في التخلص من الطعام حتى لا يسبب لهن الإحراج أمام العائلة، وحتى لا يؤدي لمشاكل صحية أيضًا لهن، الأمر بسيط ويمكنك حله بحيل بسيطة دون الحاجة للتخلص من الطعام وإلقائه، في السطور التالية نتناول بعض الحيل والنصائح التي تمكنك من علاج طعم الفلفل الحار في أصنافك، ونتناول أيضًا فوائد تناول الأطعمة الحارة..
مزيلات-العرق-وسرطان-الثدي

الروزماري والطماطم.. استمتعي بالصيف بدون رائحة العرق

رائحة العرق من أكثر الأمور المزعجة التي تسبب لكل منا مواقف محرجة، خاصة في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تسبب انتشار البكتيريا وظهور رائحة العرق، يزداد الأمر سوءا إذا كنتِ ممن يقضين وقتا طويلا خارج المنزل وبنفس الملابس، الأمر يحتاج إلى استخدام بعض الوصفات الطبيعية للتخلص من رائحة العرق خاصة أن مزيلات العرق تحتوي على مواد كيميائية تضر بالجلد ولا تؤدي الغرض المطلوب لساعات طويلة، في السطور التالية نساعدك في الاستمتاع بالصيف ومعرفة وصفات طبيعية من مطبخك تساعد في التخلص من رائحة العرق.
ايس-كريم

الآيس كريم لذيذ.. جربيه في الحلويات لأطفالك

الآيس كريم من أكثر الأشياء المحببة للأطفال، ويصلح كمكافأة لطفلك عند قيامه بشيء إيجابي أو تحقيق نجاح في المدرسة. يمكنك عمل الآيس كريم في البيت بأطعمة مختلفة وبمشاركة طفلك بدلًا من شرائه من المحلات بجودة غير مضمونة وألوان صناعية ضارة بالطفل. في السطور التالية نساعدك على إسعاد عائلتك وتقديم مجموعة من الحلويات اللذيذة لأطفالك بالآيس كريم، الأمر بسيط والوصفات سهلة ولا تحتاج منك إلى وقت أو تكاليف كبيرة وستسعد أطفالك وتوفر عليكِ شراء الحلويات من الخارج بأسعار مرتفعة.
السمك السنجاري (2)

السمك مميز في العيد.. جربي المقلوبة اللذيذة

بعد الخروج من رمضان تسعى كل ربة منزل لكسر روتين الأكلات الدسمة والتقليدية التي تعودت على إعدادها لعائلتها وضيوفها خلال عزومات هذا الشهر الكريم، ومنها المحاشي بأنواعها والمكرونة البشاميل والجلاش والرقاق باللحمة المفرومة، والكثير منا لم يتناول السمك خلال رمضان بسبب الخوف من الشعور بالعطش في اليوم التالي، فيمكنك تقديم أصناف مختلفة من السمك لعائلتك وضيوفك في أول أيام عيد الفطر المبارك، في السطور التالية نقدم لك عدة طرق لتقديم السمك بطريقة وطعم مميز لعائلتك..
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