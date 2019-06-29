بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد لقاءات مع الأمير محمد بن سلمان في قمة «G20»، وذلك لبحث ملفات الطاقة واجتماع منظمة أوبك المقبل

تحرير:محمد صلاح ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

G20

شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.

ومن المقرر ختام فعاليات قمة العشرين اليوم لتتحول الأنظار وتترقب اجتماع منظمة أوبك، الذى سوف يُعقد يومى الإثنين والثلاثاء. وقال الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين، إن "الفرص أمام المملكة وروسيا أكبر بكثير من الفرص التي مضت، وكلما ننجز أمرا،