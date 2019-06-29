بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟
حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد لقاءات مع الأمير محمد بن سلمان في قمة «G20»، وذلك لبحث ملفات الطاقة واجتماع منظمة أوبك المقبل
تحرير:محمد صلاح
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
G20
شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.
ومن المقرر ختام فعاليات قمة العشرين اليوم لتتحول الأنظار وتترقب اجتماع منظمة أوبك، الذى سوف يُعقد يومى الإثنين والثلاثاء.
وقال الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين، إن "الفرص أمام المملكة وروسيا أكبر بكثير من الفرص التي مضت، وكلما ننجز أمرا،
ومن المقرر ختام فعاليات قمة العشرين اليوم لتتحول الأنظار وتترقب اجتماع منظمة أوبك، الذى سوف يُعقد يومى الإثنين والثلاثاء.
وقال الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين، إن "الفرص أمام المملكة وروسيا أكبر بكثير من الفرص التي مضت، وكلما ننجز أمرا، نجد فرصا أكثر، وهذا ما نحرص عليه".
وأكد ولي العهد السعودي فى تصريحات له، أن "الشراكة السعودية الروسية موثوقة وقديمة جدا، وتزداد ثقةً وعمقا بشكل أكبر، واليوم سنعمل على كثير من الملفات لإنجازها لمصلحة البلدين والشعبين".
من جهته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد اتفاق أوبك لخفض إنتاج النفط لما بين 6 و9 أشهر، مشيرا إلى أن الاتفاق سيمدد بشكله الحالي وبالكميات ذاتها.
وقال بوتين: "سندعم التمديد، روسيا والسعودية كلتاهما في ما يتعلق بفترة التمديد لم تقرر بعد ما إذا كانت ستة أو تسعة أشهر، وربما ستكون تسعة أشهر".
ويعني التمديد لمدة 9 أشهر أن يستمر العمل بالاتفاق حتى 30 مارس 2020.
وكان بوتين أكد أنه سعيد بمناقشة سبل التعاون المشترك في أسواق الطاقة مع ولي العهد السعودي.
وواصلت أسعار النفط العالمية تأرجحها بين الارتفاع والانخفاض، نتيجة استمرار وجود خلافات ونزاعات تجارية بين أكبر بلدين اقتصاديين (أمريكا والصين)، إلا أن الكثير من المتابعين والمهتمين القائمين على صناعة النفط وتداوله، يعولون على القمة الأمريكية الروسية الصينية المقرر انعقادها اليوم.
وفى تصريحات له، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع نظيره الصيني شي جين بينغ، لكنه أبدى استعداده فى الوقت ذاته لفرض رسوم جمركية على معظم بقية الواردات الصينية إذا لم يتوصل البلدان إلى اتفاق.
وارتفعت أسعار النفط، أمس الجمعة، إلى ما يقرب من 67 دولارا للبرميل قبيل انعقاد محادثات بشأن النزاع التجاري بين الرئيسين الأمريكي والصيني، وأخرى بشأن تخفيضات إنتاج أوبك.
وتعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين، بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، عقد اجتماعات يومي الأول والثاني من يوليو المقبل في فيينا لاتخاذ قرار بشأن تمديد تخفيضاتهم للإنتاج، خاصة بعدما اتفق أعضاء أوبك+ على خفض إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يناير الماضى.
وقفزت أسعار النفط الأسبوع الماضى بما يزيد على 2%، إلا أنها سرعان ما تأرجحت بالتزامن مع انطلاق قمة مجموعة العشرين بعد أن أظهر أحدث تقرير بشأن إمدادات الخام في الولايات المتحدة انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات النفط، وهبطت المخزونات 12.8 مليون برميل متجاوزة توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
وذلك فى الوقت الذى قالت فيه إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط، انخفضت 12.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل.
وسجلت فى منتصف أبريل الماضى، أسعار النفط أعلى مستوى لها فى 2019 متخطية 72 دولارا للبرميل، بفضل النمو الاقتصادى القوى المطّرد فى الصين، وانخفاض غير متوقع للمخزونات الأمريكية يشير إلى طلب قوى، فى حين استمر شح الإمدادات العالمية.
بينما قالت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية إن مصر أصبحت لاعبا مهما في سوق المشتقات النفطية العالمية، حيث تخطط لشراء الحماية ضد ارتفاع فاتورة استيراد النفط للعام الثاني.
وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن مصر تعتزم التحوط ضد ارتفاع أسعار النفط في السنة المالية 2019- 2020، التي تبدأ في يوليو المقبل، في أعقاب محاولة مماثلة لضبط الأسعار للعام المالي الحالي.
وقال "معيط" في مقابلة مع الوكالة: "لقد تحوطنا ضد زيادة أسعار النفط خلال السنة المالية الحالية"، مؤكدا أن البلاد أنهت برنامجا ضخما في سوق النفط في وقت سابق من هذا الشهر، مشيرا إلى أن "البلاد ستتحوط أيضا في السنة المالية الجديدة".
وأشار إلى أنه رغم أن مصر تضخ بعض مشتقات النفط للسوق، فإنها أصبحت مستوردا للنفط الخام في عام 2011، ما عرضها إلى ارتفاع الأسعار.
ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، فقد استهلكت مصر 800 ألف برميل يوميا في عام 2017، مقارنة بالإنتاج المحلي البالغ نحو 650 ألف برميل يوميا.
وتستند الميزانية المصرية إلى سعر النفط البالغ 68 دولارا للبرميل للسنة المالية 2019- 2020، مقارنة بـ70 دولارا للبرميل للسنة المالية 2018- 2019.
وقال الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول بالجامعة البريطانية، إن استيراد النفط الخام في مصر يتم عن طريق العقود طويلة الأجل، لافتا إلى أن تطبيق العقود الآجلة فى إستراتيجية الموازنة العامة المصرية كان قرارا حكيما من القيادة العامة لحمايتها من ارتفاع معدلات عجز الموازنة وتقليل نسبة الاستيراد، الذى يؤثر سلبا في مستوى السيولة من العملة الأجنبية فى البنك المركزى وكذلك العجز المتكرر فى الموازنات السابقة، بسبب الصفقات السريعة لاستيراد الوقود لتغطية المتطلبات العاجلة.
وأضاف راغب فى تصريحاته لـ"التحرير"، أن مصر لجأت إلى تعاقدات طويلة الأجل (مستقبلية) ومنها التعاقد مع شركة "أرامكو" السعودية لمدة 8 سنوات بدايةً من شهر مايو عام 2015، وذلك لحماية الموازنة العامة للدولة من تقلبات استنفاد كميات كبيرة من العملة الصعبة بسبب الاستيراد، وهناك أيضا الصفقات طويلة الأجل مع شركات نفط جنوب العراق وكذلك الكويتية والإماراتية.