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بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟

حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على عقد لقاءات مع الأمير محمد بن سلمان في قمة «G20»، وذلك لبحث ملفات الطاقة واجتماع منظمة أوبك المقبل
تحرير:محمد صلاح ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م
G20
G20
شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.
ومن المقرر ختام فعاليات قمة العشرين اليوم لتتحول الأنظار وتترقب اجتماع منظمة أوبك، الذى سوف يُعقد يومى الإثنين والثلاثاء. وقال الأمير محمد بن سلمان لدى اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين، إن "الفرص أمام المملكة وروسيا أكبر بكثير من الفرص التي مضت، وكلما ننجز أمرا،
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الذهب (2)

الذهب ينخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 646 جنيه

بعد استقراره في الجلسات الصباحية اليوم السبت، سجل الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد في التعاملات المسائية اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 646 جنيهًا مقابل 650 جنيهًا بالأمس، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، وعيار 24 إلى 739 جنيهًا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري».وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019
ذهب (2)

44 جنيها زيادة.. لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟

قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 44 جنيها خلال شهر يونيو الجاري من 606 جنيهات إلى 650 جنيها لعيار "21"، متأثرة بارتفاع السعر العالمي للذهب منذ بداية يونيو الجاري. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 650 جنيها مقابل 606 جنيهات مطلع الشهر الجاري. وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24، 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه. وترتبط أسعار الذهب بالسوق المحلية بأسعاره في البورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية.
البنك-المركزى

المركزي: 39 مليار جنيه أرباح البنوك بنهاية مارس 2019

أظهر تقرير حديث صادر عن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي تحقيق البنوك مجتمعة صافي ربح بنهاية مارس الماضي قدره 39.3 مليار جنيه، كان نصيب أكبر 10 بنوك منها نحو 33.3 مليار جنيه، فيما قُدر نصيب البنوك الخمسة الكبار بنحو 29.3 مليار جنيه. وبحسب تقرير البنك المركزي الذي حصلت «التحرير» على نسخه منه يبلغ رؤوس أموال البنوك مجتمعة نحو 152.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، فيما يُقدر حجم أصول القطاع المصرفي بنحو 5.669 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
الدولار-فى-مصر

سعر الدولار اليوم السبت 29 يونيو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، اليوم، السبت 29 يونيو 2019، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.65 جنيه، ونحو 16.75 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك قناة السويس ليسجل نحو 16.74 جنيه للبيع، و16.64 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك المشرق، وبنك البركة، والبنك المصري الخليجي، وبنك إتش إس بي سي ليسجل نحو 16.76 جنيه للبيع، و16.66 جنيه للشراء.
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انفجار-ناقلات-نفط (1.) (3)

ارتفاع تكاليف تأمين السفن بعد هجمات خليج عمان

شهدت أسعار التأمين على السفن التي تمر عبر الشرق الأوسط، ارتفاعا بنسبة لا تقل عن 10%، وذلك بعد الهجوم على ناقلتي نفط، صباح أمس الخميس، كانتا تمران في خليج عمان، ومن المتوقع أن تشهد تكاليف التأمين على السفن المزيد من الزيادة في حال تصاعد التوترات في المنطقة.وتقول شركات التأمين على السفن إن أضخم السفن التي تمر عبر منطقة الخليج تواجه تكاليف إضافية تصل إلى 200 ألف دولار للرحلة الواحدة -مدتها 7 أيام-، ما يقارب ضعفي التكلفة التي كانت عليها في وقت سابق هذا الأسبوع.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

أسعار البنزين والسولار اليوم الأحد 16 يونيو

وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، من المقرر أن ترفع وزارة البترول أسعار المحروقات خلال الفترة المقبلة -التي لم يتحدد موعدها بعد-، وهو الأمر المعلن سلفًا وأدى إلى حالة من الارتباك في بعض محطات الوقود خلال الأيام الماضية، بعدما تصور كثير من المستهلكين أن الالأيام الجارية هي موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار، لكن ذلك لم يحدث وظلت الأسعار كما هي سعر البنزين (92) 6.75 جنيه للتر، سعر البنزين (80) 5.5 جنيه، سعر البنزين (95) 7.75 جنيه للتر، سعر السولار 5.50 جنيه للتر.
الهجوم على ناقلة النفط

الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية تستبعد ضربها بطوربيد

?قال رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية "كوكوكا كاريدجس" ،التي تعرضت لهجوم في خليج عمان، فجر أمس الخميس، إن الناقلة تضررت من "أشياء طائرة"، مستبعدا فكرة تعرضها لهجوم بطوربيد، كما ذكرت العديد من وسائل الإعلام العالمية، مشيرا في تصريحات نقلتها فضائية "العربية:، اليوم الجمعة، إلى أن طاقم الناقلة شاهد سفينة تابعة للجيش الإيراني، في الليلة الماضية، لكنه لم يذكر أي تفاصيل أخرى، غير التنويه إلى أن الناقلة "تتحرك بسلام" باتجاه خورفكان الإماراتية.
انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان (2)

توتر في خليج عُمان.. تفجير وتأهب وتصريحات دولية

في غضون فترة قصيرة أصبح الخليج البؤرة الأكثر توترا على سطح الأرض، فلم يصعد به إلى نقطة القلق، سخونة الأحداث السياسية شبه المعتادة بالمنطقة التي تسعى بعض دولها لقيادتها، فحسب، بقدر ما أشعلتها مؤخرا، التطورات الخطيرة غير المألوفة في مياهها، والتي بدأت بعمليات تخريب لأربع سفن قرب سواحل الإمارات، حتى وصلت اليوم ذروتها مع تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان، لهجوم غامض باستخدام طوربيد، وسط حالة دولية من الترقب والاستنفار، صاحبتها ردود فعل مستنكرة للهجوم ومطالبة جميع الأطراف بالمنطقة بالالتزام بضبط النفس.. وانعكس الهجوم الأخير أيضا على أسعار النفط عالميا.
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