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إنستجرام يضيف ميزة الإعلانات بالتطبيق

تحرير:مي فؤاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
إنستجرام
إنستجرام
من المقرر أن يحصل المعلنون الآن على فرصة رائعة لعرض سلعهم وخدماتهم من خلال إعلانات تطبيق الصور الشهير إنستجرام. في تلك الفترة، تحتوي كل وسائط التواصل الاجتماعي تقريبًا على إعلانات. إلى جانب ذلك، يعد إنستجرام أحد أكثر التطبيقات شعبية. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح التطبيقات المتميزة منصة جيدة للمعلنين الصغار والكبار. من تغيير شعاره إلى إضافة ميزات جديدة رائعة، اكتسب التطبيق المرتبة الأولى في فئة التطبيقات المفضلة. أعلن إنستجرام أنه سيبدأ في وضع الإعلانات في صفحة الاستكشاف، وهي الصفحة التي تظهر عند فتح تبويب البحث.
لن تظهر الإعلانات على صفحة الاستكشاف نفسها، لكنها ستظهر بمجرد أن ينقر المستخدم على أي منشور في صفحة استكشاف ثم يبدأ في التمرير بين المنشورات لأعلى أو لأسفل. ذكر إنستجرام أيضًا أن ما يصل إلى نحو 50% من المستخدمين يستخدمون صفحة الاستكشاف شهريا. كما أن هناك نحو 80% من المستخدمين يتابعون على الأقل شركة
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تطبق في يوليو.. فيسبوك ينشر شروط الخدمة الجديدة

نشر فيسبوك شروط الخدمة الجديدة، مع تقديم المزيد من التفاصيل حول عمليات إزالة المحتوى، واستهداف الإعلانات، وحقوق الملكية الفكرية للمستخدمين. لا تمثل الشروط الجديدة تغييرًا في كيفية عمل المنصة فعليًا، ولكنها تهدف إلى إعطاء المستخدمين صورة أوضح في طريقة عرض المحتوى المنشور ووضع الخطوط العريضة لمعايير المحتوى، من المقرر أن تسري البنود الجديدة في 31 يوليو المقبل. كما تعاون فيسبوك مع شبكة التعاون الأوروبية لحماية المستهلك على مراجعة صياغة شروط الخدمة لتكون أوضح للمستخدم النهائي.
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أسس شركته الجديدة.. صدمة لأبل برحيل مصمم هواتف آيفون

هل كان يتوقع «ستيف جوبز» مؤسس شركة أبل أحد أشهر العلامات التجارية حول العالم، أن شركته ستتلقى ضربات موجعة بهذا الشكل بعدما وصلت إلى قمة صناعة الإلكترونيات عالميًا ذات يوم، فها هي الآن تتراجع عن مراكز المقدمة، وتخسر بشكل متزايد محبيها، بل إنها تخسر بعض مؤسسيها الأوائل وأصحاب الفضل الكبير للنجاح الذي حققته الشركة على مدى أكثر من 3 عقود متتالية، واليوم تعرضت آبل لصدمة جديدة بعد إعلان (جوني إيف Jony Ive)، المصمم المسؤول عن التصاميم الرائدة والمميزة لأجهزة الشركة.
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من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى هو مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة بأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب"، إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من المميزات، فإن ما يعجبهم هو حقيقة أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. تضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" ميزة جديدة، ألا وهي مشاركة حالتك الخاصة بك مع تطبيقات أخرى.
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دراسة: منشوراتك على فيسبوك قد تعكس مرضك

من منا لا ينشر منشورات بشكل يومي عبر حسابه على فيسبوك! قد أشارت العديد من الدراسات في وقت سابق، إلى أن المنشورات ربما تكون مؤشرا لمرضك النفسي، لتأتي دراسات أخرى وتفيد أن منشوراتك ربما تكون دليلا على مرضك العضوي أيضًا. زعمت دراسة جديدة أنه يمكن استخدام منشورات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخاصة بالمستخدمين، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من أمراض معينة. قام باحثون من جامعة بنسلفانيا بتحليل تحديثات الحالة التي تضمنت أكثر من 500 حالة، لنحو 999 شخصًا.
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بعد ابتزازها.. الممثلة بيلا ثورن تنشر صورها عارية

ما يلتقطه هاتفك الذكي من الصور الشخصية ليس بالضرورة أن يظل سرا، درس تعلمته الممثلة الأمريكية بيلا ثورن ودفعت ثمنه غاليًا، يوم السبت الماضي، شاركت ثورن، البالغة من العمر 21 عامًا، مجموعة من الصور العارية لها على موقع تويتر، أرفقت بيلا ثورن مجموعة الصور بتعليق منها كتبت فيه: "تعرضت حساباتي في الـ24 ساعة الماضية للاختراق، وتم تهديدي بصوري العارية التي أردت لشخص واحد فقط أن يراها، الآن لن تأخذ شيئا آخر مني سأستطيع النوم الليلة جيدًا لمعرفتي بأني استعدت قوتي، لن تستطيع التحكم في حياتي ولن تفعل".
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إنستجرام يطلق خاصية جديدة لاستعادة الحسابات المخترقة

أعلن تطبيق الصور والفيدوهات إنستجرام أنه يختبر عددًا من التغييرات التي ربما تسهل على المستخدمين استعادة الوصول إلى الحسابات المخترقة، بالإضافة إلى ميزات الأمان التي قد تجعل من الصعب سرقة أسماء مستخدمي إنستجرام من الأساس. تأتي تلك الأنباء بعد أن واجه العديد من مستخدمي إنستجرام مشكلات في العودة إلى حساباتهم المخترقة، في بعض الحالات التي أبلغت عنها العديد من التقارير، لجأ الضحايا الذين تم اختراقهم إلى المتسللين ذوي القبعة البيضاء لمساعدتهم على استعادة إمكانية الوصول إلى حسابهم بعد أن أصبحوا محبطين بسبب عدم دعم الشركة الكافي لهم.
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