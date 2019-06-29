إنستجرام يضيف ميزة الإعلانات بالتطبيق

تحرير:مي فؤاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م

إنستجرام

من المقرر أن يحصل المعلنون الآن على فرصة رائعة لعرض سلعهم وخدماتهم من خلال إعلانات تطبيق الصور الشهير إنستجرام. في تلك الفترة، تحتوي كل وسائط التواصل الاجتماعي تقريبًا على إعلانات. إلى جانب ذلك، يعد إنستجرام أحد أكثر التطبيقات شعبية. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح التطبيقات المتميزة منصة جيدة للمعلنين الصغار والكبار. من تغيير شعاره إلى إضافة ميزات جديدة رائعة، اكتسب التطبيق المرتبة الأولى في فئة التطبيقات المفضلة. أعلن إنستجرام أنه سيبدأ في وضع الإعلانات في صفحة الاستكشاف، وهي الصفحة التي تظهر عند فتح تبويب البحث.

لن تظهر الإعلانات على صفحة الاستكشاف نفسها، لكنها ستظهر بمجرد أن ينقر المستخدم على أي منشور في صفحة استكشاف ثم يبدأ في التمرير بين المنشورات لأعلى أو لأسفل. ذكر إنستجرام أيضًا أن ما يصل إلى نحو 50% من المستخدمين يستخدمون صفحة الاستكشاف شهريا. كما أن هناك نحو 80% من المستخدمين يتابعون على الأقل شركة