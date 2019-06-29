إنستجرام يضيف ميزة الإعلانات بالتطبيق
تحرير:مي فؤاد
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٣ م
إنستجرام
من المقرر أن يحصل المعلنون الآن على فرصة رائعة لعرض سلعهم وخدماتهم من خلال إعلانات تطبيق الصور الشهير إنستجرام. في تلك الفترة، تحتوي كل وسائط التواصل الاجتماعي تقريبًا على إعلانات. إلى جانب ذلك، يعد إنستجرام أحد أكثر التطبيقات شعبية. بالإضافة إلى ذلك، ستصبح التطبيقات المتميزة منصة جيدة للمعلنين الصغار والكبار.
من تغيير شعاره إلى إضافة ميزات جديدة رائعة، اكتسب التطبيق المرتبة الأولى في فئة التطبيقات المفضلة.
أعلن إنستجرام أنه سيبدأ في وضع الإعلانات في صفحة الاستكشاف، وهي الصفحة التي تظهر عند فتح تبويب البحث.
لن تظهر الإعلانات على صفحة الاستكشاف نفسها، لكنها ستظهر بمجرد أن ينقر المستخدم على أي منشور في صفحة استكشاف ثم يبدأ في التمرير بين المنشورات لأعلى أو لأسفل.
ذكر إنستجرام أيضًا أن ما يصل إلى نحو 50% من المستخدمين يستخدمون صفحة الاستكشاف شهريا. كما أن هناك نحو 80% من المستخدمين يتابعون على الأقل شركة
لن تظهر الإعلانات على صفحة الاستكشاف نفسها، لكنها ستظهر بمجرد أن ينقر المستخدم على أي منشور في صفحة استكشاف ثم يبدأ في التمرير بين المنشورات لأعلى أو لأسفل.
ذكر إنستجرام أيضًا أن ما يصل إلى نحو 50% من المستخدمين يستخدمون صفحة الاستكشاف شهريا. كما أن هناك نحو 80% من المستخدمين يتابعون على الأقل شركة إعلانات واحدة من خلال حساباتهم.
ستكون الإعلانات عبارة عن صور ومقاطع فيديو حسب موقع the verge التقني الأمريكي، وسيبدأ إنستجرام في التعاون مع شركاء بعينهم في الأسابيع القليلة المقبلة بهدف فتح خدمة تصفح الإعلانات لجميع مستخدميه، خلال الأشهر القليلة المقبلة.
سيتمكن المستخدمون من التحكم في الإعلانات عن طريق تغيير إعدادات الجهاز التي ستساعد التطبيق على عرض إعلانات أكثر ذات صلة.