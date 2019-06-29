سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

طالبة تمزق امتحان الجيولوجيا بكفر الشيخ

تحرير:محمود أبو خضرة ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت غرفة عمليات متابعة الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، قيام طالبة بلجنة مدرسة برج البرلس الثانوية المشتركة بمدينة برج البرلس، بتمزيق كراسة امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، لطلاب شعبة العلوم، وتم تحرير مذكرة بالواقعة بمعرفة المراقبين وحضور رئيس اللجنة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطالبة. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
وأكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع سير امتحانات الثانوية العامة، الدور الأول، للعام الدراسى 2018- 2019، بلجان الامتحانات بمراكز ومدن المحافظة، في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، لطلاب شعبة العلوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع
اقرأ المزيد
مجلس-النواب (1)

نائب: ميكنة المحاكم تقضي على بطء التقاضي

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اكتمال خطة الدولة لميكنة المحاكم وإجراءاتها يساهم في التغلب على مشكلات البيروقراطية، والقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين، إذ سيسمح بأن تكون أوراق القضية متاحة عبر الإنترنت، لأطراف العملية القضائية، ولن تكون هناك حيل للتلاعب بأطراف النزاعات القضائية، مشيدا بقرب الانتهاء من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم، خلال يونيو الجاري، موضحا أن ميكنة عملية التقاضي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سيسمح بتلافي سلبيات التعامل الورقي، في القضايا من خلال النظام التقليدي.
محطة الضبعة (3)

إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
مجلس-النواب

النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.
محمد-سعفان

وظائف من القوى العاملة بمرتب يصل إلى 10 آلاف جنيه

أصدرت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، بيانا، تعلن فيه عن توافر 25 ألفا و333 فرصة عمل داخل مصر في القطاع الخاص، إذ تواصلت الوزارة مع الشركات الخاصة والمصانع والمطاعم الكبرى؛ وملتقيات التوظيف والمؤسسات المتنوعة في المدن والمحافظات، لتوفير فرص عمل للمواطنين الراغبين في العمل من مختلف الفئات والمؤهلات، بمزايا تأمينة وطبية واجتماعية وبرواتب مختلفة بحسب طبيعة العمل، ويصل راتب بعض الوظائف لـ 10 آلاف جنيه، وذلك وفقا لبيانات النشرة القومية للتشغيل الواردة للوزارة خلال شهر يونيو الجاري.
اقرأ المزيد من الأخبار
ثانوية-عامة‎ (4)

3 حالات إغماء وطالب يرفض تسليم «الإجابة» بالقليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، وقوع ثلاث حالات إغماء بسبب صعوبة امتحان الجيولوجيا والتفاضل، وذلك بلجان طوخ والقناطر الخيرية، بينما تم تحرير محضر لطالب بالخصوص تمسك بورقة إجابته أثناء قيام مراقب اللجنة بجمع ورق الامتحان رافضا تسليمها بحجة عدم انتهائه من حل الأسئلة بالقليوبية. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظ.
الثانوية-العامة-فى-مطروح (6)

إصابة طالبة بتشنجات في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

تعرضت طالبة تدعى "إسراء. م. ع"، اليوم السبت، للإصابة بتشنجات بشكل مفاجئ في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة علي عبد الشكور الثانوية في مدينة كفر الشيخ، وعلى الفور تم إبلاغ غرفة عمليات الثانوية العامة بمديرية التربية والتعليم وديوان عام المحافظة، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى العبور للتأمين الصحى، لتلقي العلاج اللازم. وانطلقت امتحانات المرحلة الثانوية العامة داخل 69 لجنة بمدارس محافظة كفر الشيخ، ويؤدي الامتحانات 19 ألفا و460 طالبا وطالبة، منهم 13 بمدرسة المتفوقين، و5 بمدرسة النور للمكفوفين، على مستوى المحافظة.
امتحان اللغة الانجليزية الثانوية العامة تصوير سامح ابو حسن (1)

أزمة صدرية لطالبة ثانوي داخل اللجنة بكفر الشيخ

بالتزامن مع امتحانات الشهادة الثانوية العامة في مادتي الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة العلوم، والرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل" لطلاب الرياضيات، وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، تعرضت طالبة تدعى "رحمة. م. ع "، 18 عامًا، اليوم السبت، للإصابة بأزمة صدرية مفاجئة في أثناء أداء الامتحان داخل اللجنة بمدرسة الحامول الثانوية بمدينة الحامول في محافظة كفر الشيخ، وعلى الفور استدعى رئيس اللجنة سيارة إسعاف، وتم التعامل الطبي مع الطالبة داخل اللجنة وإسعافها؛ وتمكنت من إكمال الامتحان بعد ذلك.
غش-فى-امتحانات-الثانوية-العامة

طالبان يمزقان امتحاني الكيمياء والجغرافيا بكفر الشيخ

شهدت إدارة قلين التعليمية تمزيق طالبين ورقتي الأسئلة عقب استلامهما إياها داخل لجنة الامتحانات، ففي لجنة السيدة خديجة الابتدائية بمدينة قلين، قامت الطالبة "ع. ش. ع" بتمزيق ورقة الامتحان في مادة الكيمياء للشعبة العلمية ودخلت في حالة بكاء هستيري لعدم قدرتها على الإجابة عن الامتحان، ليتدخل المراقبون في اللجنة محاولين تهدئتها والسيطرة على اللجنة حتى لا تفقد أي من الطالبات أعصابها، ويعود الهدوء للجنة عقب تحرير محضر بالواقعة، بينما شهدت لجنة الثانوية التجارية بقلين تمزيق طالب يدعى "ع. ف. م" بعض أوراق الإجابة بامتحان الجغرافيا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org