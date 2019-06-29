النواب ينتقد هيئة طرق الإسكندرية بسبب محور التعمير

تحرير:أحمد جاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

وجهت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، انتقادات لهيئة الطرق والكباري بالإسكندرية بسبب سوء حالة محور التعمير، الذي يربط الطريق الزراعي والصحراوي ومدخل الإسكندرية وصولا إلى الطريق الدولي الساحلي، جاء ذلك في ختام الجولة التفقدية للوفد البرلماني، بالمحافظة، إذ تم متابعة عدد من المشروعات، برفقة المحافظ عبد العزيز قنصوة، واستنكر السجيني، غياب الإنارة والصيانة الدورية وكذلك تراكم أكوام التراب على جانبي المحور، مشيرا إلى أن هذا الإهمال في صيانة وإعادة تهيئة الطريق يكون سببا رئيسيا في زيادة معدلات حوادث الطرق.

وفي ذات السياق، أشار قنصوة، إلى أن هذا الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري ولا يتبع المحافظة، فيما أكد المهندس سيد متولي رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، أنه لا مانع من نقل تبعية الطريق إلى المحافظة، متعهدا بتفعيل كافة الملاحظات التي أبداها النواب على الطريق، خاصة