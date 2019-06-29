منتخب مصر بالزي الأبيض أمام أوغندا في أمم إفريقيا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م

منتخب مصر

يرتدي لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة، حيث اختار رجال المدرب سيباستيان ديسابر ارتداء القميص الأحمر والسروال الأسود والجورب الأحمر أمام الفراعنة.

وعلم «التحرير» أن هناك اتجاهًا لدى خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لإراحة محمود علاء ومحمد النني لاعبي الفراعنة، في مباراة أوغندا، حيث حصل الثنائي على الإنذار الأول في لقاء الكونغو، مما يدفع الجهاز الفني للتفكير في إراحتهما خوفًا من حصولهما على الإنذار الثاني، وعدم المشاركة في

وعلم «التحرير» أن هناك اتجاهًا لدى خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لإراحة محمود علاء ومحمد النني لاعبي الفراعنة، في مباراة أوغندا، حيث حصل الثنائي على الإنذار الأول في لقاء الكونغو، مما يدفع الجهاز الفني للتفكير في إراحتهما خوفًا من حصولهما على الإنذار الثاني، وعدم المشاركة في لقاء دور الـ16.



وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة (2 / صفر) الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليا في مصر.



ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.



