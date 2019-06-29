أول تعليق من بيساكا بعد انضمامه لمانشستر يونايتد

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٥ م

آرون وان بيساكا

أبدى آرون وان بيساكا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الجديد، سعادته بالانضمام لصفوف الشياطين الحمر، وذلك بعد أن وقع اليونايتد عقدًا مع بيساكا، آتيا من صفوف كريستال بالاس، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض صاحب الـ21 عامًا أول مباراة له مع الفريق الأول لكريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه، ليتم التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها اليونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.

وقال بيساكا: "لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوري الآن. إنه شرف كبير لي أن أكون لاعبًا في مانشستر يونايتد، وأنا أعلم أن هذا شرف يحظى به عدد قليل من اللاعبين، ولا أتحمل الانتظار لبدء العمل مع الفريق". وواصل لاعب مانشستر يونايتد الجديد: "سأحصل على إجازة قصيرة الآن بعد بطولة الأمم الأوروبية،

وقال بيساكا: "لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوري الآن. إنه شرف كبير لي أن أكون لاعبًا في مانشستر يونايتد، وأنا أعلم أن هذا شرف يحظى به عدد قليل من اللاعبين، ولا أتحمل الانتظار لبدء العمل مع الفريق".



وواصل لاعب مانشستر يونايتد الجديد: "سأحصل على إجازة قصيرة الآن بعد بطولة الأمم الأوروبية، ولكنني أتشوق كثيرًا لبدء التدريب مع المدرب وزملائي الجدد والمشاركة معهم في الجولة التحضيرية".



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصبح بيساكا خامس أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد كل من بول بوجبا وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا، إضافة إلى فريد.



وشارك بيساكا مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الشهر، وكان أجر اللاعب مع كريستال بالاس يصل إلى 10.000 جنيه إسترليني أسبوعيا، كأقل لاعبي الفريق الأول أجرًا.

