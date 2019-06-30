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غدا الصحة على موعد مع انطلاق منظومة التأمين الصحي

دعوة الأهالي للتسجيل فى المستشفيات والوحدات الصحية.. مصدر بالصحة: هناك مستشفيات لم يتم الانتهاء منها والوزارة خاطبت المديريات لانتداء أطباء وممرضين
تحرير:أحمد صبحي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
هالة زايد
هالة زايد
تستعد محافظة بورسعيد لبدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، بشكل تجريبي، بعد غد الإثنين، فى إطار الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية المنشأت الطبية، وتوفير الأجهزة بعدد من الوحدات الصحية، بواقع 95% من احتياجات المشروع. وكيل مجلس النواب، وعضو بورسعيد سليمان وهدان، قال فى تصريحات له صباح اليوم، إن الدولة حريصة على إنجاح المنظومة الجديدة، لمشروع التأمين الصحي، والذي سينطلق الأسبوع الجاري من محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى.
الصحة تخاطب المديريات لانتداب أطباء وومرضين "التحرير"، علمت من مصدر بمديرية الصحة ببورسعيد، أن عدد المستشفيات والوحدات التى تم الانتهاء منها، لا يمثل 60% من إجمالي المراكز الصحية فى المحافظة، كما أن وزارة الصحة ومن خلال هيئة التأمين الصحي تعمل الآن على تسكين العاملين في المستشفيات والوحدات، التى ستبدأ
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محمد-سعفان

الأردن تطلع على تجربة مصر في التشغيل وخفض البطالة

استقبلت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، وفدا من وزارتي العمل والصناعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وممثلين عن برنامج التجارة من أجل التوظيف (GIZ)، وبرنامج تعزيز التشغيل، فضلا عن وحدة تعزيز التشغيل، واتحاد المستثمرين بعمان الشرقية، وغرفة الصناعة بإربد، وذلك للاطلاع على تجربة مصر في تشغيل راغبي العمل ودور الوزارة في خفض نسبة البطالة في مصر. وقدمت الوزارة عرضا حول نشأتها ورؤيتها الممثلة في الوصول إلى معدلات التشغيل المثلى مع حماية ورعاية حقوق العمال، ورفع القدرات التنافسية للعامل المصري بشكل عام، وذلك بحسب بيان القوى العاملة.
طقس-حار-شمس-صيف-حرارة-الجو

لماذا لا نشعر بانخفاض درجات الحرارة؟.. الأرصاد تجيب

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، إن هناك انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بدأت الجمعة الماضية، مشيرًا إلى أن الطقس الحالي الذي تشهده البلاد به انخفاض 3 درجات للحرارة عن الأيام الماضية. وأضاف عبد العال، في تصريحاته لـ«التحرير، أن درجات الحرارة تنحصر نهاية الأسبوع ما بين 36 و37 درجة، لكن ارتفاع نسبة الرطوبة يتسبب في الإحساس بأن درجات الحرارة مرتفعة، مؤكدًا أن درجات الحرارة تستقر بشكل نهائي نهاية الأسبوع الجاري.
شوقى علام مفتى الجمهورية (4)

الإفتاء في 30 يونيو: الإخوان خوارج العصر (فيديو)

أصدرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الأحد، فيديو موشن جرافيك، بمناسبة حلول الذكرى السادسة لثورة الثلاثين من يونيو، التي خرج فيها ملايين المصريين إلى شوارع الجمهورية للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية. وقالت الإفتاء في الفيديو: "جماعة الإخوان الإرهابية خوارج العصر وأعداء مصر، نشروا الدمار والخراب في البلاد باسم إقامة الدين، منذ نشأتهم الغبراء لم يقدموا أي منجز حضاري يخدم وطنهم أو دينهم تاريخهم، الملئ بالشعارات الجوفاء والخطب الرنانة والمؤامرات والتحالفات الشيطانية".
مجلس-النواب

نواب: 30 يونيو نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة

قال أعضاء بمجلس النواب إن ثورة 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصري وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي، واصفين 30 يونيو بأنها مثلت نقطة انطلاق لإعادة تثبيت أركان الدولة. وصرح النائب خالد مشهور، بأن فترة حكم الإخوان لمصر كانت مهددة لبقاء الدولة، بل وأنذرت بتقسيمها وشرذمتها وهو ما لم يرضاه الشعب، وثار وانتفض لاستعادة وطنه من جماعة إرهابية خيرتنا بينهم وبين الحرق والتخريب والدمار.
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عادل-الغضبان

تغيير أسماء مستشفيات «التأمين الصحي» في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة، بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تنطلق تجريبيا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهرين. وأشار الغضبان، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أنه سيتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام ليصبح مستشفى "الحياة بورفؤاد"، ومستشفى بورسعيد العام يطلق عليه اسم مستشفى "السلام بورسعيد"، ومستشفى النصر للأطفال يصبح اسمه مستشفى "أطفال النصر التخصصي".
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

تشغيل تجريبي شهرين للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدشين مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، لفترة تمتد لشهرين بداية من الأول من يوليو القادم حتى الأول من سبتمبر، مشيرة إلى أنه سيتم خلال التشغيل التجريبي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وأوضحت أنه ستشهد تلك المرحلة أيضا استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مؤكدة أنه جار تدريب كل الفرق الطبية والإدارية.
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مطالبة برلمانية بحل عاجل لنقص الممرضين بالمستشفيات

أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن عملية التطوير بالمستشفيات وزيادة نسبة طاقم التمريض أصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي، مع معاناة المرضى من نقص أعداد الممرضين بالمستشفيات والوحدات الطبية، وهو ما يعكس تدني في مستوى الخدمة. وأضاف في بيانه اليوم، أن من الأسباب وراء العجز هم توجه الممرضين للعمل بالقطاع الخاص والهجرة الخارجية للعمل بالدول العربية، نظرًا لانخفاض الرواتب بالمستشفيات الحكومية، بالإضافة إلى عدم توفر بيئة عمل أمنة لهم.
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"مشروع التأمين الصحي" أطاح بوزير ويهدد الآخر

في ديسمبر عام 2017، وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بشكل نهائي، على أن يطبق المشروع في كل محافظات الجمهورية على 6 مراحل، يتم الانتهاء من تنفيذه على مستوى الجمهورية بحلول عام 2032. في اليوم التالي لإقرار المشروع أعلنت وزارة الصحة خطتها لتنفيذ القانون ابتداء بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وشمال سيناء فى الفترة من 2018 وحتى 2020، كمرحلة أولى، وفي الأقصر ومطروح والبحر الأحمر وقنا وأسوان فى الفترة من 2021 وحتى 2023، كمرحلة ثانية.
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