غدا الصحة على موعد مع انطلاق منظومة التأمين الصحي

دعوة الأهالي للتسجيل فى المستشفيات والوحدات الصحية.. مصدر بالصحة: هناك مستشفيات لم يتم الانتهاء منها والوزارة خاطبت المديريات لانتداء أطباء وممرضين

تحرير:أحمد صبحي ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

تستعد محافظة بورسعيد لبدء تنفيذ المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، بشكل تجريبي، بعد غد الإثنين، فى إطار الاحتفالات بذكرى 30 يونيو، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن جاهزية المنشأت الطبية، وتوفير الأجهزة بعدد من الوحدات الصحية، بواقع 95% من احتياجات المشروع. وكيل مجلس النواب، وعضو بورسعيد سليمان وهدان، قال فى تصريحات له صباح اليوم، إن الدولة حريصة على إنجاح المنظومة الجديدة، لمشروع التأمين الصحي، والذي سينطلق الأسبوع الجاري من محافظة بورسعيد، كمرحلة أولى.

الصحة تخاطب المديريات لانتداب أطباء وومرضين "التحرير"، علمت من مصدر بمديرية الصحة ببورسعيد، أن عدد المستشفيات والوحدات التى تم الانتهاء منها، لا يمثل 60% من إجمالي المراكز الصحية فى المحافظة، كما أن وزارة الصحة ومن خلال هيئة التأمين الصحي تعمل الآن على تسكين العاملين في المستشفيات والوحدات، التى ستبدأ

الصحة تخاطب المديريات لانتداب أطباء وومرضين

"التحرير"، علمت من مصدر بمديرية الصحة ببورسعيد، أن عدد المستشفيات والوحدات التى تم الانتهاء منها، لا يمثل 60% من إجمالي المراكز الصحية فى المحافظة، كما أن وزارة الصحة ومن خلال هيئة التأمين الصحي تعمل الآن على تسكين العاملين في المستشفيات والوحدات، التى ستبدأ العمل بشكل تجريبي الإثنين القادم.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"التحرير"، أن هناك مشكلة فى عملية التعاقد مع الأطباء، وأطقم التمريض، وهو ما دفع وزارة الصحة لفتح باب الانتداب، من محافظات أخرى، مشيرا إلى أن الوزارة خاطبت مديريتي الصحة فى الدقهلية، والشرقية، للاستعانة بأطباء، وعدد من العاملين فى التمريض.

مستشفيات يتم الانتهاء منها بعد عامين

المصدر أكد فى تصريحات صحفية، أن عدد من المستشفيات في بورسعيد سيتم الانتهاء منها بعد عامين على أقل تقدير، مشيرا إلى أن المبني الثاني والمواجه لمستشفى بورسعيد العام، والذي كان يستخدم للعيادات الخارجية ستتم إزالته بالكامل وبناء مبنى من جديد، وهذا لن يتم قبل ثلاثة أعوام، كما أن مستشفى الحميات والصدر سيتم الانتهاء منها فى المرحلة الثانية.

وأوضح، المصدر أن مستشفيات" النصر ، وبورسعيد العام، والتضامن - والزهور - والمبره - والرمد" تم الانتهاء منهم بالفعل، وستبدأ منهم عملية الانطلاق التجريبي، بالإضافة لبعض الوحدات التى تم الانتهاء منها، والتى ستسمر لمدة 60 يوم، خاصة وأن أغلب هذه المستشفيات في إنتظار موافقات هيئة الاعتماد، وهيئة الرعاية.

الوزارة لم تتعاقد مع أصحاب العيادات الخاصة

الدكتور أحمد عليوة أمين صيادلة بورسعيد، قال إن ما تم انجازة فى مستشفيات ووحدات الصحة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، شىء جيدا، لكن هناك عدد من الوحدات والمستشفيات لم يتم العمل بها حتى لإخضاعها للقانون الجديد.

واستنكر عليوة فى تصريحات لـ"التحرير"، عدم قيام وزارة الصحة بالتعاقد مع الأطباء أصحاب العيادات الخاصة حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد من الإجراءات لم تنته حتى الآن وهو ما سيتسبب فى بعض المشكلات مع انطلاق المشروع.

مناشدة الأهالي للتسجيل فى المشروع



الصفحة الرسمية لمشروع التأمين الصحي ببورسعيد، طالبت الأهالي بتسجيل بياناتهم، في 11 مستشفي عام، و44 وحده طب أسرة، كما نشرت أسعار الخدمات والفئة المقدمة لهم.

تتحمل الدولة عن كل فرد من غير القادرين 5% من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة.

الزيارة المنزلية تبلغ قيمة المساهمة التي يدفعها المريض 100 جنيه.

رسوم الدواء دون أورام أو أمراض مزمنه 10 % بحد أقصى 1000 جنيه.

قيمة المساهمات في التحاليل الطبية والمعملية 10% بحد أقصى 750 جنيها.

قيمه المساهمه في الاشعة والتصوير الطبي بدون الأورام والأمراض المزمنه 10%.

الحق فى الدواء يطالب بحملة توعية



من جانبه، دعا المركز المصري للحق فى الدواء جميع الجمعيات والنقابات والأفراد لإطلاق حملية توعية مع اليوم الأول لاطلاق مشروع التأمين الصحي، والمقرر له بعد غد الإثنين، لتعريف الأهالي بأهمية هذا المشروع، وتقديم النصح للفئات التى تجهل طبيعتة.

كما طالب المركز المصري للحق في الدواء، من خلال مديرة، محمود فؤاد، تقديم يد العون للفئات الأشد احتياجا لهذا المشروع الكبير، كالباعة الجائلين، وعمال الزراعة، وعمال البناء، والمرأة المعيلة، وسيدات الضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من معرفة طرق التسجيل، وكذلك تعريف هذه الفئات على حجم الاستفادة والعائد جراء اطلاق هذه المنظومة.