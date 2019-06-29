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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسين بطرس وبولس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى استشهادهما في 29 يونيو سنة 67م.. بينما الكنيسة القبطية في 12 يوليو وسبب فارق الـ13 يوما هو اختلاف التقويمين الميلادي والقبطي
تحرير:بيتر مجدي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان
كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان
احتفلت اليوم الكنيسة الكاثوليكية، بعيد القديسين بطرس وبولس، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 12 يوليو من كل عام، أي بعد 13 يوما، وهو نفس فارق الأيام دائما بين أغلب أعياد الكنيستين، بسبب اختلاف التقويمات، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد البشارة بميلاد السيد المسيح في 25 مارس وعيد الميلاد في 25 ديسمبر، بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعيدين في 7 أبريل و7 يناير، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من شباب مسيحي لتعديل وضبط التقويم القبطي، أسوة بما حدث مع التقويم الميلادي.
عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس يعرف أيضا بعيد الرسل، وفيه ينتهي صوم الرسل، الذي يبدأ في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لليوم التالي لانتهاء الخمسين يوما التالية لعيد القيامة، وينتهي دائما يوم 12 يوليو، يوم ذكرى استشهادهما في مدينة روما سنة 67 ميلادية. من هما بطرس وبولس يعتبر الاثنان من أهم الشخصيات في
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبت وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
سقوط-السيرفر-وضعف-النت-اكبر-مشاكل-التابلت-في-امتحانات-اولى-ثانوى-بالبحيرة (2)

لطلاب أولى ثانوي.. كيف تحصل على بطاقة المستوى؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي، قائلة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة، الإثنين المقبل، إذ تم تحميل 499 ألف بطاقة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة، ويتم حاليا التدقيق والمراجعة لـ72 ألف بطاقة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.
ثانوية-عامة‎ (2)

في ثامن امتحانات الثانوية.. 5 حالات غش بالمحمول

أدى، صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، إذ أدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي الشعبة العلمية "الرياضيات" أدى 117 ألفا و71 طالبا الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وفي الشعبة الأدبية أدى 253 ألفا و932 طالبا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (2)

اليوم.. الذكرى الـ51 لأول قداس في الكاتدرائية

احتفلت اليوم، الأربعاء، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الـ51 لإقامة أول قداس برئاسة البابا الراحل كيرلس السادس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويمثل شهر يونيو شهر الاحتفالات التي تخص الكاتدرائية المرقسية، فيوم 24 يونيو هو يوم، وصول رفات القديس مرقس من روما، ويوم 25 هو يوم الافتتاح بمشاركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي للبابا كيرلس في افتتاح الكاتدرائية الجديدة التي تمثل مقر بابا الإسكندرية، ويوم 26 يونيو شهد إقامة أول صلاة قداس ووضع رفات القديس مرقس التي وصلت قبل يومين في المزار المعد له.
رؤساء-الكنائس البابا تواضروس-والبطريرك ابراهيم-اسحق والدكتور-القس-اندريه زكى

«الأحوال الشخصية» للمسيحيين في انتظار «الكاثوليكية»

ما زال مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المصريين المسيحيين ينتظر الرد النهائي من الكنيسة الكاثوليكية، بعدما التقى رؤساء الكنائس المسيحية منذ شهرين، واتفقوا بشكل نهائي على مشروع القانون، وأخذت الكنيسة الكاثوليكية مهلة لتعود إلى الفاتيكان، للحصول على الموافقة النهائية بشأن القانون، إلا أنها لم تعلن عن موقفها بعدُ، خاصة بعد رسامة أساقفة جدد للكنيسة القبطية الكاثوليكية، وانتظار دراستهم مشروع القانون وإبداء مقترحاتهم، ولم يتحدد بعد متى ستعلن الكنيسة الكاثوليكية كلمتها الأخيرة بخصوص مشروع القانون الذي طال انتظاره.
مار-مرقس-أول-شهيد-في-مصر

الكنيسة تحتفل بـ51 سنة على عودة رفات مارمرقس

احتفلت اليوم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى الـ51 لعودة رفات القديس مرقس، أحد الرسل السبعين للسيد المسيح، والذي بشر بالمسيحية في مصر في منتصف القرن الأول الميلادي، وتعرف كنيسة الإسكندرية بـ«الكرازة المرقسية» نسبةً إليه، وعادت الرفات في 24 يونيو سنة 1968م، في السنة العاشرة لحبرية البابا كيرلس السادس، الذي انتدب وفدا رسميا للسفر إلى روما لتسلّم رفات القديس مرقس الرسول من البابا بولس السادس، وتألف الوفد من عشرة من المطارنة والأساقفة، بينهم ثلاثة من المطارنة الإثيوبيين وثلاثة من كبار أراخنة (العلمانيين) الأقباط.
حرب-الوكالة-داخل-الكنيسة-القبطية

بيان 4 أساقفة ومقال كاهن.. المسكوت عنه في الكنيسة

منذ عدة أشهر نشرت «التحرير»، مجموعة من التقارير عن وجود تحركات لعدد من الأساقفة داخل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ضد البابا تواضروس، وكان من المفترض أن تنفذ هذه التحركات داخل الاجتماع السنوي للمجمع الذي انتهى بالجلسة الختامية الخميس الماضي، وقتها نفت الكنيسة بشكل رسمي عبر المتحدث الرسمي القس بولس حليم، وكذلك خرج عدد من الأساقفة ينفون، وعبر عن مطالبهم مقال في موقع «أقباط أميركا»، عبر «كاهن نيوجيرسي»، إلى أن خرج بيان الأساقفة الأربعة قبل انعقاد المجمع والمتشابه تماما مع مقال كاهن نيوجيرسي.
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