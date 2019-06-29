الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بعيد القديسين بطرس وبولس

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى استشهادهما في 29 يونيو سنة 67م.. بينما الكنيسة القبطية في 12 يوليو وسبب فارق الـ13 يوما هو اختلاف التقويمين الميلادي والقبطي

تحرير:بيتر مجدي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

احتفلت اليوم الكنيسة الكاثوليكية، بعيد القديسين بطرس وبولس، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 12 يوليو من كل عام، أي بعد 13 يوما، وهو نفس فارق الأيام دائما بين أغلب أعياد الكنيستين، بسبب اختلاف التقويمات، حيث تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بعيد البشارة بميلاد السيد المسيح في 25 مارس وعيد الميلاد في 25 ديسمبر، بينما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالعيدين في 7 أبريل و7 يناير، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات من شباب مسيحي لتعديل وضبط التقويم القبطي، أسوة بما حدث مع التقويم الميلادي.

عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس يعرف أيضا بعيد الرسل، وفيه ينتهي صوم الرسل، الذي يبدأ في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لليوم التالي لانتهاء الخمسين يوما التالية لعيد القيامة، وينتهي دائما يوم 12 يوليو، يوم ذكرى استشهادهما في مدينة روما سنة 67 ميلادية. من هما بطرس وبولس يعتبر الاثنان من أهم الشخصيات في

عيد استشهاد القديسين بطرس وبولس يعرف أيضا بعيد الرسل، وفيه ينتهي صوم الرسل، الذي يبدأ في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لليوم التالي لانتهاء الخمسين يوما التالية لعيد القيامة، وينتهي دائما يوم 12 يوليو، يوم ذكرى استشهادهما في مدينة روما سنة 67 ميلادية.

من هما بطرس وبولس

يعتبر الاثنان من أهم الشخصيات في التاريخ المسيحي، فالقديس بطرس هو أحد أكبر التلاميذ سنا وكان من القريبين من السيد المسيح الذي قال له: «أنت صخرة، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي»، بينما القديس بولس كان يهوديا وتعلم على يد علامة مهم في زمنه يدعى «غمالائيل»، وكان يضطهد المسيحيين في بداية حياته قبل أن يظهر له السيد المسيح ويتحول للمسيحية وفقا لما جاء في سفر أعمال الرسل من العهد الجديد بالكتاب المقدس.

بطرس

ولد بطرس في بيت صيدا على شاطئ طبريا في الجليل وكان اسمه بالآرامية شمعون بن يونا، وأصبح مع أخيه أندراوس صيادا للسمك على البحيرة. تزوج وسكن في كفر ناحوم، أصبح بطرس وأندراوس تلميذي يوحنا المعمدان ثم تبعا السيد المسيح.

كان بطرس ذا طبع حاد ومستقيم، بشر أولا في مدينة أورشليم ثم انتقل إلى أنطاكية ومنها إلى قورنثية وروما. تعذّّب كثيراً في روما، وكتب رسالتين محفوظتين باسمه، وحفظ القديس مرقس الإنجيلي طريقته التبشيرية، ويخبر التقليد لأنه صُلِبَ على تلة الفاتيكان ورأسه إلى أسفل سنة 67م في عهد نيرون، ودفن في مقبرة الفاتيكان حيث اليوم كنيسة مار بطرس والمقر البابوي في الفاتيكان.

بولس

ولد القديس بولس في طرسوس كيليكيا تقريبا سنة 7م. وكانت طرسوس مشهورة بثقافتها وازدهارها، وكان اسمه شاول، من سبط بنيامين، عبراني، فريسي، وكان يضطهد الكنيسة، تلقى ثقافة يونانية ويهودية ودرس اللاهوت اليهودي في أورشليم على يد معلم واسع التفكير يدعى غملائيل، وقف شاول يحرس ملابس من كانوا يرجمون إستفانوس رئيس الشمامسة وأول شهداء المسيحية.

كان ذاهبا لدمش لاضطهاد المسيحيين، وفي الطريق ظهر له السيد المسيح بعد الصعود، تعمد وتتلمذ على يد بطرس والرسل ثم أخذ يطوف العالم مبشراً. له رحلات أربع على شواطئ البحر المتوسط ويقال إنه بلغ إسبانيا. ألقيَ القبض عليه نحو سنة 60م في أورشليم ورفع دعواه إلى روما فأخِذَ إليها حيث سجِنَ وحُكِم عليه بالبراءة.

بشر في روما إلى أن قبض عليه في أيام نيرون بعد سنة 64م، وتمت شهادته بقطع رأسه في سنة 67م في المكان المشيد على اسمه كنيسة في روما، خارج الأسوار.

مجمع أورشليم 51م

يجمع القديسين بطرس وبولس، أول مجمع في تاريخ المسيحية، عقد سنة 51م في مدينة أورشليم، وكانت قضيته الأساسية هي قضية «التهود»، أي أن القديس بطرس كان يقود فريقا يرى ضرورة أن يجري كل من يدخل إلى المسيحية العادات اليهودية مثل الختان وغيرها، ورغم أنه كان الأقرب للسيد المسيح وأكبر الرسل، فإنه استمع في النهاية ووافق بما نادى به القديس بولس وهو أصغر سنا والأحدث في الإيمان بالمسيحية، والذي اقترح أن يتعمد المؤمنون الجدد ويصيرون مسيحيين دون الإثقال عليهم بالعادات اليهودية القديمة.

اختلاف موعد عيد الرسل

قبل عام 1882م، كانت الكنيسة القبطية تحتفل بعيد الرسولين بطرس وبولس، يوم 29 يونيو كما كانت تحتفل بعيد الميلاد في 25 ديسمبر، إلا أن تعديل التاريخ الميلادي اليولياني في عهد البابا جريجوري الـ13 سنة 1582، أدى لوجود فارق بين التقويمين بحيث لم يتم مثله على التقويم القبطي، وظهرت دعوات مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي لضبط التقويم القبطي وعودة الأعياد لما كانت عليه.

وأوضح القمص يوحنا نصيف الذي أعد بحثا حول ضبط التقويم أن التعديل سيعيد الأعياد لموقعها الطبيعي في التاريخ الميلادي، بينما ستظل نفس الأيام كما هي في القبطي، ومع التعديل سيقل صوم الرسل 13 يوما، مثل:

* سيعود عيد الختان (6 طوبة) إلى يوم 1 يناير.

* سيعود عيد الغطاس (11 طوبة) إلى يوم 6 يناير.

* سيعود عيد دخول المسيح الهيكل (8 أمشير) إلى يوم 2 فبراير.

* سيعود عيد البشارة (29 برمهات) إلى يوم 25 مارس.

* سيعود عيد دخول المسيح أرض مصر (24 بشنس) إلى يوم 19 مايو.

* سيعود عيد الرسل (5 أبيب) ليكون يوم 29 يونيو، وبالتالي سينقص صوم الرسل 13 يومًا عن الوضع الحالي.

* سيبدأ صوم السيّدة العذراء يوم 25 يوليو (1 مسرى) ويأتي عيدها في 9 أغسطس (16 مسرى).

* سيعود عيد النيروز (رأس السنة القبطيّة 1 توت) ليكون يوم 29 أغسطس، وعيد الصليب 14 سبتمبر.

* سيعود صوم الميلاد أيضًا ليأتي مبكّرًا عمّا تعوّدنا عليه الآن فيبدأ يوم 12 نوفمبر (16 هاتور).

* ستأتي جميع أعياد القديسين التي لن يتغيّر موعدها في التقويم القبطي مبكّرة عن موعدها الذي تم الاعتياد عليه في السنة الميلادية، فمثلا يعود عيد استشهاد مارمرقس (30 برمودة) ليأتي في 25 أبريل كما كان قديمًا قبل عام 1582م، وعيد استشهاد مارجرجس (23 برمودة) يأتي في 18 أبريل، وعيد استشهاد مارمينا (15 هاتور) يأتي في 11 نوفمبر، وهكذا.