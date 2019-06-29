سولسكاير يتغنى بنجم مانشستر يونايتد الجديد

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م

أولي جونار سولسكاير

«بالنسبة لي، آرون يعد أحد أفضل المدافعين الصاعدين في الدوري الإنجليزي. إنه لاعب موهوب ويتمتع بعقلية ممتازة تؤهله للعب في مانشستر يونايتد ويقوم بواجباته في الملعب على أكمل وجه. بكل تأكيد هو أحد اللاعبين الذين نحتاج إليهم في الفريق لتحسين جودة تشكيلتنا ودفع يونايتد إلى الأمام. آرون لا يزال شابا ولديه رغبة كبيرة في التطور، وهذا مهم جدا للاعب في سنه، وأنا سعيد بانضمامه إلينا، ونسعى لمساعدته على التطور أكثر معنا». بتلك الكلمات تحدث أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن ضم آرون وان بيساكا، لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، ونادي كريستال بالاس.

وقع اليونايتد عقدًا مع بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض صاحب الـ21 عامًا أول مباراة له مع كريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه. مانشستر يونايتد تعاقد مع بيساكا لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني،

وقع اليونايتد عقدًا مع بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض صاحب الـ21 عامًا أول مباراة له مع كريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه.



مانشستر يونايتد تعاقد مع بيساكا لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها اليونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.



وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أصبح بيساكا خامس أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد كل من بول بوجبا وروميلو لوكاكو وأنخيل دي ماريا، إضافة إلى فريد.



وشارك بيساكا مع منتخب إنجلترا في بطولة أوروبا تحت 21 سنة هذا الشهر، وكان أجر اللاعب مع كريستال بالاس يصل إلى 10.000 جنيه إسترليني أسبوعيا، كأقل لاعبي الفريق الأول أجرًا.

