رياضة

سولسكاير يتغنى بنجم مانشستر يونايتد الجديد

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:١٨ م
أولي جونار سولسكاير
أولي جونار سولسكاير
«بالنسبة لي، آرون يعد أحد أفضل المدافعين الصاعدين في الدوري الإنجليزي. إنه لاعب موهوب ويتمتع بعقلية ممتازة تؤهله للعب في مانشستر يونايتد ويقوم بواجباته في الملعب على أكمل وجه. بكل تأكيد هو أحد اللاعبين الذين نحتاج إليهم في الفريق لتحسين جودة تشكيلتنا ودفع يونايتد إلى الأمام. آرون لا يزال شابا ولديه رغبة كبيرة في التطور، وهذا مهم جدا للاعب في سنه، وأنا سعيد بانضمامه إلينا، ونسعى لمساعدته على التطور أكثر معنا». بتلك الكلمات تحدث أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن ضم آرون وان بيساكا، لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، ونادي كريستال بالاس.
وقع اليونايتد عقدًا مع بيساكا مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض صاحب الـ21 عامًا أول مباراة له مع كريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه. مانشستر يونايتد تعاقد مع بيساكا لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني،
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منتخب-غينيا‎ (2)

مدرب غينيا: موقعة بوروندي فرصتنا الأخيرة في الكان

نفى بول بوت، مدرب غينيا، رحيله عن الفريق ردا على تقارير زعمت إقالته، وأشار إلى حتمية فوز المنتخب على بوروندي، يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019، وفي نفس توقيت مباراة غينيا وبوروندي، تلعب نيجيريا أمام مدغشقر في ملعب الإسكندرية. وتلعب غينيا أمام بوروندي في ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد، ولا بديل لها سوى الفوز بعد سقوطها أمام نيجيريا وتعادلها مع مدغشقر، وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط، وضمنت التأهل للدور ثمن النهائي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط.
مصر-وزيمبابوي (5)

قائد زيمبابوي: سنقاتل أمام الكونغو للتأهل

يأمل صنداي شيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، في تخلص فريقه من مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، حين يواجه الكونغو الديموقراطية غدا الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأهدرت زيمبابوي فرصا عديدة كادت تمنحها فوزا ثمينا على أوغندا، لكن المباراة الماتعة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليبلغ رصيد زيمبابوي نقطة بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني في افتتاح البطولة، والتعادل مع أوغندا ضمن مواجهات الجولة الثانية، وستواجه زيمبابوي الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو.
استاد-القاهرة‎ (3)

استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
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آرون وان بيساكا (1)

أول تعليق من بيساكا بعد انضمامه لمانشستر يونايتد

أبدى آرون وان بيساكا، لاعب نادي مانشستر يونايتد الجديد، سعادته بالانضمام لصفوف الشياطين الحمر، وذلك بعد أن وقع اليونايتد عقدًا مع بيساكا، آتيا من صفوف كريستال بالاس، مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض صاحب الـ21 عامًا أول مباراة له مع الفريق الأول لكريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه، ليتم التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها اليونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.
فريق-كريستال-بالاس

بيساكا خامس أغلى صفقة في مانشستر يونايتد

وقع مانشستر يونايتد عقدًا مع لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، والظهير الأيمن لفريق كريستال بالاس مقابل 50 مليون جنيه إسترليني، وخاض اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا أول مباراة مع الفريق الأول لكريستال بالاس العام الماضي، قبل أن يقدم مستويات مميزة الموسم المنقضي، جذبت أنظار اليونايتد إليه، ليتم التعاقد معه لمدة 5 سنوات مقابل الحصول على أجر أسبوعي يصل إلى 80 ألف جنيه إسترليني، ليصبح بيساكا ثاني الصفقات التي يبرمها مانشستر يونايتد هذا الصيف، بعد التعاقد مع دانيل جيمس من صفوف سوانزي سيتي.
خوان-ماتا

أولي جونار سولسكاير يتغنى بخوان ماتا

سلط أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، الضوء بشكل سريع على تأثير تجديد عقد النجم الإسباني خوان ماتا مع الشياطين الحمر، خصوصًا أن ماتا هو أحد اللاعبين المهمين في النادي ويحظى باحترام كبير من جانب جميع الموظفين وزملائه بالفريق. سولسكاير وضع اللاعب الإسباني مثالًا للاعبين الشباب الذين يتطلعون إلى جذب انتباه المدير الفني، حيث يرى أن هؤلاء الشبان يمكنهم التعلم من أسلوبه الاحترافي في اللعب، والطريقة التي يُدير بها نفسه، وأضاف سولسكاير قائلا: "إنه يفهم معني أن يكون لاعبًا في صفوف مانشستر يونايتد، وقد اعتنق كل شيء في هذا النادي العظيم".
بوجبا‎

سولسكاير يتخذ قرارا صادما تجاه بول بوجبا

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قرر التضحية بالفرنسي بول بوجبا، نجم الشياطين الحمر، في الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل إعادة استخدام أموال الصفقة في بناء الفريق، وأشار إلى أن مانشستر يونايتد يتوقع الحصول على 115 مليون يورو على الأقل من صفقة بوجبا، رغم أن النادي الإنجليزي كان يتمسك في البداية بالحصول على 170 مليون يورو وفقًا لتقارير سابقة، ويفضل سولسكاير، إنفاق هذه الأموال على اللاعبين الشباب وخاصة البريطانيين، لمنح الفريق قوة جديدة خلال الموسم المقبل.
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