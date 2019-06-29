رياضة

فيرلاند ميندي.. موهبة صنعها الكرسي المتحرك

الحلم الأكثر لمعظم اللاعبين هو الانتقال إلى ريال مدريد، وهو الحلم الذي حققه الفرنسي فيرلاند ميندي بعد معاناة من مرض في صغره كاد يتسبب في توقف مسيرته
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
فيرلاند ميندي
فيرلاند ميندي
"غالبا ما تولد البطولة من رحم المعاناة"، مقولة يمكن مشاهدتها على ملامح فيرلاند ميندي اللاعب المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد، وتعود أصول والدته إلى غينيا، بينما يملك والده أصولا سنغالية، وهاجر الاثنان من القارة الإفريقية واستقرا في فرنسا حتى جمع الحب بينهما وأنجبا ميندي، ثم فقدَ ميندي والده في طفولته، لتزداد صعوبة الحياة، إذ تكفلت والدته وحدها بتربيته، فعاش ميندي طفولة قاسية بدون ألعاب وبدون أي وسيلة ترفيه بسيطة يتمناها أي طفل، وكان كل ما يقوم به هو تحويل أي شيء إلى شكل كرة واللعب بها.
أدركت والدة ميندي أن كرة القدم هي المصير المحتوم لابنها، فكرة القدم تعيش بداخله، فعلى الرغم من صغر سنه، فإنه عاش فقط من أجل كرة القدم، وكان دائمًا يبحث عن السرعة في تخطى المدافعين، حلمه الأول أن يصبح لاعب كرة قدم، وتمتع بالرغبة والالتزام، كما تمتع بشغف مكّنه من تخطي الاختبارات في أحد الأندية المحلية. وبفضل
اقرأ المزيد
مصر-وزيمبابوي (5)

قائد زيمبابوي: سنقاتل أمام الكونغو للتأهل

يأمل صنداي شيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، في تخلص فريقه من مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، حين يواجه الكونغو الديموقراطية غدا الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأهدرت زيمبابوي فرصا عديدة كادت تمنحها فوزا ثمينا على أوغندا، لكن المباراة الماتعة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليبلغ رصيد زيمبابوي نقطة بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني في افتتاح البطولة، والتعادل مع أوغندا ضمن مواجهات الجولة الثانية، وستواجه زيمبابوي الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو.
استاد-القاهرة‎ (3)

استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
أولي-جونار-سولسكاير (1)

سولسكاير يتغنى بنجم مانشستر يونايتد الجديد

«بالنسبة لي، آرون يعد أحد أفضل المدافعين الصاعدين في الدوري الإنجليزي. إنه لاعب موهوب ويتمتع بعقلية ممتازة تؤهله للعب في مانشستر يونايتد ويقوم بواجباته في الملعب على أكمل وجه. بكل تأكيد هو أحد اللاعبين الذين نحتاج إليهم في الفريق لتحسين جودة تشكيلتنا ودفع يونايتد إلى الأمام. آرون لا يزال شابا ولديه رغبة كبيرة في التطور، وهذا مهم جدا للاعب في سنه، وأنا سعيد بانضمامه إلينا، ونسعى لمساعدته على التطور أكثر معنا». بتلك الكلمات تحدث أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن ضم آرون وان بيساكا، لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، ونادي كريستال بالاس.
اقرأ المزيد من الأخبار
قميص-هازاد‎

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعاقده مع هازارد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن تعاقده مع النجم البلجيكي ايدين هازارد لاعب وسط تشيلسي، حتى عام 2024، وذلك بعد إنهاء الملكي كل البنود الخاصة بالتعاقد معه، جاء ذلك عبر الموقع الرسمي للنادي، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم هازارد لجماهير ريال مدريد في سانتياجو برنابيو يوم الخميس المقبل الموافق الثالث عشر من شهر يونيو الجاري، ليصبح هازارد ثالث الصفقات التي أبرمها الريال في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتو قامًا من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من آينتراخت فرانكفورت الألماني.
قميص-هازاد‎

حقيقة صورة البلجيكي هازارد بقميص ريال مدريد

ما زال الجميع ينتظر الإعلان الرسمي عن إتمام الصفقة، حيث كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية حقيقة قميص النجم البلجيكي إيدين هازارد، الذي انتشر خلال الساعات الماضية في متجر نادي ريال مدريد بمدينة برشلونة الإسبانية، بعدما قام أليكس جارسيا أحد مواطني إسبانيا، بنشر قميص هازارد يحمل رقم 7 يباع داخل المتجر، لتنتشر الصورة بشكل كبير، وخرج البعض لينفي حقيقة الصورة، قبل أن تتواصل صحيفة ماركا مع المتجر وتتأكد من صحة الصورة، حيث قالت: "تواصلنا مع المتجر الموجود في المطار وأكد لنا أن قميص هازارد بالرقم 7 يُباع بالفعل وسعره 147.95 يورو".
تشيلسي‎

تشيلسي يقدم استئنافا على حرمانه من التعاقدات

تقدم نادي تشيلسي باستئناف على حرمان الفريق من إبرام أي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الحالي والميركاتو الشتوي المقبل، وذلك لدى محكمة التحكيم الرياضية. وتعرض تشيلسي لتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي بسبب مخالفة القوانين الخاصة بعدم التعاقد مع لاعبين تحت سن 18 سنة، وتقدم تشيلسي بعدها باستئناف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلا أنه تم رفضه الشهر الماضي، ليبدأ تشيلسي الاستعداد لحقيقة عدم إبرام أي صفقات في الصيف من خلال تجديد عقد لاعبيه ديفيد لويز وأوليفيه جيرو.
دورى-ابطال-اوروبا

معارضة إسبانية وإنجليزية لشكل دوري الأبطال الجديد

يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لتغيير شكل دوري أبطال أوروبا، بداية من عام 2024، وهو التغيير الذي يواجه معارضة كبيرة من قبل العديد من الأندية الأوروبية؛ فعلى سبيل المثال توجد من إسبانيا 9 أندية في اتحاد الأندية الأوروبية، من بينها 7 أندية هي "أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا وأتلتيك بلباو وفياريال وريال سوسيداد ومالاجا"، تعارض المقترح الجديد، بينما يؤيده فقط كل من ريال مدريد وبرشلونة، ومن المنتظر أن تتألف البطولة من 32 فريقا، على أن تهبط منها 8 أندية للدوري الأوروبي في الموسم التالي.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org