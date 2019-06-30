من الحظر إلى السماح.. ماذا حدث لشركة هواوي؟

على الرغم من ذلك القرار الذي ربما يدفع هواوي للعمل بشكل مستقر داخل الشركات الأمريكية بنسبة ما، فإن المعركة الأمريكية مع العملاق الصيني التكنولوجي لم تنته بعد
مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد بحظر أي تداول أو تعامل مع شركة هواوي الصينية من قبل الشركات الأمريكية، بدأت التساؤلات تنتاب الجميع حول أفضل الطرق للتعامل مع هواوي ككل؛ كمؤسسة وكأجهزة مع المستخدمين.
كان الشهر الماضي شهرًا مؤلمًا لشركة هواوي منذ أن أضافتها الحكومة الأمريكية و70 من الشركات التابعة لها إلى "قائمة الكيانات" التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها.
كانت شركة ألفابت المالكة لجوجل الأمريكية أول من أوقف أي تعاون بينها وبين هواوي يتطلب أى نقل لقطع هاردوير أو سوفت وير ما عدا تلك مفتوحة المصدر.
كان من شأن هذه الخطوة، حجب تحديثات الأندرويد القادمة عن هواتفها كما ستفقد هواتفها الجديدة خارج الصين كل خدمات الشركة وتطبيقاتها مثل متجر Google play وتطبيقات Gmail، خرائط جوجل، متصفح كروم وباقي حزمة تطبيقات جوجل أندرويد.
لم تتمكن هواوى منذ ذلك الحين من استخدام أي برمجيات لجوجل سوى نظام الأندرويد لأنه
كان من شأن هذه الخطوة، حجب تحديثات الأندرويد القادمة عن هواتفها كما ستفقد هواتفها الجديدة خارج الصين كل خدمات الشركة وتطبيقاتها مثل متجر Google play وتطبيقات Gmail، خرائط جوجل، متصفح كروم وباقي حزمة تطبيقات جوجل أندرويد.
لم تتمكن هواوى منذ ذلك الحين من استخدام أي برمجيات لجوجل سوى نظام الأندرويد لأنه مفتوح المصدر ولكن جوجل لم توفر أي دعم فني.
تتوالى الصدمات في أعقاب قرار الحظر الأمريكي على هواوي، لتعلن شركة توشيبا اليابانية تعليق أعمالها التجارية مع هواوي، امتثالًا لقرار الحظر الأمريكي.
يوم 19 مايو الماضي، قررت الشركات الأمريكية: Intel Corp وQualcomm Inc
وXilinx Inc وBroadcom Inc، بأنها لن تقوم بتزويد هواوي بالبرامج أو المكونات المهمة حتى إشعار آخر.
يوم 20 مايو الماضي، أكدت شركة تصنيع المكونات البصرية LUMENTUM HOLDINGS INC، أنها أوقفت جميع الشحنات إلى هواوي، تنفيذًا لرغبة الإدارة الأمريكية.
وفي 22 مايو، أعلنت شركة تصنيع الرقاقات بترددات الراديو QORVO INC، والشركة المصممة للرقاقات البريطانية، المملوكة لشركة Softbank Group Corp اليابانية، أنها أوقفت العلاقات مع هواوي للامتثال للحظر الأمريكي.
كما أوقفت شركات صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية: إنتل، وكوالكوم، وبرودكوم، جميع تعاملاتها مع هواوي، وذلك امتثالًا لقرار الحكومة الأمريكية.
في مفاجأة غير متوقعة، أعطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شركة "هواوي" شريان حياة بعد السماح للشركات الأمريكية ببيع منتجاتها لشركة التكنولوجيا الصينية المحاصرة "هواوي".
على الرغم من فترة السماح المتاحة لهواوي، فقد تراجعت الإدارة الأمريكية عن قرار الحظر خلال قمة مجموعة العشرين التي عقدت نهاية هذا الأسبوع.
صرح ترامب: "يمكن للشركات الأمريكية بيع معداتها لشركة هواوي، نحن نتحدث عن معدات لا توجد فيها مشكلة أمنية قومية كبيرة".
على الرغم من تلك الخطوات الإيجابية، فإنه تم كسر أي ثقة متبادلة ومن غير المرجح أن تعود الأمور كما هي مرة أخرى.
تعد الخطوة الأمريكية غير المعتادة لإدراج هواوي ضمن القائمة السوداء، هي الأحدث في سلسلة من الخطوات الضارية خلال معركتها التجارية المستمرة مع الصين، مما أظهر مدى اعتماد الشركة على الولايات المتحدة لتعمل ببساطة.
علاوة على ذلك، ستعزز خطوة ترامب، جوجل وشركاء هواوي الآخرين الذين استثمروا وقتًا وموارد كبيرة في تطوير علاقة مع هواوي لتعزيز أعمالهم الخاصة مع الشركة.
أثناء حديث الرئيس الصيني للضغط على ترامب، اعترف ترامب بأن الشركات الأمريكية ستبيع كمية هائلة من المنتجات إلى هواوي، وأن البعض لم يكن سعيدا تمامًا لأنهم لم يتمكنوا من البيع إلى هواوي ويبدو أن ذلك ربما يكون قد ساعد في دفع هذا القرار.
ربما يدفع القرار هواوي للعمل بشكل مستقر مع الشركات الأمريكية بنسبة ما، إلا أن المعركة الأمريكية مع العملاق الصيني التكنولوجي لم تنته بعد.
على الرغم من ذلك، تمكنت هواوي من تعزيز مكانتها العالمية ضمن ترتيب العلامات التجارية الرائدة دوليا، بينما ارتفعت قيمة علامة هواوي التجارية بين الشركات العالمية في قائمة BrandZ لأكثر العلامات التجارية قيمة حول العالم.
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