من الحظر إلى السماح.. ماذا حدث لشركة هواوي؟

على الرغم من ذلك القرار الذي ربما يدفع هواوي للعمل بشكل مستقر داخل الشركات الأمريكية بنسبة ما، فإن المعركة الأمريكية مع العملاق الصيني التكنولوجي لم تنته بعد

تحرير:مي فؤاد ٣٠ يونيو ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

هواوي

مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد بحظر أي تداول أو تعامل مع شركة هواوي الصينية من قبل الشركات الأمريكية، بدأت التساؤلات تنتاب الجميع حول أفضل الطرق للتعامل مع هواوي ككل؛ كمؤسسة وكأجهزة مع المستخدمين. كان الشهر الماضي شهرًا مؤلمًا لشركة هواوي منذ أن أضافتها الحكومة الأمريكية و70 من الشركات التابعة لها إلى "قائمة الكيانات" التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها. كانت شركة ألفابت المالكة لجوجل الأمريكية أول من أوقف أي تعاون بينها وبين هواوي يتطلب أى نقل لقطع هاردوير أو سوفت وير ما عدا تلك مفتوحة المصدر.

كان من شأن هذه الخطوة، حجب تحديثات الأندرويد القادمة عن هواتفها كما ستفقد هواتفها الجديدة خارج الصين كل خدمات الشركة وتطبيقاتها مثل متجر Google play وتطبيقات Gmail، خرائط جوجل، متصفح كروم وباقي حزمة تطبيقات جوجل أندرويد. لم تتمكن هواوى منذ ذلك الحين من استخدام أي برمجيات لجوجل سوى نظام الأندرويد لأنه