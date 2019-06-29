إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

محطة الضبعة النووية

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

وذكر النيلي، في تصريح له، اليوم السبت، أن يجب أن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي، وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات الطبية والعلمية وكشف الهيئة، التي سيتم إجراؤها في محافظتي مطروح والقاهرة لاختيار75 طالبا فقط من المتقدمين.وأشار إلى أنه في حالة قبول الطالب في الصف الأول بالمدرسة، سيدفع