إعلان موعد التقديم بمدرسة الضبعة.. اعرف الشروط
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
محطة الضبعة النووية
أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أنه سيتم فتح باب الالتحاق بالصف الأول الثانوى بالمدرسة النووية بالضبعة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية هذا العام، يوم الإثنين المقبل ويستمر حتى يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، مضيفا أنه يشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة أن يكون مصريا ومن أبوين مصريين وحاصلا على 250 درجة في الشهادة الإعدادية كحد أدنى، بالإضافة إلى حصوله على 90% في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.
وذكر النيلي، في تصريح له، اليوم السبت، أن يجب أن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي، وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات الطبية والعلمية وكشف الهيئة، التي سيتم إجراؤها في محافظتي مطروح والقاهرة لاختيار75 طالبا فقط من المتقدمين.وأشار إلى أنه في حالة قبول الطالب في الصف الأول بالمدرسة، سيدفع
وذكر النيلي، في تصريح له، اليوم السبت، أن يجب أن يكون الطالب على دراية جيدة باستخدام الحاسب الآلي، وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات الطبية والعلمية وكشف الهيئة، التي سيتم إجراؤها في محافظتي مطروح والقاهرة لاختيار75 طالبا فقط من المتقدمين.
وأشار إلى أنه في حالة قبول الطالب في الصف الأول بالمدرسة، سيدفع 3 آلاف جنيه خدمات طلابية، بالإضافة إلى المصاريف العادية التى لا تتجاوز 120 جنيها.
من ناحية أخرى، كشف أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في أبريل الماضي، عن حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة "روس آتوم"، كأحد أفضل 3 مشروعات نووية من حيث الانطلاقة، قائلا: "هذه الجائزة تؤكد الدعم الحقيقي من القيادة السياسية المصرية للمشروعات الكبرى، واهتمام مصر باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا". (التفاصيل)