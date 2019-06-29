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الحمل نصفه الآخر.. أبراج صديقة للسرطان

في بعض الأحيان يشعر السرطان بتجاهل الجوزاء ولكن في حقيقة الأمر هذا الشعور خاطئ نظرا لطبيعة الجوزاء القاسية قليلا والخالية من المشاعر كثيرا؛ لذا فمن الأفضل رؤية الصداقة
تحرير:فيروز ياسر ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
أصدقاء برج السرطان
أصدقاء برج السرطان
إذا كنت برج السرطان، ففي الغالب تتساءل عن علاقاتك بمن حولك حسب أبراجهم، فالتوافق مهم في علاقات الصداقة والحب، ولأن الصداقة باقية والحب زائل، ابحث في البداية عن من يشاركونك أحزانك ومغامراتك وأفراحك، ويكملون روحك، ويشعرونك بوجود الحياة. بالطبع يحمل السرطان العديد من المميزات التي تجعله صديقا مميزا، كما أن لديه من العيوب أو النواقص ما يجعله بحاجة إلى من يكملها ويتصالح معها، ونظرا لأنه شخصية اجتماعية، فهناك العديد من الأصدقاء حوله، لكن 3 أبراج فقط هم الأنسب للصداقة، تعرف عليهم حسبما ذكرهم موقع Elite Daily.
الحمل.. النصف الآخر للسرطان في الصداقة السرطان ملك في التقلبات المزاجية، فكل دقيقة بحال، ولأن لديه إفراطا في المشاعر، ففي وقت الفرح يعبّر عن سعادته بشكل كبير، ووقت الحزن تحوم حوله سحابة من الكآبة، ولأن برج الحمل معروف بالتفاؤل ومشاعره الإيجابية المستمرة، فإن صداقة الحمل والسرطان مفيدة بشكل كبير، خاصة
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مشاعره سبب مشاكله.. تعرف على برج السرطان عن قرب

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ستحب اختلافاتك الصغيرة.. اعترف بحبك لامرأة الجوزاء

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«واثق في نفسه حد الغرور».. رجل الجوزاء المتردد

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برج-السرطان

مشاعره سبب مشاكله.. تعرف على برج السرطان عن قرب

في الوقت الذي يتجرد فيه العديد من الأشخاص من المشاعر، والتعبير عن الأحاسيس، كان برج السرطان وما زال يحمل داخله الكثير من العاطفة الجياشة، وبالرغم من أهميتها بالنسبة له وللمقربين من حوله، فإنها سبب كبير لمشاكله الشخصية، حيث يحتاج إلى معاملة خاصة لأن ما بداخله مميز حقا عن الآخرين. بالطبع نتساءل كثيرا حول صفات هذه الشخصية بعيدا عن الشائع عنه كونه مزاجيا وكئيبا وعنيدا في كثير من الأحيان، لذا فالأمر يتطلب منك قراءة بتركيز للحصول على جميع المعلومات التي تفيدك في التعامل مع السرطان، وإيجاد إجابات لعلامات الاستفهام.
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21 يونيو أطول نهار.. حقائق عن الانقلاب الصيفي

يحدث الانقلاب الصيفي دائمًا في الفترة ما بين 20 يونيو و22 يونيو، ولكن نظرًا لأن التقويم لا يعكس تمامًا دوران الأرض، فإن الوقت المحدد يتغير قليلا كل عام، وخلال هذا العام ستصل الشمس إلى أعلى ارتفاع لها في نصف الكرة الشمالي في 21 يونيو. ساعات النهار طويلة خلال الانقلاب الصيفي، وذلك بسبب موقع الأرض بالنسبة إلى الشمس، وهل تعلم أن الشمس ليست في الواقع أقرب إلى الأرض في الانقلاب الصيفي، والانقلاب ليس هو أكثر يوم حرارة في السنة؟ فيما يلي بعض الحقائق الأخرى حول هذه الظاهرة حسبما ذكرها موقع rd.
امرأة-برج-العقرب

ستحب اختلافاتك الصغيرة.. اعترف بحبك لامرأة الجوزاء

تتعرف إلى فتاة بسيطة، تحمل ملامحها تغيرا من حين إلى آخر حسب الموقف، ودائما ما تحب التركيز على التفاصيل، وهدوؤها الغريب يجعلك تغوص في أعماقها حتى تعرف العواطف الحقيقة الكامنة بداخلها، كما أن خفة الدم والضحكة التي غالبا ما تلازم وجهها يدل على كونها اجتماعية بالدرجة الأولى، فتقع في حبها، ولكن فور علمك بأنها برج الجوزاء، قد تتردد لفترة طويلة، فأنت لن تتوقع ردود فعلها، وفي الغالب هناك الكثير من الجوانب الخفية التي لابد من كشفها قبل التقرب إليها، لذا دعنا نساعدك على معرفتها وكيف ستكون حياتك عند الوقوع في حبها.
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«بلع اللبان».. خدعوك فقالوا: هذه الأشياء تضرك

«بلاش حلويات كتير.. ابعد عن طقطة الصوابع».. هناك الكثير من الجمل التي ترددت على مسامعنا خلال مرحلة الطفولة وحتى سن المراهقة من آبائنا وكان لا بد من من توراثها ونقلها إلى آبنائنا أيضا، حيث إن بعض الحقائق أو قد يطلق عليها كذبات، أصبحت متوارثة دون معرفة الصواب من الخطأ وأصل المعلومة، ولكن كان هناك مزيد من الأبحاث التي كشفت عن حقيقة ما يقوله الآباء لأبنائهم، ولهذا من المهم أن تعرف بعض الكذبات التي تصدقها حتى الآن لأنه حان وقت الكشف عنها، حسبما ذكرها موقع rd.
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