الحمل نصفه الآخر.. أبراج صديقة للسرطان

في بعض الأحيان يشعر السرطان بتجاهل الجوزاء ولكن في حقيقة الأمر هذا الشعور خاطئ نظرا لطبيعة الجوزاء القاسية قليلا والخالية من المشاعر كثيرا؛ لذا فمن الأفضل رؤية الصداقة

تحرير:فيروز ياسر ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

إذا كنت برج السرطان، ففي الغالب تتساءل عن علاقاتك بمن حولك حسب أبراجهم، فالتوافق مهم في علاقات الصداقة والحب، ولأن الصداقة باقية والحب زائل، ابحث في البداية عن من يشاركونك أحزانك ومغامراتك وأفراحك، ويكملون روحك، ويشعرونك بوجود الحياة. بالطبع يحمل السرطان العديد من المميزات التي تجعله صديقا مميزا، كما أن لديه من العيوب أو النواقص ما يجعله بحاجة إلى من يكملها ويتصالح معها، ونظرا لأنه شخصية اجتماعية، فهناك العديد من الأصدقاء حوله، لكن 3 أبراج فقط هم الأنسب للصداقة، تعرف عليهم حسبما ذكرهم موقع Elite Daily.

الحمل.. النصف الآخر للسرطان في الصداقة السرطان ملك في التقلبات المزاجية، فكل دقيقة بحال، ولأن لديه إفراطا في المشاعر، ففي وقت الفرح يعبّر عن سعادته بشكل كبير، ووقت الحزن تحوم حوله سحابة من الكآبة، ولأن برج الحمل معروف بالتفاؤل ومشاعره الإيجابية المستمرة، فإن صداقة الحمل والسرطان مفيدة بشكل كبير، خاصة

الحمل.. النصف الآخر للسرطان في الصداقة



السرطان ملك في التقلبات المزاجية، فكل دقيقة بحال، ولأن لديه إفراطا في المشاعر، ففي وقت الفرح يعبّر عن سعادته بشكل كبير، ووقت الحزن تحوم حوله سحابة من الكآبة، ولأن برج الحمل معروف بالتفاؤل ومشاعره الإيجابية المستمرة، فإن صداقة الحمل والسرطان مفيدة بشكل كبير، خاصة للسرطان الذي دائمًا تحاوطه الأفكار السلبية.

يميل السرطان إلى التفكير والإفراط في تحليل كل شيء حرفيا، وبالطبع هذا يعتمد على تقلب المزاج، كما أن لديه عقلا عنيدا، ومن ثم يأخذ أغلب الأمور على محمل مثير وثقيل أكثر من غيره، ولكن صداقة السرطان بالحمل تهدئ من روعه وتجعله يرى الأمور بمنظور آخر، ما يخفف من قلقه ويساعده على اتخاذ القرار بشكل صحيح.

ولأن السرطان محب لأصدقائه فإنه يظهر حالة من الجنون وسطهم، وعلى الرغم من ذلك، فإن وجوده في حفل أو مكان لا يعرف فيه من حوله يُشعره بعدم الراحة، والحرج، فإذا كنت برج السرطان ولديك صديق "حمل" فاذهب معه إلى الأماكن التي لا تريحك كثيرا، لأنه سيساعدك على كسر الحاجز الذي وضعته، وتشعر بالأمان والقوة بجانبه.

في الوقت الذي يخطط فيه السرطان لمغامرة والقيام بأشياء مجنونة فإن الحمل يشاركه الأمر بكل سرور، حيث يزيد كل منهما من حماس الآخر، كما يشعر السرطان بأن كل شيء ممكن ومستعد لتحويل كل الاحتمالات إلى حقيقة.

عندما يكون برج الحمل خارجا عن السيطرة، فإن هدوء السرطان موجود للحفاظ على أقدام برج الحمل على الأرض، ومن ثم فهما صديقان جيدان.

الجوزاء والسرطان صداقتهما قوية ولكن..



الصداقة بينهما قوية للغاية، وذلك لأن السرطان عاطفي، لكن الجوزاء يسمع لعقله أكثر، كما يعلّم السرطان الجوزاء الاسترخاء قليلا وإلقاء نظرة على الأشخاص من حوله، والعالم بشكل عام.

في بعض الأحيان يشعر السرطان بتجاهل الجوزاء ولكن في حقيقة الأمر هذا الشعور خاطئ، نظرا لطبيعة الجوزاء القاسية قليلا والخالية من المشاعر كثيرا، لذا فمن الأفضل أن يرى الطرفان أن صداقتهما قوية ويجب ألا تتأثر بسوء التفاهم.

يحمي الجوزاء السرطان من الصدمات العاطفية ويساعده في موازنة عاطفته الجياشة، ولأن الجوزاء شخص صريح، فإن السرطان يأخذ رأي صديقه في الكثير من الأمور.

أفضل جانب من الصداقة بين الجوزاء والسرطان هو أنهما عندما يفهمان ويقبلان بعضهما بعضا، فإنهما سيكونان دعما قويا لبعضهما.

صداقة السرطان والأسد تحتاج إلى وقت للاستقرار



على الرغم من أن هذه العلاقة تحتاج إلى وقت لتقوى كثيرا، فإن الصداقة بين الأسد والسرطان مختلفة تماما وناجحة للغاية، إذا صبر كل طرف على الآخر.

من السهل التعامل مع الأسد، ما يجعل السرطان يتحكم فيه في كثير من الأحيان، وفي البداية يقاوم الأسد هذا الأمر، لكنه ينتهي بالحصول على المشاعر الصادقة من السرطان.

حب المغامرة يجمع السرطان بالأسد، فكلاهما يحب الرحلات والتخطيط المسبق، والشعور بالإثارة في كثير من الأمور.

في بداية علاقتهما، لن يعرف هذان الشخصان ما يجب تصديقه تجاه بعضهما بعضا؛ لأن السرطان متواضع للغاية فيتعذر عليه فهم سبب استمرار الأسد في التباهي، كما أن الأسد لا يستطيع التغلب على مدى الشك في السرطان طوال الوقت. إذن، يجب أن يتعلما قبول بعضهما بعضا، وإلقاء نظرة فاحصة على شخصية كليهما.