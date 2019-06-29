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الراقصة جوهرة داخل المسجد بالحجاب (صورة)

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
جوهرة
جوهرة
شاركت الراقصة الروسية "أيكاترينا أندريفا" وشهرتها "جوهرة"، جمهورها صورة لها وهي داخل أحد المساجد وترتدي الحجاب، ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الصورة معلّقةً بتحية الإسلام: "السلام عليكم"، ما أثار جدلًا حولها، وانهالت عليها التعليقات ما بين مؤيد ومعارض وساخر. وكان بسام عبد المنعم، مدير أعمال الراقصة الشهيرة "جوهرة" قد كشف في وقت سابق، أنها خارج مصر منذ فترة طويلة، وتستكمل أعمالها بشكل طبيعي وتقوم بإقامة الحفلات ولكن بالخارج.
وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمها ضد جوهرة بالحبس لمدة عام لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، والعمل بدون ترخيص، والرقص ببدلة شبه عارية، وتعود الواقعة إلى فبراير 2018، مع انتشار فيديو للراقصة الروسية وهي ترقص على مهرجان "لأ لأ" ببدلة رقص غير مطابقة للمواصفات. وأعلنت جوهرة في مارس الماضي، عن انتهائها
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