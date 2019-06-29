ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان في قمة العشرين

بات من المؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم التهدئة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما يعني إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد أنقرة
راهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في اليابان، لإنهاء الخلافات السياسية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل تحريك المياه الساكنة بين البلدين على خلفية شراء أنقرة صفقة صواريخ دفاعية روسية من طراز S-400.
ومن المحتمل أن يؤدي اجتماع الرئيس دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان إلى فرض مزيد من العقوبات، خاصة أن البلدين يسيران في "مسار تصادمي" حول القضايا الجيوسياسية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تمسك كل منهما بموقفه بشأن الصفقة الشهيرة.
اللقاء الذي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي لم يشهد جديدًا على مستوى التفاهم بشأن الخطوات المقبلة في الأزمة، لا سيما أن ترامب لم يكن مرنًا بالشكل الكافي فيما يتعلق باستيراد الأنظمة الصاروخية المتطورة من موسكو.
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والتقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي
اللقاء الذي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي لم يشهد جديدًا على مستوى التفاهم بشأن الخطوات المقبلة في الأزمة، لا سيما أن ترامب لم يكن مرنًا بالشكل الكافي فيما يتعلق باستيراد الأنظمة الصاروخية المتطورة من موسكو.
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والتقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي على هامش قمة العشرين، حيث كان يأمل أردوغان أن يؤدي بحث مسألة شراء أنقرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتطورة S-400، ورد الفعل الأمريكي على ذلك، في التوصل إلى حل نهائي مع واشنطن، إلا أن ترامب أبلغه بأن المضي قدمًا في الصفقة مع روسيا يعد "مشكلة".
ولم يكن هناك جديد يُذكر في موقف ترامب الرافض للصفقة خلال محادثات اللقاء، حيث أكد الرئيس الأمريكي أن أنقرة ستُمنع من شراء طائرات F-35 المقاتلة، حال الاستمرار في الصفقة.
وقال ترامب: "إنها مشكلة، لا يوجد شك في ذلك"، غير أنه أكد أن تركيا لا تزال صديقة للولايات المتحدة وتجمعهما شراكة تجارية كبيرة منذ عقود طويلة.
وحسبما قال أحد محللي الأسواق الناشئة لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، فإنه بدا واضحًا أن الرئيس الأمريكي يصر على موقفه تجاه تركيا، وهو الأمر الذي قد يشير إلى مزيد من العقوبات الاقتصادية المؤلمة ضد أنقرة في المستقبل القريب.
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وبدا أن أردوغان يراهن بشكل رئيسي على الجلسة التي تجمعه بالرئيس التركي، حيث أكد خلال حواره مع صحيفة نيكي اليابانية، أن الاجتماع مع ترامب سوف يحل قضية S-400 ويعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
وقال كيم كاتيشيس، رئيس الأسواق الناشئة العالمية في شركة مارتين كوري التابعة لشركة ليج ماسون، خلال حواره مع الشبكة الأمريكية، إن أنقرة وواشنطن في مسار تصادمي ليس فقط بشأن الصواريخ، ولكن أيضًا بسبب "دعم تركيا لإيران وروسيا وقطر"، وهو الأمر الذي لا يقبله ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف كاتيشيس: "نتوقع أن تكون هناك نتائج مخيبة لآمال تركيا، ونعتقد أنها ستؤدي إلى فرض عقوبات، مما قد يؤدي إلى استمرار انسحاب المستثمرين من تركيا".
وأشار إلى أن العقوبات يمكن أن تتمثل في إنهاء الولايات المتحدة لمشاركة تركيا في برنامج المقاتلة F-35، الأمر الذي يعقد الأمور بسبب أن تركيا جزء من عملية تصنيع الطائرة.
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وأوضح كاتيشيس أن "هناك نوعين من المكونات الحاسمة التي تعد الشركات التركية هي المورد الوحيد لها في الطائرة الأمريكية"، مشيرًا إلى أن تأثر أنقرة بإنهاء مشاركة الكيانات التركية المصنعة، سيكون في صورة فقدان للعديد من الوظائف، وكذلك الإيرادات التي كانت تعول عليها تركيا من المشاركة.
وأضاف أنه قد يكون هناك أيضًا عقوبات على تصدير البضائع التركية، وهو الأمر الذي قد يُفقد أنقرة موردًا جديدًا من الناحية الاقتصادية قد يؤثر بدوره على مساعي أردوغان في حل الأزمات القائمة مع الولايات المتحدة، والتي تسببت في انهيار اقتصادي خلال العام الماضي.