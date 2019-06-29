ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان في قمة العشرين

بات من المؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم التهدئة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما يعني إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد أنقرة

تحرير:محمود نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

ترامب وأردوغان

راهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في اليابان، لإنهاء الخلافات السياسية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل تحريك المياه الساكنة بين البلدين على خلفية شراء أنقرة صفقة صواريخ دفاعية روسية من طراز S-400. ومن المحتمل أن يؤدي اجتماع الرئيس دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان إلى فرض مزيد من العقوبات، خاصة أن البلدين يسيران في "مسار تصادمي" حول القضايا الجيوسياسية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تمسك كل منهما بموقفه بشأن الصفقة الشهيرة.

اللقاء الذي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي لم يشهد جديدًا على مستوى التفاهم بشأن الخطوات المقبلة في الأزمة، لا سيما أن ترامب لم يكن مرنًا بالشكل الكافي فيما يتعلق باستيراد الأنظمة الصاروخية المتطورة من موسكو. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين والتقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي