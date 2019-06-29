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ترامب يوجه صفعة جديدة لأردوغان في قمة العشرين

بات من المؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعتزم التهدئة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما يعني إمكانية فرض عقوبات جديدة ضد أنقرة
تحرير:محمود نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م
ترامب وأردوغان
ترامب وأردوغان
راهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على قمة مجموعة العشرين، التي عُقدت في اليابان، لإنهاء الخلافات السياسية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، أو على الأقل تحريك المياه الساكنة بين البلدين على خلفية شراء أنقرة صفقة صواريخ دفاعية روسية من طراز S-400. ومن المحتمل أن يؤدي اجتماع الرئيس دونالد ترامب ورجب طيب أردوغان إلى فرض مزيد من العقوبات، خاصة أن البلدين يسيران في "مسار تصادمي" حول القضايا الجيوسياسية، وهو الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى تمسك كل منهما بموقفه بشأن الصفقة الشهيرة.
اللقاء الذي جمع أردوغان بالرئيس الأمريكي لم يشهد جديدًا على مستوى التفاهم بشأن الخطوات المقبلة في الأزمة، لا سيما أن ترامب لم يكن مرنًا بالشكل الكافي فيما يتعلق باستيراد الأنظمة الصاروخية المتطورة من موسكو. ترامب يواصل دعم أوكرانيا عسكريًا رغم العلاقات الجيدة مع بوتين والتقى الرئيس الأمريكي نظيره التركي
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بوتين (2)

بوتين يكشف سر مباحثاته مع السعودية وبريطانيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت اللقاء الذي جمع بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ "البناء والمثمر"، حيث بحثا العديد من الملفات الهامة ذات الاهتمام المشترك. وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقده عقب الجلسة الختامية لقمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا اليابانية اليوم السبت: "كلفنا وزارتي الخارجية والدفاع للاتفاق حول تمديد معاهدة الصواريخ ، ومن المبكر لأوانه التطرق إلى التفاصيل في هذا الموضوع". وأضاف أن قمة العشرين أجريت وسط أجواء إيجابية من جميع المشاركين، مهنئا الحكومة اليابانية بالنجاح في استضافة هذه القمة.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

هدنة الحرب التجارية.. أهم نتائج لقاءات قمة العشرين

انتظر العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية قمة مجموعة العشرين، التي تشهد مجموعة من اللقاءات بين زعماء الدول المشتركة على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث عولت عليها الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية لإنهاء بعض الملفات المفتوحة في العالم. وجاءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على رأس الملفات التي توقع الخبراء أن تجد قمة العشرين حلولًا لها، لا سيما بعد أن تم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
محمد-بن-سلمان

اليابان تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين

تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين، وعقدت في مدينة أوساكا، وفي الجلسة الختامية، ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كلمة دعا فيها القادة للمشاركة في القمة المقبلة بمدينة الرياض، كما أنه تحدث عن ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، وأن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.
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دونالد ترامب

ترامب يشيد بقمة مجموعة العشرين ويصفها بـ«الرائعة»

أشاد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بقمة مجموعة العشرين التي عقدت في مدينة "أوساكا اليابانية"، ووصفها بأنها رائعة وجيدة، كما أشاد برئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" وباستضافته للقمة. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في مدينة "أوساكا" اليابانية في ختام أعمال قمة مجموعة العشرين، إن هذه تعد ثالث زيارة يقوم بها إلى اليابان كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، حيث قام الشهر الماضي بزيارة لليابان كأول رئيس دولة أجنبية يلتقي بالإمبراطور الجديد "ناروهيتو".
الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

هدنة الحرب التجارية.. أهم نتائج لقاءات قمة العشرين

انتظر العالم على مدى الأشهر القليلة الماضية قمة مجموعة العشرين، التي تشهد مجموعة من اللقاءات بين زعماء الدول المشتركة على هامش الاجتماع الرئيسي، حيث عولت عليها الأوساط السياسية والاقتصادية العالمية لإنهاء بعض الملفات المفتوحة في العالم. وجاءت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين على رأس الملفات التي توقع الخبراء أن تجد قمة العشرين حلولًا لها، لا سيما بعد أن تم الإعلان عن لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج على هامش القمة.
ادونالد-ترامب-والرئيس الصيني-شي جين بينج

حل أزمة هواوي.. الصين وأمريكا تستئنفان المفاوضات

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم السبت، على هامش قمة مجموعة العشرين، في مدينة أوساكا اليابانية، واتفق الرئيسان على استئناف المفاوضات بين البلدين حول المسائل التجارية العالقة، وفي مقدمتها قضية شركة "هواوي" الصينية، وذلك على أساس المساواة. وعقب اللقاء صرح ترامب بأن واشنطن لن تفرض رسوما جديدة على البضائع الواردة من الصين في المرحلة الحالية، مضيفا: "ستبدأ الوفود التجارية للبلدين مناقشة المسائل المحددة"، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم"، عن وكالة "شينخوا" الصينية.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: التصعيد الإيراني على طاولة قمة العشرين

تصدّر انطلاق قمة العشرين عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا المتنوعة. صحيفة "الإمارات اليوم" تناولت اختتام قادة مجموعة الـ20، أمس، اجتماعات اليوم الأول في قمتهم المنعقدة بمدينة أوساكا غربي اليابان، بعد أن انطلقت بجو من الانسجام، وبمهادنة لافتة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإلقائه دعابة ذات مغزى حول روسيا، وسط عدم تحقيق تقدم حقيقي حول الملفات الخلافية، ومن ضمنها المناخ.
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