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هل تهدد «مظاهرات الأحد» استقرار السودان؟

"قوى الحرية والتغيير" يطلق دعوته للمواطنين بالسودان بالخروج بمظاهرات حاشدة بشتى أرجاء السودان غدا الأحد.. وخبير بالشأن الإفرقي لـ«التحرير»: مراوغة المجلس كلمة السر
تحرير:باهر القاضى ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
مظاهرات السودان
مظاهرات السودان
فى تطور خطير لسيناريوهات الأزمة بالسودان، دعا تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات لتظاهرات حاشدة بالبلاد، وذلك غدا 30 يونيو ضد المجلس العسكري وبحسب ما يراه المحللون والمختصون بالشأن السودانى، فإن قيام قوى الحرية والتغيير بتجديد الدعوة للتظاهر فى شتى أرجاء السودان، يبرهن وبشكل كبير على فشل سبل التفاوض بين طرفي الأزمة بالخرطوم متمثلة فى المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، مؤكدين أن ذلك التصعيد بالدعوة للتظاهر بشكل حاشد وجماهيرى كبير قد يزيد المشهد تعقيدا، وذلك جراء ممارسات العنف والقتل التى تواكب أحداث المظاهرات بالخرطوم بشكل عام.
دعوة عامة للتظاهر بالسودان وتعتبر هذه أول دعوة كبيرة للتظاهر في جميع أرجاء البلاد منذ اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم، التي خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف المتظاهرين. ورجع بابكر فيصل القيادي في تحالف "الحرية والتغيير"، سبب هذه الدعوات ضد المجلس العسكري، قائلا في مقابلة مع وكالة فرانس
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبت وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
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لطلاب أولى ثانوي.. كيف تحصل على بطاقة المستوى؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي، قائلة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة، الإثنين المقبل، إذ تم تحميل 499 ألف بطاقة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة، ويتم حاليا التدقيق والمراجعة لـ72 ألف بطاقة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.
ثانوية-عامة‎ (2)

في ثامن امتحانات الثانوية.. 5 حالات غش بالمحمول

أدى، صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، إذ أدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي الشعبة العلمية "الرياضيات" أدى 117 ألفا و71 طالبا الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وفي الشعبة الأدبية أدى 253 ألفا و932 طالبا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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هل تفرض أمريكـا عقوبات على الخرطوم؟

على خلفية تطورات الأحداث بالخرطوم، وارتفاع وتيرة الصراع بالسودان عقب عزل البشير في أبريل الماضي، نقلت وكالة "رويترز" عن ماكيلا جيمس، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق إفريقيا والسودان، خلال جلسة بمجلس النواب قولها: "ندرس كل الخيارات بما في ذلك العقوبات في أي وقت إذا تكرر مثل هذا العنف". وأوضحت ماكيلا جيمس، خلال الساعات الماضية، أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية. وقالت جيمس: "نريد استخدام الأداة المناسبة ونريد استهداف الأشخاص المطلوب استهدافهم".
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البشير في السجن.. يأكل «دليفري» ويشتكي من البعوض

بعد أن سقط نظامه في الحادي عشر من شهر أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في شهر ديسمبر 2019، ويقبع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير خلف القضبان في سجن "كوبر" شديد الحراسة. إلا أن حياة الرئيس المخلوع خلف الجدران، تختلف عن غيره من المساجين الموجودين في السجن شديد الحراسة، حيث أكدت مصادر موثوقة أن البشير يتناول وجباته من خارج السجن، ويتم جلبها له "مغلفة" مع كميات من عصير الفاكهة. وأضافت المصادر لصحيفة "التيار" السودانية أن سلطات السجن بدأت في رش مبيدات البعوض داخل ساحات السجن، السبت الماضي.
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هل يراوغ «العسكري» في تدشين مجلس سيادي بالخرطوم؟

«مجلس سيادي بالسودان». مساعٍ جادة من قبَل أطراف دولية بجلوس طرفي الصراع على مائدة الحوار والتفاوض، واقترحوا تشكيل مجلس سيادي يضم فى عضويته 14 عضوا بالمناصفة بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير، فضلا عن مقعد لشخص محايد، فى محاولة جادة لوساطة دولية تقودها إثيوبيا والاتحاد الإفريقي لخروج السودان من الأزمة الراهنة. وفى استجابة سريعة، أعلنت قوى الحرية والتغيير قبولها هذا المقترح، بينما انتقد المجلس المبادرتين، وذلك بسبب وجود أكثر من ورقة مقدمة من قبَل الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، وعدم وجود ورقة مشتركة تحمل المقترحات.
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هل يكتب المجلس السيادي نهاية الخلافات في السودان؟

فى تطور كبير لمشهد الأزمة فى الخرطوم، الأمر الذى يعد بارقة أمل لإنهاء حالة الصراع والانقسام فى السودان التى انتابت البلاد عقب الإطاحة بنظام البشير فى أبريل الماضى، أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية المعارضة، أمس السبت، موافقتها بالإجماع على مقترح الوسيط الإثيوبي الأخير بشأن تشكيلة المجلس السيادي. وحسب ما تداولته الصحف المحلية والأجنبية، فإن المجلس السيادي يتكون من 15 عضواً، 7 من المدنيين و7 من العسكريين، فضلاً عن إضافة عضو مدني باتفاق الطرفين، على أن تكون الرئاسة دورية عام ونصف لكل طرف، فترتها الأولى للعسكريين.
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