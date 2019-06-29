هل تهدد «مظاهرات الأحد» استقرار السودان؟

"قوى الحرية والتغيير" يطلق دعوته للمواطنين بالسودان بالخروج بمظاهرات حاشدة بشتى أرجاء السودان غدا الأحد.. وخبير بالشأن الإفرقي لـ«التحرير»: مراوغة المجلس كلمة السر

تحرير:باهر القاضى ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

فى تطور خطير لسيناريوهات الأزمة بالسودان، دعا تحالف "الحرية والتغيير" المنظم للاحتجاجات لتظاهرات حاشدة بالبلاد، وذلك غدا 30 يونيو ضد المجلس العسكري وبحسب ما يراه المحللون والمختصون بالشأن السودانى، فإن قيام قوى الحرية والتغيير بتجديد الدعوة للتظاهر فى شتى أرجاء السودان، يبرهن وبشكل كبير على فشل سبل التفاوض بين طرفي الأزمة بالخرطوم متمثلة فى المجلس العسكرى وقوى الحرية والتغيير، مؤكدين أن ذلك التصعيد بالدعوة للتظاهر بشكل حاشد وجماهيرى كبير قد يزيد المشهد تعقيدا، وذلك جراء ممارسات العنف والقتل التى تواكب أحداث المظاهرات بالخرطوم بشكل عام.

دعوة عامة للتظاهر بالسودان وتعتبر هذه أول دعوة كبيرة للتظاهر في جميع أرجاء البلاد منذ اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم، التي خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف المتظاهرين. ورجع بابكر فيصل القيادي في تحالف "الحرية والتغيير"، سبب هذه الدعوات ضد المجلس العسكري، قائلا في مقابلة مع وكالة فرانس

دعوة عامة للتظاهر بالسودان

وتعتبر هذه أول دعوة كبيرة للتظاهر في جميع أرجاء البلاد منذ اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم، التي خلّفت عشرات القتلى ومئات الجرحى في صفوف المتظاهرين.

ورجع بابكر فيصل القيادي في تحالف "الحرية والتغيير"، سبب هذه الدعوات ضد المجلس العسكري، قائلا في مقابلة مع وكالة فرانس برس: "ما شاهدناه في الاعتصام من فضّ وحشيّ يجعلنا نتوقع أن تتم ممارسة عنف في وجه المتظاهرين".. اقرأ أيضا.. هل تفرض أمريكـا عقوبات على الخرطوم؟

مراوغة المجلس العسكرى.. كلمة السر

من جهتها قالت الدكتورة أماني الطويل، الباحثة المتخصصة بالشأن الإفريقي، إن لجوء قوى الحرية والتغيير إلى تجديد الدعوات بالتظاهر مرة أخرى تؤكد أن الجانب الآخر وهو المجلس العسكرى يراوغ تجاه المبادرات المقدمة سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى لإنهاء حالة الاحتقان بالخرطوم.

وطالبت "الطويل" عبر «التحرير»، المجلس العسكرى الانتقالى بضرورة أن يتحلى بمزيد من المسئولية الوطنية باستشعار خطورة ما آلت إليه الأوضاع فى السودان، باندلاع مظاهرات عارمة فى شتى أرجاء البلاد منذ الإطاحة بنظام البشير أبريل الماضى، مشددة على أن استمرار الأوضاع بالخرطوم على نفس الوتيرة يهدد استقرار السودان ويعرضه لمزيد من المخاطر والانقسامات، الأمر الذى يجعلها تنال مصير بعض دول الجوار من حروب أهلية وانقسامات عديدة مثل ليبيا وسوريا.

المظاهرات تزيد المشهد تعقيدا

وأشارت "الطويل" إلى أن استمرار الدعوات لخروج المظاهرات بالخرطوم من حين لآخر يؤدى إلى مزيد من العنف داخل أرجاء السودان، الأمر الذى يؤثر سلبا على مساعي الوفاق والحوار المشترك بين طرفي الأزمة، إلا أن المظاهرات تعد الورقة الوحيدة لقوى التغيير فى مواجهة موقف المجلس العسكرى من الأزمة.

وتابعت: على المجلس العسكرى أن يدرك جيدا أن فض الاعتصام لن ينهى حالة الاحتقان السياسى بالشارع السودانى، فسبق أن أجرى البشير حوارا مفتوحا مع مختلف القوى السياسية بالخرطوم على مدار عامين متتاليين، ومع ذلك حالة الاحتقان السياسى ظلت باقية وأدت إلى ثورة قضت على نظام البشير ورموزه، وبالتالى يتعين على المجلس السعى وبقوة تجاه الحوار بأجندة عمل فعلية تضمن إنهاء حالة الانقسام والانشقاق بالخرطوم، والجلوس معا على دائرة الحوار والتفاوض المشترك.

موقف المجلس من مقترحات الاتحاد الإفريقي

وعن مصير المجلس من المقترحات المقدمة من قبل الاتحاد الإفريقي والجانب الإثيوبي، قال المجلس العسكري الحاكم في السودان، إن الاقتراح الذي قدمه الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا، ملائم لاستئناف المحادثات مع المعارضة بشأن الانتقال إلى الديمقراطية.

من جانبه أكد المتحدّث باسم المجلس العسكري الفريق أول شمس الدين كباشي في كلمة عبر التليفزيون الرسمي، خلال الساعات الماضية، متطرقا إلى المقترح الإثيوبي الإفريقي الجديد: "تسلمنا المقترح المقدم من الوساطة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وجمهورية إثيوبيا وقد برزت حوله عدد من الملاحظات، إلا أنه في مجمله يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي".

وأضاف "المجلس العسكري يتطلع للانطلاق الفوري لتفاوض جاد وصادق".