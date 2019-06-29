رياضة

استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
استاد القاهرة
استاد القاهرة
أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
وأضاف عزام أن حاملي تذاكر الدرجة الأولى سيتوجهون من خلال المدخل الرئيسي (مسجد آل رشدان)، في حين سيتوجه حاملو تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة شمال عبر مدخل (دار المدرعات)، وحاملو تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة يمين عبر طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين. وشدد منسق عام المباراة على أهمية الالتزام بجميع
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مصر-وزيمبابوي (5)

قائد زيمبابوي: سنقاتل أمام الكونغو للتأهل

يأمل صنداي شيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، في تخلص فريقه من مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، حين يواجه الكونغو الديموقراطية غدا الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأهدرت زيمبابوي فرصا عديدة كادت تمنحها فوزا ثمينا على أوغندا، لكن المباراة الماتعة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليبلغ رصيد زيمبابوي نقطة بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني في افتتاح البطولة، والتعادل مع أوغندا ضمن مواجهات الجولة الثانية، وستواجه زيمبابوي الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو.
ميندي‎

فيرلاند ميندي.. موهبة صنعها الكرسي المتحرك

"غالبا ما تولد البطولة من رحم المعاناة"، مقولة يمكن مشاهدتها على ملامح فيرلاند ميندي اللاعب المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد، وتعود أصول والدته إلى غينيا، بينما يملك والده أصولا سنغالية، وهاجر الاثنان من القارة الإفريقية واستقرا في فرنسا حتى جمع الحب بينهما وأنجبا ميندي، ثم فقدَ ميندي والده في طفولته، لتزداد صعوبة الحياة، إذ تكفلت والدته وحدها بتربيته، فعاش ميندي طفولة قاسية بدون ألعاب وبدون أي وسيلة ترفيه بسيطة يتمناها أي طفل، وكان كل ما يقوم به هو تحويل أي شيء إلى شكل كرة واللعب بها.
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سولسكاير يتغنى بنجم مانشستر يونايتد الجديد

«بالنسبة لي، آرون يعد أحد أفضل المدافعين الصاعدين في الدوري الإنجليزي. إنه لاعب موهوب ويتمتع بعقلية ممتازة تؤهله للعب في مانشستر يونايتد ويقوم بواجباته في الملعب على أكمل وجه. بكل تأكيد هو أحد اللاعبين الذين نحتاج إليهم في الفريق لتحسين جودة تشكيلتنا ودفع يونايتد إلى الأمام. آرون لا يزال شابا ولديه رغبة كبيرة في التطور، وهذا مهم جدا للاعب في سنه، وأنا سعيد بانضمامه إلينا، ونسعى لمساعدته على التطور أكثر معنا». بتلك الكلمات تحدث أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عن ضم آرون وان بيساكا، لاعب منتخب إنجلترا تحت 21 سنة، ونادي كريستال بالاس.
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منتخب-مصر

منتخب مصر بالزي الأبيض أمام أوغندا في أمم إفريقيا

يرتدي لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة، حيث اختار رجال المدرب سيباستيان ديسابر ارتداء القميص الأحمر والسروال الأسود والجورب الأحمر أمام الفراعنة.
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اتجاه في المنتخب لاستبعاد هذا الثنائي أمام أوغندا

علم «التحرير» أن هناك اتجاها لدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لإراحة محمود علاء ومحمد النني لاعبي الفراعنة، في مباراة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث حصل الثنائي على الإنذار الأول في لقاء الكونغو، مما يدفع الجهاز الفني للتفكير في إراحتهما خوفًا من حصولهما على الإنذار الثاني، وعدم المشاركة في لقاء دور الـ16.
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أبو جبل بديلا لجنش في معسكر المنتخب

يشارك محمد أبو جبل، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، في مران المنتخب الوطني، اليوم السبت، داخل معسكر الفراعنة، دون المشاركة في مباريات البطولة. جاء ذلك بعدما استدعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة خافيير أجيري، المدير الفني، الحارس للانضمام إلى تدريبات الفريق، عقب إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة ونادي الزمالك، في مران أمس الجمعة مع المنتخب، بقطع فى وتر أكيليس، وذلك استعدادًا لمواجهة أوغندا، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.
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أجيري: إصابة جنش وأزمة وردة لن تؤثرا على المنتخب

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه يعد بتقديم مواجهة قوية وجيدة أمام نظيره الأوغندي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة ونادي الزمالك، في مران أمس، مع المنتخب بقطع في وتر أكيليس، أزمة وردة لن تؤثرا على أداء اللاعبين خلال مواجهة أوغندا غدًا، مضيفًا: «هنحاول نقدم أفضل ما عندنا».
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