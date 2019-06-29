استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

استاد القاهرة

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.

وأضاف عزام أن حاملي تذاكر الدرجة الأولى سيتوجهون من خلال المدخل الرئيسي (مسجد آل رشدان)، في حين سيتوجه حاملو تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة شمال عبر مدخل (دار المدرعات)، وحاملو تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة يمين عبر طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين. وشدد منسق عام المباراة على أهمية الالتزام بجميع

وأضاف عزام أن حاملي تذاكر الدرجة الأولى سيتوجهون من خلال المدخل الرئيسي (مسجد آل رشدان)، في حين سيتوجه حاملو تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة شمال عبر مدخل (دار المدرعات)، وحاملو تذاكر الدرجتين الثانية والثالثة يمين عبر طريق النصر بجوار مدرسة الموهوبين.



وشدد منسق عام المباراة على أهمية الالتزام بجميع المحظورات المدونة على ظهر التذاكر وفي مقدمتها عدم اصطحاب شواحن التليفونات المحمولة والبرفانات وأي مواد قابلة للاشتعال إضافة إلى الآلات الحادة، وأضاف أن فريقا من المتطوعين سيوجد أمام جميع بوابات الاستاد لتوجيه الجماهير.



ويرتدي لاعبو المنتخب، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة.