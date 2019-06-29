جريمة

زوجة فى دعوى خلع: «مصاحب بنات».. والزوج: «ده شغلي»

رفض تطليقها فقررت خلعه.. رفض تسليمها أثاث مسكن الزوجية فزعمت فقد قائمة منقولاتها رغم عدم كتابتها من الأساس.. وبدوره طالبها بمقدم صداق لم يدفعه زاعمًا أن الشبكة هى المقدم
تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
ندم زوجة - أرشيفية
ندم زوجة - أرشيفية
تزوجا على الكلمة والعهد بحكم عادات وتقاليد أسرتيهما، إذ عقد المأذون قرانهما دون أن يدفع لها مهرًا، ودون أن يكتب لها قائمة منقولات، واكتفوا كعادة عائلاتهم بوعد الزوج بحسن رعايتها ومراعاة الله فيها، ولم لا وكلاهما من عائلة مرموقة، كلمات كبارها تسري على الجميع كاللوائح والقوانين الجبرية، لكن للأسف كان عمل الزوج البعيد عن موطن نشأته، بمثابة اقتلاع له من جدوره غير الراسية فى أخلاق وتقاليد مجتمعه، ليصل الأمر بين الزوجين إلى محكمة الأسرة، فى حالة نادرة لا ترتضيها عائلتاهما فى أقصى جنوب مصر.
إنه فساد الأخلاق، بغض النظر عن المنشأ والأصل الطيب، فكما يقول التراث «يخلق من ظهر العالم فاسد والعكس»، ومن موروثاتنا كنوبيين أن نتزوج من بعضنا وبعض وليس من أغراب عن عاداتنا وتقاليدنا، حتى من هجروا النوبة إلى أرجاء المعمورة، تجدهم يتقابلون ويتآلفون ويترابطون مهما مرت السنوات وتغيرت العادات
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مجلس-الدولة

التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة

من المقرر أن ينتهي العام القضائي لمجلس الدولة، غدا الأحد، ليبدأ عام قضائي في الأول من يوليو؛ حيث تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة سن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة، ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا إلى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل. أما المستشار يسرى الشيخ الذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإدارى فيتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
قتل-مسن-في-طوخ

«سهرة حمراء انتهت بجثة» حكاية المسن المراهق والحرام

بلغ من العمر أرذله، وبات يعيش بين «أربع حيطان» يتذكر الأيام الخوالي التي جمعته بزوجته التي قابلت ربها، وتركته برفقة أبنائه الذين تزوجوا وشق كل منهم طريقه في رحلة كفاح الحياة المتعثرة، عاش «عم إبراهيم» أياما طويلة مقفولا عليه لم يتحدث فيها مع أحد، ولم يخاطب لسانه مخلوقا باستثناء جاره المسن الذي يراه صدفة في شرفة مسكنه بين الحين والآخر. تعرف العجوز على عالم «فيسبوك»، وذات ليلة دخل إحدى مجموعات «الشات الحريمي»، وتعرف من خلالها على «رحاب» التي كانت سببا في أن يلقى مصرعه قتلا وخنقا على يد الفتاة اللعوب، بعد ليلة حمراء جمعتهما.
محكمة

المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
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شقق-فاخرة (2)

8 سنوات زواجا تنتهي بدعوى خلع سببها «شقة ابن الذوات»

شابة جميلة تعمل فى أحد البنوك الكبرى، ارتضت لنفسها شابا وسيما يعمل بإحدى الأكاديميات البحثية المرموقة زوجًا، خططا معًا لسكن الأحلام، وأقسما بألا يدخلاه إلا بالصورة التى رسماها معًا بكل كمالياته وتفاصيله، حتى إنهما قررا الزواج بداية فى شقة والدي العريس بمنطقة الدقي، على أن ينتقلا إلى شقتهما فور تجهيز كل تفاصيلها التى اتفقا عليها، وكان زوجها دائمًا يردد لها: «أنا ابن ذوات وأنتِ أميرتي وسآخذك إلى قصر أحلامك كما تمنيتِه حينما يصير جاهزًا لأن يليق بك»، لكن للأسف، سقطت الزوجة من سماء الأحلام والروايات إلى واقعها الذى دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«مش عايزة أبقى أم»: دعوى خلع حيرت المحكمة والمحامين

متزوجة منذ عام واحد فقط، ومتفقة مع زوجها على تأجيل الإنجاب أول ثلاث سنوات فى الزواج، لكنها خلال 12 شهرًا جربت كل وسائل منع الحمل، حتى أصيبت باكتئاب إلى درجة كراهية حياتها الزوجية، وإعلانها الرغبة فى الانفصال عن زوجها جراء الحالة النفسية التى ألمت بها، ولما اعتبر الزوج طلبها ضربًا من الجنون، قررت مقاضاته فى المحكمة، وإقامة دعوى خلع ضده، مؤكدة للقاضى أنها تخشى ألا تقيم حدود الله، وتبغي إنهاء حياتها الزوجية بطلقة بائنة بالخلع، وأبدت استعدادها للتنازل عن كل مستحقاتها، ورد قيمة المهر الذى أهداه لها زوجها عند عقد القران وقيمته 100 جنيه.
ندم-حزن-امرأة

زوجة في دعوى خلع: «كرهني في ضحكتي وجابلي كآبة»

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، مطالبة فيها بالتفريق بينهما، وتطليقها طلقة بائنة بالخلع، مبدية استعدادها لرد المهر إليه وقدره جنيه واحد، والتنازل عن مؤخر صداقها وقيمته 20 ألف جنيه، وأكدت استحالة العشرة بينهما، وخشيتها ألا تقيم حدود الله. هذا ما سطرته فى عريضة الدعوى، أما عن الدافع الحقيقي وراء كل هذا، فاتهمت الزوجة مقيمة دعوى الخلع زوجها بالكآبة، وكراهيته للضحك والمزاح، حتى إنه بات يسخر منها ويطفئ فرحتها إذا ضحكت، ويوبخها بنقد لاذع إذا كان ضحكها ومزاحها أمام أحد، حتى إن كانوا أشقاءها.
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