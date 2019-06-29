زوجة فى دعوى خلع: «مصاحب بنات».. والزوج: «ده شغلي»

رفض تطليقها فقررت خلعه.. رفض تسليمها أثاث مسكن الزوجية فزعمت فقد قائمة منقولاتها رغم عدم كتابتها من الأساس.. وبدوره طالبها بمقدم صداق لم يدفعه زاعمًا أن الشبكة هى المقدم

تحرير:سماح عوض الله ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م

ندم زوجة - أرشيفية

تزوجا على الكلمة والعهد بحكم عادات وتقاليد أسرتيهما، إذ عقد المأذون قرانهما دون أن يدفع لها مهرًا، ودون أن يكتب لها قائمة منقولات، واكتفوا كعادة عائلاتهم بوعد الزوج بحسن رعايتها ومراعاة الله فيها، ولم لا وكلاهما من عائلة مرموقة، كلمات كبارها تسري على الجميع كاللوائح والقوانين الجبرية، لكن للأسف كان عمل الزوج البعيد عن موطن نشأته، بمثابة اقتلاع له من جدوره غير الراسية فى أخلاق وتقاليد مجتمعه، ليصل الأمر بين الزوجين إلى محكمة الأسرة، فى حالة نادرة لا ترتضيها عائلتاهما فى أقصى جنوب مصر.

إنه فساد الأخلاق، بغض النظر عن المنشأ والأصل الطيب، فكما يقول التراث «يخلق من ظهر العالم فاسد والعكس»، ومن موروثاتنا كنوبيين أن نتزوج من بعضنا وبعض وليس من أغراب عن عاداتنا وتقاليدنا، حتى من هجروا النوبة إلى أرجاء المعمورة، تجدهم يتقابلون ويتآلفون ويترابطون مهما مرت السنوات وتغيرت العادات