زوجة فى دعوى خلع: «مصاحب بنات».. والزوج: «ده شغلي»
رفض تطليقها فقررت خلعه.. رفض تسليمها أثاث مسكن الزوجية فزعمت فقد قائمة منقولاتها رغم عدم كتابتها من الأساس.. وبدوره طالبها بمقدم صداق لم يدفعه زاعمًا أن الشبكة هى المقدم
تحرير:سماح عوض الله
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٠ م
ندم زوجة - أرشيفية
تزوجا على الكلمة والعهد بحكم عادات وتقاليد أسرتيهما، إذ عقد المأذون قرانهما دون أن يدفع لها مهرًا، ودون أن يكتب لها قائمة منقولات، واكتفوا كعادة عائلاتهم بوعد الزوج بحسن رعايتها ومراعاة الله فيها، ولم لا وكلاهما من عائلة مرموقة، كلمات كبارها تسري على الجميع كاللوائح والقوانين الجبرية، لكن للأسف كان عمل الزوج البعيد عن موطن نشأته، بمثابة اقتلاع له من جدوره غير الراسية فى أخلاق وتقاليد مجتمعه، ليصل الأمر بين الزوجين إلى محكمة الأسرة، فى حالة نادرة لا ترتضيها عائلتاهما فى أقصى جنوب مصر.
إنه فساد الأخلاق، بغض النظر عن المنشأ والأصل الطيب، فكما يقول التراث «يخلق من ظهر العالم فاسد والعكس»، ومن موروثاتنا كنوبيين أن نتزوج من بعضنا وبعض وليس من أغراب عن عاداتنا وتقاليدنا، حتى من هجروا النوبة إلى أرجاء المعمورة، تجدهم يتقابلون ويتآلفون ويترابطون مهما مرت السنوات وتغيرت العادات
إنه فساد الأخلاق، بغض النظر عن المنشأ والأصل الطيب، فكما يقول التراث «يخلق من ظهر العالم فاسد والعكس»، ومن موروثاتنا كنوبيين أن نتزوج من بعضنا وبعض وليس من أغراب عن عاداتنا وتقاليدنا، حتى من هجروا النوبة إلى أرجاء المعمورة، تجدهم يتقابلون ويتآلفون ويترابطون مهما مرت السنوات وتغيرت العادات بين عموم الناس، ولكن للأسف أثبتت تجربتي أن العرف والتقاليد لم تعد ضمانة للحقوق فى المعاملات، وهو ما ينبغي التسليم إلى الرسميات التى ما زال يوجد من يعتبرونها عيبًا فى حق تقاليدنا، ومنها عدم كتابتنا قائمة منقولات».
الحديث لربة منزل من أصل نوبي، أقامت ضد زوجها دعوى خلع، لما رفض تطليقها، وحينما حاولت أخذ منقولات مسكن الزوجية ونقله إلى سكن جديد لتقيم فيه برفقة طفليها، رفض زوجها والد الطفلين منحها المنقولات، بحجة أنها لم تجلب شيئا بدليل عدم كتابة قائمة منقولات، كما يرفض كذلك الإنفاق على طفليه، وشذ عن كل الأعراف والتقاليد التى جعلتها بدورها تعامله بنفس أسلوبه، وتقيم دعوى "فقد قائمة منقولات" بخلاف الحقيقة، لجرد أثاث مسكن الزوجية وتسجيله بمعرفة محضر شرطة باعتباره منقولاتها، التى فقدت القائمة المحررة بها -حسب الدعوى-.
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خلافات الزوجين دبت وتفاقمت بسبب «فيسبوك»، وأوضحت الزوجة التى رفضت نشر اسمها، أنها وزوجها تزوجا فى سكن بالقاهرة، بينما يعمل هو فى مجال السياحة بمدينة الغردقة، ولديهما طفلان فى المرحلة الابتدائية، وخلال إجازة الزوج يكاد يكون لا يترك هاتفه المحمول من يده، ودائمًا يحادث آخرين بكتابات، بينما هى تستنكر انشغاله بالهاتف دون جدوى، حتى ورد إشعار رسالة على هاتف الزوج خلال وجوده فى دورة المياه، وفجع الزوجة أن تشاهد صورة خليعة قدمت لزوجها فى رسالة.
كانت تعلم كلمة المرور على الهاتف وبسهولة فتحته لتنظر فى تلك المحادثات المريبة، وبالفعل أكد لها المحتوى تعدد علاقات زوجها مع أخريات، ومرافقته لفتيات أجانب، وتجاوز تعاملات الزوج حدود الأخلاق والعمل المعتادة، وحينما واجهته اتهمها بالتشكيك فيه دون مبرر، ووبخها على تصفح هاتفه، وأخبرها أنه يتعامل مع كثيرات بحكم عمله فى نشاط السياحة قائلًا: «ده شغلي»، وتحجج بالثقافة الغربية وتعاملات الأجانب المتفتحة، على حد قوله.
مرت الأيام والأشهر وتكررت الخلافات والمشاحنات لذات السبب، إذ باتت الزوجة على يقين أنه يعرف أكثر من واحدة ويرافقهن، ولم تجد الزوجة حيلة للوصول إلى محادثات زوجها، وأخذ صور من محتواها الخارج، وطلبت منه الطلاق، وحينما رفض أقامت دعوى خلع وأبدت استعدادها للتنازل عن مستحقاتها، باستثناء حق أولادها من توفير مسكن للحضانة، بجانب أخذ المنقولات من أثاث وأجهزة كهربائية، لتأسيس سكن بديل لتقيم فيه برفقة طفليها، لكنها فوجئت برفض زوجها.
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لجأت الزوجة إلى محام، وطالبها بالزعم بفقدها قائمة المنقولات، لتحريك قوة بالقوة الجبرية لإثبات أثاث مسكن الزوجية وإثبات أحقيتها به ضمن قائم منقولاتها المفقودة، وأقامت الزوجة بدورها دعوى خلع ضد زوجها، لكنها فوجئت به يزعم منحها مهرًا رغم عدم صحة هذا، إذ ليس من عاداتهم كتابة مهر ولا قائمة منقولات، لكن الزوج زعم أن الشبكة المقدمة إليها هى مهر ذهب منحه إياها، وما زالت القضية مستمرة، إذ تسعى الزوجة فيها لإثبات أحقيتها بمصوغاتها الذهبية التى أهديت إليها كشبكة وليست مهرًا.