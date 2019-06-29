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تصوير امتحان وهروب.. حصيلة محاضر الثانوية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أعلنت غرفة عمليات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، ضبط طالب يدعى "أبانوب.ب"، فى لجنة مدرسة مجمع شها الابتدائية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية، لقيامه بتصوير امتحان الجيولوجيا وإرساله على تطبيق "واتس آب"، وضبط الجهاز المستخدم، كما حاولت الطالبة "رنا.أ"، بمدرسة السنبلاوين الثانوية، القفز من فوق السور والهروب من الدور الأول العلوي، وتم إنقاذها، وتحررت المحاضر اللازمة. وشهدت اللجان 3 حالات إعياء، حيث نقلت الطالبة "نادية"، بمدرسة شجرة الدر الإعدادية، إلى المستشفى العام أثناء امتحان علم النفس، بعد دخولها في حالة إعياء شديدة.
ودخلت الطالبة "نورهان" في حالة نفسية سيئة وانهيار عصبي وهبوط بالدورة الدموية، أثناء امتحان مادة علم النفس بمدرسة السنبلاوين الثانوية. وأصيب الطالب "محمد. ف"، بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، بنوبة صرع في المخ وتم تحويله إلى مستشفى ميت غمر، لتلقي الإسعافات اللازمة. ويؤدي
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبت وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
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لطلاب أولى ثانوي.. كيف تحصل على بطاقة المستوى؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي، قائلة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة، الإثنين المقبل، إذ تم تحميل 499 ألف بطاقة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة، ويتم حاليا التدقيق والمراجعة لـ72 ألف بطاقة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.
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في ثامن امتحانات الثانوية.. 5 حالات غش بالمحمول

أدى، صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، إذ أدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي الشعبة العلمية "الرياضيات" أدى 117 ألفا و71 طالبا الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وفي الشعبة الأدبية أدى 253 ألفا و932 طالبا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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3 حالات إغماء وطالب يرفض تسليم «الإجابة» بالقليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، اليوم السبت، وقوع ثلاث حالات إغماء بسبب صعوبة امتحان الجيولوجيا والتفاضل، وذلك بلجان طوخ والقناطر الخيرية، بينما تم تحرير محضر لطالب بالخصوص تمسك بورقة إجابته أثناء قيام مراقب اللجنة بجمع ورق الامتحان رافضا تسليمها بحجة عدم انتهائه من حل الأسئلة بالقليوبية. من جانبه، قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إن 42 ألفا و642 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة فى 89 لجنة على مستوى المحافظ.
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إغماء طالبة ثانوي في البحيرة.. ونقلها للمستشفى

شهدت مدرسة إدكو، اليوم السبت، حالة إغماء لإحدى الطالبات في مادة الجيولوجيا، وتم نقلها على الفور بسيارة الإسعاف لتلقي العلاج بالمستشفى، وذلك في إطار متابعة امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، إذ أدى اليوم الطلاب امتحاناتهم في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة العلوم، والتفاضل والتكامل لشعبة الرياضيات، كما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان علم النفس والاجتماع، وكذا أدى الطلاب المكفوفون امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية على فترتين بلجنة مدرسة الأمل بدمنهور، وعددهم 8 طلاب.
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6 حالات إغماء لطلاب الثانوية العامة في الشرقية

أصيب ستة طلاب من الشعب الثلاث للثانوية العامة بمحافظة الشرقية، بحالات إغماء، اليوم السبت؛ في أثناء أداء الامتحان في مواد «الجيولوجيا والعلوم البيئية» لشعبة العلوم، و«التفاضل والتكامل» لشعبة الرياضيات، و«علم النفس والاجتماع» للشعبة الأدبية، وذلك داخل لجان مدارس «مجمع بليغ» بالإبراهيمية، و«بلبيس» الثانوية، و«الإبراهيمية» الثانوية بنين، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة، حيث تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت بذلك غرفة العمليات المركزية التي خصصتها مديرية التربية والتعليم لمتابعة الامتحانات.
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إصابة طالبة بتشنجات في الثانوية ببني سويف

تعرضت طالبة بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، لحالة تشنجات عصبية مفاجئة في أثناء أداء امتحان الصف الثالث الثانوي بمدينة بني سويف. على الفور، نقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، متمركزة أمام اللجان، الطالبة وتدعى "هبة. ر. م" 17 عامًا، من مقر لجنة مدرسة السيدة عائشة بمدينة بني سويف، إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف العام، لتلقي العلاج وإجراء كل الإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة. ويؤدي الطلاب اليوم امتحانات مواد "الجيولوجيا، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس".
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