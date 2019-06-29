تصوير امتحان وهروب.. حصيلة محاضر الثانوية بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٢:٥٩ م

صورة أرشيفية

أعلنت غرفة عمليات الثانوية العامة في محافظة الدقهلية، اليوم السبت، ضبط طالب يدعى "أبانوب.ب"، فى لجنة مدرسة مجمع شها الابتدائية التابعة لإدارة المنصورة التعليمية، لقيامه بتصوير امتحان الجيولوجيا وإرساله على تطبيق "واتس آب"، وضبط الجهاز المستخدم، كما حاولت الطالبة "رنا.أ"، بمدرسة السنبلاوين الثانوية، القفز من فوق السور والهروب من الدور الأول العلوي، وتم إنقاذها، وتحررت المحاضر اللازمة. وشهدت اللجان 3 حالات إعياء، حيث نقلت الطالبة "نادية"، بمدرسة شجرة الدر الإعدادية، إلى المستشفى العام أثناء امتحان علم النفس، بعد دخولها في حالة إعياء شديدة.

ودخلت الطالبة "نورهان" في حالة نفسية سيئة وانهيار عصبي وهبوط بالدورة الدموية، أثناء امتحان مادة علم النفس بمدرسة السنبلاوين الثانوية. وأصيب الطالب "محمد. ف"، بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية التابعة لإدارة ميت غمر التعليمية، بنوبة صرع في المخ وتم تحويله إلى مستشفى ميت غمر، لتلقي الإسعافات اللازمة. ويؤدي