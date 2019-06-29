رياضة

قائد زيمبابوي: سنقاتل أمام الكونغو للتأهل

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
زيمبابوي - مصر
زيمبابوي - مصر
يأمل صنداي شيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، في تخلص فريقه من مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، حين يواجه الكونغو الديموقراطية غدا الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأهدرت زيمبابوي فرصا عديدة كادت تمنحها فوزا ثمينا على أوغندا، لكن المباراة الماتعة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليبلغ رصيد زيمبابوي نقطة بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني في افتتاح البطولة، والتعادل مع أوغندا ضمن مواجهات الجولة الثانية، وستواجه زيمبابوي الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو.
وقال مدرب منتخب زيمبابوي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الكونغو الديمقراطية: "في كل مباراة هناك نوع من الضغط بسبب الرغبة في الفوز، نحاول التخلص منه واللعب للفوز على الكونغو". وواصل صنداي شيدزامبوا: "عانينا من إهدار الفرص أمام مصر وأوغندا، وسنحاول علاج ذلك في المباراة المقبلة". بينما تحدث نوليدج موسونا،
اقرأ المزيد
منتخب-غينيا‎ (2)

مدرب غينيا: موقعة بوروندي فرصتنا الأخيرة في الكان

نفى بول بوت، مدرب غينيا، رحيله عن الفريق ردا على تقارير زعمت إقالته، وأشار إلى حتمية فوز المنتخب على بوروندي، يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019، وفي نفس توقيت مباراة غينيا وبوروندي، تلعب نيجيريا أمام مدغشقر في ملعب الإسكندرية. وتلعب غينيا أمام بوروندي في ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد، ولا بديل لها سوى الفوز بعد سقوطها أمام نيجيريا وتعادلها مع مدغشقر، وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط، وضمنت التأهل للدور ثمن النهائي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط.
استاد-القاهرة‎ (3)

استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
ميندي‎

فيرلاند ميندي.. موهبة صنعها الكرسي المتحرك

"غالبا ما تولد البطولة من رحم المعاناة"، مقولة يمكن مشاهدتها على ملامح فيرلاند ميندي اللاعب المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد، وتعود أصول والدته إلى غينيا، بينما يملك والده أصولا سنغالية، وهاجر الاثنان من القارة الإفريقية واستقرا في فرنسا حتى جمع الحب بينهما وأنجبا ميندي، ثم فقدَ ميندي والده في طفولته، لتزداد صعوبة الحياة، إذ تكفلت والدته وحدها بتربيته، فعاش ميندي طفولة قاسية بدون ألعاب وبدون أي وسيلة ترفيه بسيطة يتمناها أي طفل، وكان كل ما يقوم به هو تحويل أي شيء إلى شكل كرة واللعب بها.
اقرأ المزيد من الأخبار
منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org