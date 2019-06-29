قائد زيمبابوي: سنقاتل أمام الكونغو للتأهل

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

زيمبابوي - مصر

يأمل صنداي شيدزامبوا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، في تخلص فريقه من مشكلة إهدار الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين، حين يواجه الكونغو الديموقراطية غدا الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، المقامة في مصر حتى 19 يوليو المقبل. وأهدرت زيمبابوي فرصا عديدة كادت تمنحها فوزا ثمينا على أوغندا، لكن المباراة الماتعة بين الفريقين انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ليبلغ رصيد زيمبابوي نقطة بعد الخسارة أمام المنتخب الوطني في افتتاح البطولة، والتعادل مع أوغندا ضمن مواجهات الجولة الثانية، وستواجه زيمبابوي الكونغو الديمقراطية على ملعب 30 يونيو.

وقال مدرب منتخب زيمبابوي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الكونغو الديمقراطية: "في كل مباراة هناك نوع من الضغط بسبب الرغبة في الفوز، نحاول التخلص منه واللعب للفوز على الكونغو". وواصل صنداي شيدزامبوا: "عانينا من إهدار الفرص أمام مصر وأوغندا، وسنحاول علاج ذلك في المباراة المقبلة". بينما تحدث نوليدج موسونا،

وقال مدرب منتخب زيمبابوي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الكونغو الديمقراطية: "في كل مباراة هناك نوع من الضغط بسبب الرغبة في الفوز، نحاول التخلص منه واللعب للفوز على الكونغو".



وواصل صنداي شيدزامبوا: "عانينا من إهدار الفرص أمام مصر وأوغندا، وسنحاول علاج ذلك في المباراة المقبلة".



بينما تحدث نوليدج موسونا، قائد منتخب زيمبابوي، قائلا: "الكل يركز لإسعاد الجمهور. مباراة الكونغو الديمقراطية صعبة لكننا سنقاتل للفوز بها والتأهل للدور ثمن النهائي".



وضمن المنتخب الوطني تأهله من المجموعة الأولى بعد فوزين وتحتل أوغندا المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط، تليها زيمبابوي (نقطة) والكونغو الديمقراطية (لا رصيد).

