نائب: ميكنة المحاكم تقضي على بطء التقاضي

تحرير:أحمد جاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٦ م

مجلس النواب - صورة أرشيفية

قال ممتاز دسوقي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن اكتمال خطة الدولة لميكنة المحاكم وإجراءاتها يساهم في التغلب على مشكلات البيروقراطية، والقضاء على الفساد والمحسوبية والروتين، إذ سيسمح بأن تكون أوراق القضية متاحة عبر الإنترنت، لأطراف العملية القضائية، ولن تكون هناك حيل للتلاعب بأطراف النزاعات القضائية، مشيدا بقرب الانتهاء من ميكنة 130 محكمة من أصل 408 محاكم، خلال يونيو الجاري، موضحا أن ميكنة عملية التقاضي، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، سيسمح بتلافي سلبيات التعامل الورقي، في القضايا من خلال النظام التقليدي.

ولفت دسوقي، في بيان له، اليوم السبت، إلى أهمية يجب الاقتداء والاستفادة من تجارب دول أخرى في الميكنة مثل المملكة العربية السعودية، أو دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تتم الأرشفة إلكترونيا، بداية من كود الدعوة القضائية، وحتى انتهاء القضية، ما يغني عن ضياع الوقت، ويجعل هناك مرونة.وأضاف أن المواطنين عانوا