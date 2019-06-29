مدرب غينيا: موقعة بوروندي فرصتنا الأخيرة في الكان

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

غينيا

نفى بول بوت، مدرب غينيا، رحيله عن الفريق ردا على تقارير زعمت إقالته، وأشار إلى حتمية فوز المنتخب على بوروندي، يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019، وفي نفس توقيت مباراة غينيا وبوروندي، تلعب نيجيريا أمام مدغشقر في ملعب الإسكندرية. وتلعب غينيا أمام بوروندي في ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد، ولا بديل لها سوى الفوز بعد سقوطها أمام نيجيريا وتعادلها مع مدغشقر، وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط، وضمنت التأهل للدور ثمن النهائي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط.

وقال مدرب غينيا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بوروندي: "مباراة بوروندي هي فرصتنا الأخيرة، فحصدنا نقطة وحيدة من المباراتين السابقتين جعلنا مضغوطين، لكني أثق باللاعبين". وواصل بوت: "كنا الأفضل أمام مدغشقر لكن استقبلنا أهدافا بسبب أخطاء ساذجة، وضد نيجيريا ظهرنا بشكل طيب لكن سقطنا في اللحظات الأخيرة". وأتم

وقال مدرب غينيا في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بوروندي: "مباراة بوروندي هي فرصتنا الأخيرة، فحصدنا نقطة وحيدة من المباراتين السابقتين جعلنا مضغوطين، لكني أثق باللاعبين".



وواصل بوت: "كنا الأفضل أمام مدغشقر لكن استقبلنا أهدافا بسبب أخطاء ساذجة، وضد نيجيريا ظهرنا بشكل طيب لكن سقطنا في اللحظات الأخيرة".



وأتم المدرب البلجيكي: "لم يبلغني مسؤول في الاتحاد برحيلي عقب البطولة، مهمتي مع غينيا هي بناء فريق شاب ينافس على البطولات في السنوات المقبلة".



منافسات كأس الأمم 2019، تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات.



وتنظم مصر البطولة بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة انطلقت للمرة الأولى في 1957.

