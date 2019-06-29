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منذ 24 ساعة.. انقطاع الكهرباء عن 15 قرية بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
انقطعت الكهرباء عن 15 قرية بدائرة مجلس قرى العباسية، بدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، منذ أكثر من 24 ساعة، بسبب عطل مفاجئ فى أحد الخطوط المغذية لمجلس قروى العباسية، وتسببت الواقعة في حالة من الغضب لدى المواطنين الذين صبوا جام غضبهم على المسؤولين بقطاع كهرباء كوم أمبو، في ظل ما يعانيه المواطنون من الحر الشديد، في المقابل يكثف مسئولو قطاع كهرباء كوم أمبو جهودهم للتغلب على المشكلة وإصلاح العطل وإنهاء معاناة المواطنين، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسي الآن والتى بلغت ذروتها بمحافظة أسوان.
وقال حمادة جمال أحد أهالى العباسية، إنهم فوجئوا بانقطاع الكهرباء عن عدد من قرى مجلس قروى العباسية، متابعًا بأن الكهرباء قطعت منذ صباح أمس، إلى الآن، أي ما يزيد على 24 ساعة متواصلة. وأضاف أحمد عبد الوهاب رئيس مدينة كوم أمبو، أنه فور إخطارهم بالواقعة تم التنسيق لتوجيه فرق الصيانة التابعة لقطاع كهرباء
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبت وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
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لطلاب أولى ثانوي.. كيف تحصل على بطاقة المستوى؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي، قائلة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة، الإثنين المقبل، إذ تم تحميل 499 ألف بطاقة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة، ويتم حاليا التدقيق والمراجعة لـ72 ألف بطاقة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.
ثانوية-عامة‎ (2)

في ثامن امتحانات الثانوية.. 5 حالات غش بالمحمول

أدى، صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، إذ أدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي الشعبة العلمية "الرياضيات" أدى 117 ألفا و71 طالبا الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وفي الشعبة الأدبية أدى 253 ألفا و932 طالبا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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انقطاع-مياه

انقطاع المياه عن عدة مناطق في طنطا لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان اليوم السبت، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة، عن بعض مناطق مدينة طنطا، وبالأخص حي أول طنطا، بدءًا من مساء اليوم. وأوضحت الشركة أن الانقطاع يبدأ في السابعة مساءً وحتى السابعة من صباح غد الأحد، لإجراء أعمال ربط الخطوط الأرضية بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا. وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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انقطاع المياه في العاشر من رمضان بسبب «كسر ماسورة»

معاناة كبيرة يعيشها أهالي عدد من الأحياء والمجاورات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية؛ على أثر انقطاع مياه الشرب بصورة تامة منذ ظهر أمس الخميس، دون أدنى استجابة من المسؤولين بجهاز تنمية المدينة، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، بينما أرجع عدد منهم الانقطاع إلى حدوث كسر في «ماسورة» خط المياه الرئيسي الممتد بداية من طريق «مصر النور»، بالقرب من بوابة المدينة ناحية طريق «بلبيس- العاشر» الصحراوي، والذي يعد المغذي الوحيد لعدد من القطاعات بالمدينة.
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية (2)

اليوم.. الذكرى الـ51 لأول قداس في الكاتدرائية

احتفلت اليوم، الأربعاء، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالذكرى الـ51 لإقامة أول قداس برئاسة البابا الراحل كيرلس السادس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويمثل شهر يونيو شهر الاحتفالات التي تخص الكاتدرائية المرقسية، فيوم 24 يونيو هو يوم، وصول رفات القديس مرقس من روما، ويوم 25 هو يوم الافتتاح بمشاركة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والإمبراطور الإثيوبي هيلاسيلاسي للبابا كيرلس في افتتاح الكاتدرائية الجديدة التي تمثل مقر بابا الإسكندرية، ويوم 26 يونيو شهد إقامة أول صلاة قداس ووضع رفات القديس مرقس التي وصلت قبل يومين في المزار المعد له.
المستشار-عمر-مروان-وزير-المجالس-النيابية

وزير مجلس النواب: حريصون على «تعويض أهالي النوبة»

أكد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، أن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على كامل حقوقهم وبشكل منظم ودقيق. جاء ذلك خلال زيارته إلى أسوان لمتابعة عمل لجان التعويضات التى أقرها مجلس الوزراء للنظر فى رغبات النوبيين من المتضررين من إنشاء مشروع السد العالي وخزان أسوان وتعلياته الأولى والثانية، والذين لم يسبق لهم التعويض خلال القرن الماضي. وأشاد "مروان"، بالجهود المبذولة من محافظة أسوان للاستعدادات الكاملة داخل لجان تلقي رغبات التعويضات.
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