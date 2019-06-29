منذ 24 ساعة.. انقطاع الكهرباء عن 15 قرية بأسوان

تحرير:عوض سليم ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

صورة أرشيفية

انقطعت الكهرباء عن 15 قرية بدائرة مجلس قرى العباسية، بدائرة مركز كوم أمبو شمال محافظة أسوان، منذ أكثر من 24 ساعة، بسبب عطل مفاجئ فى أحد الخطوط المغذية لمجلس قروى العباسية، وتسببت الواقعة في حالة من الغضب لدى المواطنين الذين صبوا جام غضبهم على المسؤولين بقطاع كهرباء كوم أمبو، في ظل ما يعانيه المواطنون من الحر الشديد، في المقابل يكثف مسئولو قطاع كهرباء كوم أمبو جهودهم للتغلب على المشكلة وإصلاح العطل وإنهاء معاناة المواطنين، فى ظل ارتفاع درجات الحرارة القياسي الآن والتى بلغت ذروتها بمحافظة أسوان.

وقال حمادة جمال أحد أهالى العباسية، إنهم فوجئوا بانقطاع الكهرباء عن عدد من قرى مجلس قروى العباسية، متابعًا بأن الكهرباء قطعت منذ صباح أمس، إلى الآن، أي ما يزيد على 24 ساعة متواصلة. وأضاف أحمد عبد الوهاب رئيس مدينة كوم أمبو، أنه فور إخطارهم بالواقعة تم التنسيق لتوجيه فرق الصيانة التابعة لقطاع كهرباء