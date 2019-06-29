كوكي تتعرض للإجهاض: ابني مات.. ادعولي

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

كوكي

كشفت الفنانة مريهان مجدي "كوكي"، شقيقة الفنانة روبي، عن تطورات حالتها الصحية، خاصة بعد تعرضها لنزيف حاد وإجهاض خلال الساعات الماضية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البيبي مات وعملت العملية الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب متكتبش على حد الوجع ده أبدًا". "كوكي" تعرضت خلال الساعات الماضية لحالة صعبة بعد حملها منذ أشهر قليلة، وطلبت الدعاء من محبيها وجمهورها عبر حسابها على «فيسبوك»، ونشرت صورة لها في أثناء وجودها في أحد المستشفيات، وحرص جمهورها على دعمها والدعاء لها.

"كوكي" متزوجة بلاعب كرة القدم إسلام صيام، من 2014، وأنجبت منه ابنة وحيدة، وآخر عمل شاركت فيه هو مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من بطولة "محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة" وآخرين. كما ظهرت