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كوكي تتعرض للإجهاض: ابني مات.. ادعولي

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
كوكي
كوكي
كشفت الفنانة مريهان مجدي "كوكي"، شقيقة الفنانة روبي، عن تطورات حالتها الصحية، خاصة بعد تعرضها لنزيف حاد وإجهاض خلال الساعات الماضية، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "البيبي مات وعملت العملية الحمد لله، قدر الله وما شاء فعل، يا رب متكتبش على حد الوجع ده أبدًا". "كوكي" تعرضت خلال الساعات الماضية لحالة صعبة بعد حملها منذ أشهر قليلة، وطلبت الدعاء من محبيها وجمهورها عبر حسابها على «فيسبوك»، ونشرت صورة لها في أثناء وجودها في أحد المستشفيات، وحرص جمهورها على دعمها والدعاء لها.
"كوكي" متزوجة بلاعب كرة القدم إسلام صيام، من 2014، وأنجبت منه ابنة وحيدة، وآخر عمل شاركت فيه هو مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من بطولة "محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكي، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوي، عبد الرحمن أبو زهرة" وآخرين. كما ظهرت
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نوال الزغبي| النجمة الذهبية التي اختفت في ظروف غامضة

نوال الزغبي.. النجمة الذهبية، صاحبة الأمجاد السابقة الممتدة منذ مطلع التسعينيات وحتى منتصف الألفية الجديدة، تمتلك أرشيفًا ومكانة مهمة في موسيقى الشرق الأوسط وصلت بها لأن تكون إحدى أكثر المغنيات اللبنانيات نجاحًا في تاريخ اللون الشرقي المعاصر، وصلت من خلالها إلى الفنانة الأكثر مبيعًا في المنطقة، وأول مطربة عربية تسجل أغنية لكأس العالم، تلك النجاحات رافقتها صعوبات شخصية وفنية كثيرة، ومؤخرًا كثرت الدعوات الموجهة لها للاعتزال بدعوى أنها أفلست فنيًا، لكنها مازالت تحتفظ بمكانة بارزة في قلوب الجمهور العربي.
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نجوم الفن في عزاء المخرج محمد النجار

أقيمت اليوم الجمعة مراسم عزاء المخرج الراحل محمد النجار بمسجد عمر مكرم في التحرير، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مقدمتهم الفنان خالد زكي نقيب الممثلين وفاروق الفيشاوي وبوسي ونهال عنبر وأحمد آدم وأحمد بدير وغادة إبراهيم وشيرين ودلال عبد العزيز ودنيا سمير غانم، وطارق التلمساني وفتوح أحمد ومحمد الصاوي وطارق علام وعمرو يوسف.. ورحل النجار عن عالمنا يوم الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ65 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث نقل إلى المستشفى منذ شهور بسبب إصابته بضيق في التنفس، ونصحه الأطباء بالراحة التامة لحين استقرار حالته الصحية تمامًا.
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«مارفل» تحول فشل السنوات إلى نجاحات قياسية

طرحت شركة "مارفل" أحدث أفلامها Spider-Man: Far From Home، وهو العمل الذى ينتظره عشاق السلسلة الشهيرة في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد النجاح الذى لا تزال تحققه الشركة فى دور العرض بفيلم Avengers: Endgame. والنجاح الذى تعيشه "مارفل" هذه الفترة، خاصة بعد انضمامها للشركة الشهيرة "ديزنى" للرسوم المتحركة وأفلام الأنيميشن، سبقه العديد من التجارب الفاشلة التى قادت الشركة لأن تصبح الرائدة لأفلام الأبطال الخارقين، وتتفوق على خصيمها الدائم شركة الإنتاج DC-Comics.
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ناهد-السباعي (1)

صورة تسبب أزمة لناهد السباعي: سيبوني اتحاسب عند ربنا

انتقادات كثيرة تلقتها الفنانة ناهد السباعي، اليوم الأربعاء، بعد مشاركتها صورة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، وتظهر فيها على أحد الشواطئ بـ"المايوه"، حيث علقت عليها بالإنجليزية قائلة: "استمتع على الشاطئ". وردت "ناهد" على تعليق ينتقد إطلالتها، قائلة": "والنبي يا جماعة أي نقد بناء أرجوكم لكن حساب الملكين ده مش طبيعي، سيبوني اتحاسب مرة واحدة بس عند ربنا"، لكن لم تكن التعليقات كلها سلبية، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بظهورها، وطالب البعض باحترام حريتها الشخصية.
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إيمي سمير غانم: هذا ما ورثته عن والدي ووالدتي(فيديو)

حلت الفنانة إيمي سمير غانم ضيفة على الإعلامي عمرو الليثى، في برنامجه "واحد من الناس"، المذاع عبر فضائية "النهار"، وتحدثت خلال البرنامج عن بعض كواليس مسلسلها " سوبر ميرو" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، كما تحدثت عن طفولتها وحبها للرقص والمسرح، وهل كانت تفكر فى أن تصبح فنانة في المستقبل أم لا، ولم تنس أن تذكر أهمية الحيوانات فى حياتها، وماذا سيحدث لو فاضل أحد نفسه على الحيوانات، ونوهت عن رأيها فى كون زوجها قدم مسلسل "الزوجة 18" مع 18 فنانة أو بمعنى أدق "زوجة أخرى"، وهذه أبرز تصريحاتها:-
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فنانون طاردتهم الضرائب.. سعد الصغير «اتنصب عليه»

اتهم الفنان فاروق الفيشاوي بالتهرب الضريبي، وأصدرت النيابة أمرا بضبطه وإحضاره بعدما أرسلوا إليه أكثر من استدعاء، ولم يستجب لهم. قررت نيابة التهرب من الضرائب، الخميس الماضي، إصدار أمر الضبط لسداد مبلغ 160 ألف جنيه من مستحقاته الضريبية التي بلغت 380 ألف جنيه، وذلك نتيجة مشاركة الفيشاوي في مسلسلات «أولاد الحلال» الذي عرض عام 2009، و«قاتل بلا أجر» الذي عرض فى نفس العام، و«عفريت القرش»، و«شمس الأنصاري»، بالإضافة إلى مشاركته في حملة إعلانية لصالح إحدى شركات الاتصالات، وكانت حصيلة تلك الأعمال 3 ملايين و880 ألف جنيه مصري.
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صراع الإيرادات.. كازبلانكا يفشل في تجاوز الممر

لليوم الثاني على التوالي يتصدر فيلم «الممر» بطولة أحمد عز، شباك تذاكر موسم أفلام عيد الفطر، حيث بلغ إيراد أمس السبت، مليونين و221 ألفا و202 جنيه، متفوقًا على فيلم «كازابلانكا» بطولة أمير كرارة، والذى حقق مليونين و15 ألفا و470 جنيها، الذى تراجع عن صدارته لشباك التذاكر، ورغم أن الفرق بين الفيلمين 205 آلاف و732 جنيهًا، فإنه يعتبر هذا مؤشرا جديدا على إقبال الجماهير على فيلم «الممر» بعد الإشادات الواسعة من قبل الفنانين والمشاهير في حق الفيلم ونجومه، والفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة، وبطولة إياد نصار، أحمد رزق، أحمد فلوكس ومحمد فراج.
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