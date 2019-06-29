نائب: حريق العتبة يؤكد أهمية إنهاء الأسواق العشوائية

تحرير:أحمد جاد ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٢ م

حريق العتبة

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول العشوائية والجهل بأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحلات والمخازن، ما يتسبب في تكرار الحرائق خاصة في فصل الصيف، موضحا أن نشوب حريقي العتبة والجيزة أعادا فتح مشكلة عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية المتعلقة بالإطفاء الذاتي، والتأمين، ومصدر الكهرباء، وغيرها من معايير الأمن الصناعي، بالإضافة إلى أن عدد كبير من العقارات تقع في مخالفات قانونية، إذ إنها تحولت من عقارات سكنية إلى تجارية بالمخالفة لقانون البناء.

وأضاف متولي، في بيان له، اليوم السبت، أن هناك مشكلة أساسية تكمن في إقامة الأسواق بأماكن مكتظة بالسكان وبحارات وشوارع ضيقة، حتى أن سيارات الإسعاف لا تستطيع التدخل بسرعة لانقاذ ما يمكن انقاذه في أي حدث طارئ، ما يخلف خسائر مادية بالملايين بالإضافة إلى الخسائر في الأرواح، مشيرا إلى أن ما يزيد من الخسائر