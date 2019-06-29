هل يُعاقب 42 ألف مصري لعدم عودتهم بعد أداء العمرة؟

42 ألف مصري يتخلفون عن العودة بعد أداء العمرة.. عابد: 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة.. والغمري: الاختباء بمكة 3 أشهر في مساكن غير آدمية لحين موعد الحج

تحرير:صابر العربي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م

الحج - صورة أرشيفية

أقل من شهرين وتكتظ السعودية بملايين الحجاج لأداء مناسك الحج، وحجيج كل دولة يسافرون إلى السعودية وفقًا لآليات أعلنت عنها وزارة الحج السعودية، ومصر كغيرها من الدول تلتزم بما تقره السعودية، إلا أن بعض العقبات أو المخالفات أارتكبت باكرًا قبل انطلاق موسم الحج من قبل قرابة 42 ألف مصري، جراء تخلفهم عن العودة إلى الأراضي المصرية بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، أملًا في المكوث داخل الأراضي السعودية للجمع بين العمرة والحج، كون الفترة بين أداء عمرة رمضان والحج في شهر ذي الحجة المقبل تقدر بـ 3 أشهر، ولكن هذا الإجراء مخالف للوائح والقوانين السعودية.

وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالإحصائيات تشير إلى أن أعداد المعتمرين المصريين تجاوز العدد المحدد من قبل وزارة السياحة المصرية بـ 500 ألف تأشيرة سنويا، حيث بلغت الزيادة 41 ألفا و951 معتمرًا، ليكون إجمالي عدد المعتمرين 542 ألف معتمر. سمعة الحج المصري فى خطر وتعود تلك الزيادة إلى اعتماد السلطات السعودية،