هل يُعاقب 42 ألف مصري لعدم عودتهم بعد أداء العمرة؟

42 ألف مصري يتخلفون عن العودة بعد أداء العمرة.. عابد: 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة.. والغمري: الاختباء بمكة 3 أشهر في مساكن غير آدمية لحين موعد الحج
أقل من شهرين وتكتظ السعودية بملايين الحجاج لأداء مناسك الحج، وحجيج كل دولة يسافرون إلى السعودية وفقًا لآليات أعلنت عنها وزارة الحج السعودية، ومصر كغيرها من الدول تلتزم بما تقره السعودية، إلا أن بعض العقبات أو المخالفات أارتكبت باكرًا قبل انطلاق موسم الحج من قبل قرابة 42 ألف مصري، جراء تخلفهم عن العودة إلى الأراضي المصرية بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، أملًا في المكوث داخل الأراضي السعودية للجمع بين العمرة والحج، كون الفترة بين أداء عمرة رمضان والحج في شهر ذي الحجة المقبل تقدر بـ 3 أشهر، ولكن هذا الإجراء مخالف للوائح والقوانين السعودية.
وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالإحصائيات تشير إلى أن أعداد المعتمرين المصريين تجاوز العدد المحدد من قبل وزارة السياحة المصرية بـ 500 ألف تأشيرة سنويا، حيث بلغت الزيادة 41 ألفا و951 معتمرًا، ليكون إجمالي عدد المعتمرين 542 ألف معتمر.
سمعة الحج المصري فى خطر
وتعود تلك الزيادة إلى اعتماد السلطات السعودية،
وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالإحصائيات تشير إلى أن أعداد المعتمرين المصريين تجاوز العدد المحدد من قبل وزارة السياحة المصرية بـ 500 ألف تأشيرة سنويا، حيث بلغت الزيادة 41 ألفا و951 معتمرًا، ليكون إجمالي عدد المعتمرين 542 ألف معتمر.
سمعة الحج المصري فى خطر
وتعود تلك الزيادة إلى اعتماد السلطات السعودية، نظام التأشيرة الإلكترونية، والتي تمنح الشركات حق إصدار التأشيرة بمجرد سداد رسوم العمرة، دون الرجوع لوزارة السياحة أو القنصلية السعودية بالقاهرة، الأمر الذي عرقل مراقبة غرفة شركات السياحة أو الوزارة على نشاط الشركات.. اقرأ أيضا.. (السعودية تكشف عدد المعتمرين في موسم رمضان 2019).
وفي السياق ذاته، قال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن سماسرة العمرة يعرضون سمعة الحج المصري للخطر، مؤكدا أن هناك مؤسسات وكيانات مهددة بالسقوط بسبب التأشيرة الإلكترونية، لافتًا إلى أن 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة.
عقوبات على الشركات
وحسب عابد، فقد انطلقت رحلات موسم العمرة لهذا العام، فى منتصف نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، وبدأت برحلات المولد النبوي واستمرت حتى نهاية شهر رمضان الماضي، بعدد تأشيرات كان محددًا بـ 500 ألف تأشيرة، موزعة على مدار الموسم، منها تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر رمضان فقط، والباقي على مدار الموسم بالكامل.
ولفت عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إلى أن بعض المعتمرين تخلفوا من العمرة لقضاء الحج بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن المملكة العربية السعودية ستحصر أعداد المعتمرين نهاية الأسبوع المقبل، وستصدر عقوبات شديدة على شركات السياحة والوكلاء السعوديين الذين تخلف معتمروهم عن العودة بعد انتهاء مدة برامجهم، تصل لحد منعهم من تنظيم رحلات العمرة.
الاختباء في مكة
وقال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن بعض السماسرة استغلوا إصدار السعودية لتأشيرة العمرة الإلكترونية مؤخرًا، ونظموا برامج غير شرعية تسمح بتخلف معتمري رمضان عن العودة حتى موسم الحج.
وأشار الغمري إلى أن عددا من السماسرة استغلوا التأشيرة الإلكترونية للعمرة التي أصدرتها السعودية مؤخرًا في تنظيم برامج غير شرعية، تسمح بتخلف معتمري رمضان عن العودة حتى موسم الحج، والهروب والاختباء في منطقة مكة لـ3 أشهر في مساكن غير آدمية، لحين موعد الحج وأداء المناسك ثم العودة لمصر.. اقرأ ايضًا.. (رسوم تكرار العمرة.. رحلة القرار من التطبيق للإلغاء).
وأفاد الغمري أن "تلك السلوكيات تسيء إلى المواطن المصري، وتؤدي إلى حدوث أزمات خلال موسم الحج منها الازدحام والتكدس، مطالبا الدولة المصرية بالتحرك لوقف منح التأشيرات الإلكترونية حفاظًا على موسم الحج، وحقوق المواطن المصري".
السجن 6 أشهر وغرامة 50 ألف ريال
وفيما يخص العقوبة المقررة من السلطات السعودية تجاه من لم يعد بعد أداء مناسك العمرة، كما هو الحال لقرابة 42 ألف معتمر مصري، وضعت لهم السلطات السعودية عدة بنود لتخلف المعتمرين من العودة إلى بلادهم وفقا للمواعيد المحددة مسبقا لهم بتذاكر السفر والعودة بعد أداء مناسك العمرة.
وأكدت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم توقيع غرامات مشددة على المتخلفين في العودة إلى بلادهم بعد انتهاء البرامج المحددة لهم ومواعيد العودة، تصل إلى السجن 6 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 50 ألف ريـال سعودي والترحيل، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على شركات خدمات المعتمرين المتأخرة في الإبلاغ عن حالات التخلف تصل إلى 100 ألف ريـال سعودي، ما يعنى أن هناك عقوبات من الجانب السعودى على جميع الأطراف المشاركة فى تلك المخالفة.
وأوضحت المديرية أن هناك عقوبات تنتظر الشركات العامة في نقل المعتمرين المتخلفين عن العودة إلى بلادهم تصل إلى دفع 100 ألف ريـال سعودي والسجن لمدة 6 أشهر والترحيل للمقيم، بالإضافة إلى توقيع عقوبات على شركات تشغيل المخالفين لنظام الإقامة، بحيث يتم دفع غرامة 100 ألف ريـال، والحرمان من الاستقدام لمدة 5 سنوات، والتشهير، والسجن لمدة سنة للمدير المسئول، والترحيل إذا كان وافدا من دولة أخرى.. اقرأ أيضًا.. (السعودية: تمكين 30 مليون معتمر بحلول 2030).
ويذكر أن السلطات السعودية قررت تطبيق تأشيرة الحج والعمرة الإلكترونية، والتي تتيح لشركات السياحة الحصول عليها للمواطنين إلكترونيا دون الحاجة لتقديم الجوازات إلى سفارة المملكة، ما عدا بعض الحالات التي تتطلب إرفاق وثائق، وذلك وفقا لبرامج رؤية المملكة 2030.
ويحق لشركات السياحة المصرية العاملة في العمرة، وفقا لهذا القرار، الحصول على تأشيرة العمرة للمواطنين من الوكيل السعودي مباشرة، دون الحاجة إلى مراجعة وزارة السياحة أو الذهاب للقنصلية للحصول على التأشيرة، إذ ستقوم الشركة بطباعة التأشيرة للمعتمر مباشرة بعد إرسالها من قبل الوكيل السعودي.