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هل يُعاقب 42 ألف مصري لعدم عودتهم بعد أداء العمرة؟

42 ألف مصري يتخلفون عن العودة بعد أداء العمرة.. عابد: 18 شركة مخالفة تحصل على تأشيرات دون إخطار الوزارة.. والغمري: الاختباء بمكة 3 أشهر في مساكن غير آدمية لحين موعد الحج
تحرير:صابر العربي ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٥٠ م
الحج - صورة أرشيفية
الحج - صورة أرشيفية
أقل من شهرين وتكتظ السعودية بملايين الحجاج لأداء مناسك الحج، وحجيج كل دولة يسافرون إلى السعودية وفقًا لآليات أعلنت عنها وزارة الحج السعودية، ومصر كغيرها من الدول تلتزم بما تقره السعودية، إلا أن بعض العقبات أو المخالفات أارتكبت باكرًا قبل انطلاق موسم الحج من قبل قرابة 42 ألف مصري، جراء تخلفهم عن العودة إلى الأراضي المصرية بعد الانتهاء من أداء مناسك العمرة، أملًا في المكوث داخل الأراضي السعودية للجمع بين العمرة والحج، كون الفترة بين أداء عمرة رمضان والحج في شهر ذي الحجة المقبل تقدر بـ 3 أشهر، ولكن هذا الإجراء مخالف للوائح والقوانين السعودية.
وحسب وزارة الحج والعمرة السعودية، فالإحصائيات تشير إلى أن أعداد المعتمرين المصريين تجاوز العدد المحدد من قبل وزارة السياحة المصرية بـ 500 ألف تأشيرة سنويا، حيث بلغت الزيادة 41 ألفا و951 معتمرًا، ليكون إجمالي عدد المعتمرين 542 ألف معتمر. سمعة الحج المصري فى خطر وتعود تلك الزيادة إلى اعتماد السلطات السعودية،
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يدعو لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا تزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. ودعا السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء.
امتحانات-الثانوية-العامة-تصوير-مايكل-سمير (6)

مدرسو علم النفس يكتشفون أخطاء فنية في الامتحان (صور)

أكد عدد من مدرسي مادة علم النفس والاجتماع أن امتحان المادة الذي أداه الطلاب اليوم فيه بعض الأخطاء الفنية. وأشاروا إلى أن تلك الأخطاء تكمن في أسئلة تصحيح الصواب والخطأ مع التعليل وأسئلة الاختيار من متعدد. ولفت المدرسون إلى أن سؤال "العولمة تعمل على توحيد العالم" يحمل معنيين داخل الكتاب المدرسي نفسه، أحدهما في التعريف والآخر في المزايا، وبالتالي سيكون هناك التباس على المصححين أنفسهم في أثناء التصحيح، موضحين وجود خطأ فني في سؤال عن المثير الشرطي قادر بمفرده على انتزاع الاستجابة الطبيعية.
طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/ 2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها 10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبًا وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
ممرضه (1)

سن القبول بالتمريض أزمة جديدة بين الصحة والبرلمان

سادت حالة من الغضب بين طلاب وأولياء أمور المرحلة الإعدادية الراغبين فى التحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض 2019، بعدما اصطدمت أحلامهم بشرط سن القبول 15 عاما للطالب فى أكتوبرالقادم، على الرغم انخفاض أعمار القبول بالمرحلة الأبتدائية إلى خمس سنوات فقط، مما يجعل هذا الشرط ظالم للعديد من الطلاب الحاصلين الدرجات النهائية، ولكن تم رفضهم نتيجة صغرسنهم، هناك عدد كبير من الطلاب خريجي المرحلة الإعدادية لا تزيد أعمارهم عن14 عاماً وهو الأمر الذى دفع أولياء الأمور إلى المطالبة بتعديل هذا الشرط ورفع شرط السن من شروط القبول.
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السعودية

800 ألف ريال.. بدء التقدم للإقامة المميزة بالسعودية

يستقبل مركز الإقامة المميزة بالمملكة العربية السعودية، بدءا من اليوم الأحد، طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة هناك من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك - saprc.gov.sa". ويقدم المركز نوعين من الإقامة المميزة السعودية، الأول الإقامة المميزة الدائمة بمقابل مالي يدفع مرة واحدة مدى الحياة، والنوع الثاني الإقامة المميزة المحددة بمقابل مالي يدفع سنوياً، وتتيح للمقيم مزايا عديدة. والإقامة المميزة غير محددة المدة هي إقامة دائمة يحصل عليها المتقدم بعد استيفاء الشروط النظامية، ودفع مبلغ 800،000 ريال سعودي لمرة واحدة.
المسجد-الحرام

مليونا مصلٍّ في البيت الحرام في ليلة 29 رمضان

قبل انتهاء شهر رمضان المبارك، احتشد أكثر من مليوني مُصل من الزوار والعمار والمواطنين والمقيمين بالسعودية مساء أمس الأحد، في جنبات وأدوار وأروقة المسجد الحرام وساحاته وسطوحه وطابقه السفليّ لأداء صلاة العشاء والتراويح وختم القرآن بالمسجد الحرام، وبدأت وفود المصلين تتوافد إلى مكة المكرمة منذ الصباح الباكر أمس، لأداء مناسك العمرة وصلاة العشاء والتراويح وحضور ختم القرآن الكريم بالمسجد الحرام في هذه الليلة المباركة من الليالي التي يُتحرى فيها ليلة القدر وهي مناسبة يحرص على حضورها كثير من المسلمين من داخل المملكة وخارجها.
القمة الإسلامية الرابعة عشرة

قضية فلسطين وإدانة الإرهاب.. بيان ختام القمة الإسلامية

انتهت أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التى عقدت بمكة المكرمة. وصدر عن القمة بيان ختامى تحت عنوان «إعلان مكة المكرمة»، جاء فيه: نحن ملوك ورؤساء وأمراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المجتمعين في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المنعقدة في مكة المكرمة بتاريخ 26 رمضان المبارك 1440هـ الموافق 31 مايو 2019م، نحمد الله ونشكره أن جمعنا في هذا الشهر المبارك وأن سخر لنا أن نجتمع في البلد الحرام مكة المكرمة قرب الكعبة المشرفة حيث انطلقت رسالة الإسلام التي أرست أسس العدل والسلام.
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا في قمة مكة: القضية الفلسطينية في خطر

أعلن وزير الخارجية التركي تشاوش أوغلو، رفض دول منظمة التعاون الإسلامي، أي "صفقة سلام" لا تنص على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967. وقال وزير الخارجية التركي، في كلمة له خلال القمة الإسلامية الـ14 لدول منظمة التعاون الإسلامي، التي تجرى في مكة المكرمة، مساء الجمعة: "القضية الفلسطينية في خطر"، مشددا أنه "على الفلسطينيين تخطي الانقسامات". وتابع : "‎نواجه تحديات تحاول فرض واقع جديد أمام القضية الفلسطينية"، مشيرا إلى دعم بلاده للقضية الفلسطينية عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية.
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