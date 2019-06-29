«سهرة حمراء انتهت بجثة» حكاية المسن المراهق والحرام

أدلى المتهمون باعترافات أمام رجال المباحث والنيابة العامة وذكرت رانيا: «أنا عرفت إبراهيم من حوالي شهرين من فيسبوك وكنت بروح له بيته نظير مبلغ وأمارس معه الرذيلة»

تحرير:تهامى البندارى ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

بلغ من العمر أرذله، وبات يعيش بين «أربع حيطان» يتذكر الأيام الخوالي التي جمعته بزوجته التي قابلت ربها، وتركته برفقة أبنائه الذين تزوجوا وشق كل منهم طريقه في رحلة كفاح الحياة المتعثرة، عاش «عم إبراهيم» أياما طويلة مقفولا عليه لم يتحدث فيها مع أحد، ولم يخاطب لسانه مخلوقا باستثناء جاره المسن الذي يراه صدفة في شرفة مسكنه بين الحين والآخر. تعرف العجوز على عالم «فيسبوك»، وذات ليلة دخل إحدى مجموعات «الشات الحريمي»، وتعرف من خلالها على «رحاب» التي كانت سببا في أن يلقى مصرعه قتلا وخنقا على يد الفتاة اللعوب، بعد ليلة حمراء جمعتهما.

كان يعيش عم إبراهيم حياته بشكل طبيعي، داخل إحدى قرى مدينة طوخ بالقليوبية، ينعم بالحب والاستقرار مع زوجته التي ارتبط بها قبل نحو 40 عاما، وأنجب منها أبناءه الثلاثة، تركته زوجته لتقابل ربها، بعد تعرضها لمرض مزمن عانت منه بضع سنوات، ليعيش الزوج مع ابنه الأصغر الأعزب، الذي سرعان ما انتقل لعش الزوجية بعد

كان يعيش عم إبراهيم حياته بشكل طبيعي، داخل إحدى قرى مدينة طوخ بالقليوبية، ينعم بالحب والاستقرار مع زوجته التي ارتبط بها قبل نحو 40 عاما، وأنجب منها أبناءه الثلاثة، تركته زوجته لتقابل ربها، بعد تعرضها لمرض مزمن عانت منه بضع سنوات، ليعيش الزوج مع ابنه الأصغر الأعزب، الذي سرعان ما انتقل لعش الزوجية بعد زواجه بإحدى قريباته.



لم يفكر إبراهيم في الزواج بأخرى، فقط ظل يعيش على ذكرى وفاة زوجته التي أحبها وعانى في غيابها عنه، وتجرع أياما وشهورًا من الحرمان العاطفي، فرغم كبر سنه فإنه اشتاق لمن يدلّله ويقوم بطلباته وشؤونه، وهو الأمر الذي تطور بداخله بعد دخوله عالم الإنترنت الذي انطلق من خلاله لينشئ صفحة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».





لم يتخيل عم إبراهيم، الذي تخطي الـ65 عاما، أنه سيجلس يتحاور عبر "جروبات الدردشة" مع بعض الساقطات، إلا أن صور وفيديوهات الفتيات بَهرته وأعادت تفكيره في سن الشباب والحيوية والأمل من جديد، فراح يتساءل: «لماذا لا أعيش حياتي كغيرى من الناس؟ وليه أنا قافل على نفسي الباب بعد مراتي ما ماتت؟عيالى كلهم اتجوزوا وعايشين حياتهم، أنا هفضل قاعد كده يعني؟!»، جميعها أسئلة دارت بخلد المسن الذي حن إلى سابق عهده في مرحلة الشباب.

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بالفعل سيطرت «جروبات الدردشة الحريمي» على عقل وجسد عم إبراهيم، ومنها تعرف على «رانيا» التي بهرته بصوتها وصورها الفاتنة التي غازلته بها للإيقاع به في شباكها، بهدف شحن هاتفها المحمول، أو الحصول على بضعة جنيهات، وبالفعل نالت الفتاة اللعوب مرادها وأسقطت المسن في شباكها، بعد فترة من الشوق والهيام، وانساق إليها الرجل المسن الريفي.



باتت تتردد عليه «رانيا» برفقة فتاة أخرى تسمى «رحاب»، وبالفعل أقامتا معه علاقات جنسية محرمة، بعدما توطدت علاقتهما به، وسريعا فكرت «رانيا» في الاستيلاء منه على أمواله وسرقتها بعدما علمت بثرائه واحتفاظه بأموال داخل مسكنه.

في يوم الحادث، حضرت إليه رانيا كعادتها، وتهيأت لقضاء سهرة حمراء معه، وخلال ذلك كانت تخفي ما في صدرها تجاه قرارها الخلاص منه برفقة آخرين من شركائها الذين اتفقت معهم على إتمام الجريمة، وبالفعل أجرت اتصالا هاتفيا بشريكتها الثانية «رحاب» التي سرعان ما حضرت إلى شقة عم إبراهيم، لإتمام ما اتفقتا عليه.

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أجهزت الفتاة بمعاونة شريكتها الثانية عليه، وقامتا بلف قميص نوم على رقبته، فخنقتاه، وخلال ذلك دخل عاطلان آخران من مسجلي الخطر، معروف عنهما البلطجة وتعاطي المخدرات، وأجهزا على صاحب الشقة وتخلصا منه في الحال، ونجحا بعدها في الاستيلاء على متعلقاته، سواء أموال أو بعض الأجهزة، وفروا بعدها هاربين، بعيدا عن قبضة رجال الشرطة.



أيام قليلة مرت على العثور على جثة الرجل المسن، مدرجا في دمائه، حتى توصلت مباحث القليوبية إلى خيوط قادتهم إلى التوصل للجناة، وتبين أنهم كل من "رانيا. م"، 23 سنة، سبق اتهامها في 3 قضايا "مخدرات وآداب عامة وسرقات متنوعة، و"رحاب. م"، سبق اتهامها في 3 قضايا خطف وآداب عامة، و"أحمد. ع"، 26 سنة، مسجل خطر، وهو زوج المتهمة الثانية رحاب، و"محمود. ع"، 38 سنة، مسجل خطر، سبق اتهامه في 17 قضية مخدرات وسلاح وتبديد وسرقة مسكن وسرقات متنوعة.



أدلى المتهمون باعترافاتهم أمام رجال المباحث والنيابة العامة، وذكرت رانيا: «أنا عرفت إبراهيم من حوالي شهرين من الفيسبوك، وكنت بروح له بيته، نظير مبلغ مالي، وأمارس معه الرذيلة»، مشيرة إلى أنها تعرفت على المتهمة الثانية "رحاب" من خلاله، حيث كانت تأتى إليه أيضا بمسكنه.





قالت «رانيا» إنها علمت من خلال ترددها على مسكن إبراهيم أنه يعيش بمفرده بعد وفاة زوجته، فضلا عن كونه تزوج بعدها بأخرى، وقام بتطليقها، ولا يأتي أحد من أولاده إليه، فلعب الشيطان بعقلها، واختمرت بداخلها فكرة التخلص منه وسرقته، فاتفقت مع «رحاب» وباقي شركائها على قتله.



وتابعت المتهمة: "اتصل بى قبل الحادث بيوم، وأتيت إليه، وقمت باصطحابه لغرفة النوم لممارسة الرذيلة، وعندما شعر المجنى عليه بصوت فى الشقة، حاول الصياح، فقمت أنا بمحاولة توثيقه بقميص نوم حريمى، وأجهز عليه باقى المتهمين وقتلوه، وسرقنا متعلقاته ومحتويات الشقة".



أظهرت التحقيقات أن المتهمة "رحاب" كانت بصحبة "رانيا" أمام الشقة، وبعد دخول الأخيرة قامت بالاتصال بشريكتها وقامتا بالإجهاز عليه وخنقه بقميص النوم، حتى فارق الحياة، وساعدهما في ذلك العاطلان اللذان أتما مهمة قتل المسن، لتأمر النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهم تهمتى القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة.

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