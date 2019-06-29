ألمانيا ترفع الحظر عن سفر السياح إلى طابا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

السياحة الألمانية في مصر

صرح الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، اليوم السبت، بأن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت، أمس الجمعة، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الإلمان إلى مصر، وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، موضحا أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقه جنوب سيناء، خاصة بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ.

وأوضح عبد العاطي أن هذا التحول الإيجابي في إرشادات السفر الألمانية، يعكس مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين البلدين، خلال الأعوام الأربع الأخيرة، خاصة اللقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،