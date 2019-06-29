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ألمانيا ترفع الحظر عن سفر السياح إلى طابا

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م
السياحة الألمانية في مصر
السياحة الألمانية في مصر
صرح الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، اليوم السبت، بأن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت، أمس الجمعة، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الإلمان إلى مصر، وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، موضحا أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقه جنوب سيناء، خاصة بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ.
وأوضح عبد العاطي أن هذا التحول الإيجابي في إرشادات السفر الألمانية، يعكس مناخ الأمن والاستقرار الذي تحظى به مصر والعلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتنامية للغاية بين البلدين، خلال الأعوام الأربع الأخيرة، خاصة اللقاءات رفيعة المستوى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل،
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طارق-شوقى-وزير-التربية-والتعليم

«التعليم» تعلن نسبة النجاح في عينة «فلسفة الثانوية»

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اليوم، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الفلسفة بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2018/2019 (الدور الأول). وقال خالد عبدالحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الفلسفة، البالغ عددها10351 ورقة، أسفرت عن نجاح 9737 طالبت وطالبة بنسبة النجاح 94.1%. وأضاف، أن 1321 طالبا وطالبة حصلوا على الدرجات النهائية لمادة الفلسفة.
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لطلاب أولى ثانوي.. كيف تحصل على بطاقة المستوى؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي، قائلة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة، الإثنين المقبل، إذ تم تحميل 499 ألف بطاقة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة، ويتم حاليا التدقيق والمراجعة لـ72 ألف بطاقة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.
ثانوية-عامة‎ (2)

في ثامن امتحانات الثانوية.. 5 حالات غش بالمحمول

أدى، صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية امتحانات الدور الأول للعام 2018 - 2019، إذ أدى 266 ألفا و30 طالبا بالشعبة العلمية "العلوم" الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، وفي الشعبة العلمية "الرياضيات" أدى 117 ألفا و71 طالبا الامتحان في مادة الرياضيات البحتة "التفاضل والتكامل"، وفي الشعبة الأدبية أدى 253 ألفا و932 طالبا الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع. وقال خالد عبد الحكم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة في يومها الثامن سارت بشكل جيد.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا انخفاض طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، كما تنشط على غرب البحر المتوسط وعلى خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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الخليج الكويتية: السيسي رسخ مكانة مصر كدولة قائدة

كتب رئيس تحرير مجلة "الخليج" الكويتية أحمد إسماعيل بهبهاني، في افتتاحية المجلة، اليوم السبت، مقالات تحت عنوان "كم أنتِ عظيمة يا مصر"، قال فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في فرض وترسيخ وجود ومكانة مصر مرة أخرى على الساحتين الإقليمية والعالمية، كدولة رائدة وقائدة، تشارك في معالجة كل الأزمات التي تواجه المنطقة، وتسهم بنصيب وافر في تكريس أمنها واستقرارها، مشددا على أن السيسي، استطاع أن يستعيد العلاقات الطيبة والقوية لمصر مع كل دول المنطقة والعالم، خاصة أشقاءها في مجلس التعاون الخليجي، وأن ينوع أيضا في ارتباطات مصر شرقا وغربا.
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السيسي يلتقي بوتين: نتطلع لتعميق العلاقات

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن السيسي أكد تطلع مصر لتعميق العلاقات المصرية الروسية على جميع الأصعدة، مشيدا بالمشروعات المهمة التى يتعاون البلدان في تنفيذها في مصر، ومن بينها مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية، ومشروع المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس الذي من شأنه أن ينتقل بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى غير مسبوق.
محمد-بن-سلمان

اليابان تسلم السعودية رئاسة مجموعة العشرين

تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، رئاسة مجموعة العشرين من اليابان، في ختام القمة التي استمرت ليومين، وعقدت في مدينة أوساكا، وفي الجلسة الختامية، ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، كلمة دعا فيها القادة للمشاركة في القمة المقبلة بمدينة الرياض، كما أنه تحدث عن ضرورة العمل لمواجهة التحديات السيبرانية حتى لا تتحول إلى عوائق اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى دور ومسؤولية مجموعة العشرين في خلق بيئة يزدهر فيها العالم، وأن بلاده ستعمل في إطار هذه المجموعة لإيجاد توافق لحل الأزمات في العالم.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي لجوتيريش: سياستنا ثابتة تجاه الأزمة الليبية

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، على هامش قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي أعرب عن ترحيبه بلقاء سكرتير عام الأمم المتحدة، مؤكدا دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى صون السلم والأمن الدوليين ودفع جهود التنمية المستدامة. من جانبه، أعرب جوتيريش عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، خاصة من خلال المشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة.
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