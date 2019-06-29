جريمة

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

تحرير:محمود عبد الصبور ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
مكان العثور على الجثة
مكان العثور على الجثة
عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
على الفور، انتقل النقيب محمود قاسى معاون مباحث المركز، وقوة من مركز الشرطة لمكان الحادث، وتبين العثور على جثة "سعد. م.ال" شاب، وملقاة في المصرف المشار إليه في ظروف غامضة، وتم نقل الجثة لمستشفى الشاملة بكفر الدوار. مدير أمن البحيرة، أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية،
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المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

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العثور على جثة شخص مجهول مذبوحًا في كفر الدوار

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غرق شاب بالإسكندرية.. وورقة تثير الشكوك حول انتحاره

ابتلع البحر المتوسط بالإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، شابا في العقد الثالث من العمر، دون تحديد هويته، وسط شكوك تشير إلى انتحاره، بعد العثور على ورقة تحوى أرقام هواتف أسرته للوصول إليهم بعد إيجاد جثته، فيما يكثف رجال الحماية المدنية ورجال الإنقاذ النهرى بمديرية أمن الإسكندرية من جهودهم لمحاولة استخراج جثمان الشاب الغريق حيث مازال الشاب عالقاً في الأعماق، وجارٍ إجراء عمليات البحث بمحيط المنطقة التي غرق بها أمام شاطئ كامب شيزار بشرق المدينة.
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بلاغ للنجدة: «ألو.. فيه واحدة مقتولة هنا في الزيتون»

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«أنا ست متجوزة»..حكاية 8 أشهر متعة انتهت بجثة متفحمة

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