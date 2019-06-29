شهادات «المختطفات».. فجائع ومآسٍ مرعبة عن بوكو حرام

يقدم "المختطفات" شهادات حية من سيدات ورجال استطاعوا الهروب من قبضة تنظيم "بوكو حرام الإرهابي" وتظهر هذه الشهادات مدى القسوة والجنون الذي ينتهجه أعضاء هذا التنظيم

تحرير:كريم محجوب ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م

عندما عدونا خارجين من المعسكر، رأيت طفلين بشرتهما محترقة، استلقيا على الأرض وهما على قيد الحياة، حاولت أن ألمسهما لآخذهما معي، لكني لم أدر كيف أفعل هذا، لم يعد في جسديهما أي جلد، يا إلهي كم كانا يصرخان، وقفت أمهما بجوارهما وصاحا قائلين: ماما فلتأخذينا معك، لكن تركتهما أمهما ومضت، فقد كان معها ثلاثة أبناء آخرين والنار كانت تطلق على كل شيء يتحرك، تركت أنا أيضًا أبي ومضيت، لم يكن باستطاعته أن ينهض بمفرده، حاول الوقوف، لكنه ارتد على الأرض، انثنت ساقه قلت له: أبي يجب أن نمضى الآن، وأنا لا أستطيع أن أحملك، أرجوك سامحنى، لم يقل شيئًا، جلس هناك وبكى".

ما قرأناه هذا ليس بقصة رعب، فغالبًا ما تحمل قصص الرعب تفاصيل أخف وطأة مما قرأناه، إنها شهادة "بتولا" إحدى الفتيات التي تم اختطافهن، من قبل تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في نيجيريا، وتلك الشهادات هي نتاج تحقيق استقصائي أجراه الصحفي الألماني "فولفجانج باور" وجمعه في كتاب "المختطفات"، حيث سافر إلى نيجيريا

ما قرأناه هذا ليس بقصة رعب، فغالبًا ما تحمل قصص الرعب تفاصيل أخف وطأة مما قرأناه، إنها شهادة "بتولا" إحدى الفتيات التي تم اختطافهن، من قبل تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في نيجيريا، وتلك الشهادات هي نتاج تحقيق استقصائي أجراه الصحفي الألماني "فولفجانج باور" وجمعه في كتاب "المختطفات"، حيث سافر إلى نيجيريا وهناك التقى 60 سيدة كن مختطفات من قبل التنظيم، واستطعن الهروب، لكن ما حدث لهن لن يهرب من مخيلتهن، أقل سيدة عانت إما ذُبح زوجها، أو قتل والدها، أو تزوجت قسرًا، أو خطف ابنها ليصبح بعد فترة عضوًا جديدًا ينضم لبوكو حرام، ليصبح يومًا قاتلها، ورغم أن الكتاب الواقع بين أيدينا مترجم عبر ثلاث لغات، من النيجيرية إلى الألمانية ومن الألمانية إلى العربية، إلى أن الألم الذي يكتنفه بين دفتيه ثابت، إن لم يكن في شهادتهن فهو يظهر واضحًا في الصور التي التقطت لهن أثناء حكيهن لتلك الشهادات.

"كنت أظن سابقًا أني سيدة قوية، ولكني أخطأت الظن. فحينما تخطفك جماعة "بوكو حرام" لا تعود طبيبعيًّا أبدًاَ".. سكينة.

"بوكو حرام" جماعة صغيرة نشأت في شمال نيجيريا بها واعظ ديني اسمه محمد يوسف، تلك الجماعة في غضون سنوات أصبحت جيشًا قويًّا يضم قرابة الـ50 ألف مقاتل، وأصبح محمد يوسف هو أمير تلك الجماعة، وسميت "جماعة أهل السنة للدعوة والجهاد" التي غيرت اسمها بعد إعلانها الولاء لتنظيم "داعش"، وأصبحت "ولاية غرب إفريقيا" وفي خلال سنوات النشأة توغلت في داخل نظام الحكم النيجري، يتورط في دعمها جنرالات في الجيش، ويمولها رجال سياسة، بجانب تورط عدد من الدول في تدريبها وتمويلها.

"أثناء هروبي انتابني الخوف من أن يعثر علي الرجل، الذي زوجوني إياه، فقد هددني بالقتل إن هربت، لقد رأيت كيف كان يقتل، في مرة أسروا عشرة مسيحيين، ربط زوجي أيديهم معًا ورأيت كيف قطع رأس اثنين منهم".. رابي.

حتى يوم 14 أبريل لعام 2014، كان تواجد "بوكو حرام" مقتضبًا على الساحة الإعلامية الغربية، ولكن في هذا اليوم قامت تلك المنظمة الإرهابية بخطف 276 فتاة من مدرسة "شيبوك" واقتادوهن إلى معسكرات تابعة لهم، الذي أزاح هذا العتمة الإعلامية عن "بوكو حرام" هي السيدة ميشيل أوباما زوجة الرئيس الأمريكي السابق حينما طالبت التدخل لإعادة الفتيات، حاملة شعار "أعيدوا لنا بناتنا".

ويؤكد الكاتب أن الصدمة لم تدم طويلا، لأن شمال شرقي نيجيريا يبعد كثيرًا عن مراكز السلطة في العالم.

"لم يكن لدينا أغطية حينئذ اشتكت إحدى السيدات، ظلت تشكو دائمًا.. لذا أطلق أحد المقاتلين الرصاص على قصبة ساقها، فسقطت على الأرض وهي تنزف وتصرخ وامتلأت الأرض الطينية بالدماء. في الصباح التالي قالوا إنهم نقلوها إلى الطبيب، لم أرها بعدها ثانية".. سعدية.

الفتيات الآن معروفون بـ"فتيات شيبوك" قليل منهن استطعن الهرب والكثير بقين، ومنهن من بقى عن اقتناع، بعدما أقنعهن أفراد التنظيم أن الهدف هو نصرة الدين ونشر تعاليمه الصحيحة، ومنهن من شاركن في تنفيذ هجمات إرهابية، بتفجير أنفسهن، والأغلب كن يفجرن أنفسهن إما منزوعات الإرادة أو دون علم بما يحملن تحت ملابسهن، فأكثر من 120 فتاة تصل أعمار بعضهن إلى 9 سنوات، قمن بعمليات انتحارية في الأسواق المكتظة، والمواصلات المزدحمة، يخرج التنظيم مع كل فتاة رجلين للمراقبة، حتى لا تهرب الفتاة، وحين اقترابها من الهدف المنشود يقوم أحدهما بتفجير الفتاة عن طريق الهاتف المحمول.

"تعين علي الزواج به، لقد قتلوا نساء رفضن ذلك، كان هناك خمسون امرأة مسجاة على الأرض، وأذرعهن مقيدة وراء ظهورهن، وبعدها دخل نساء أخريات وهن نساء بوكو حرام، وحينها قال أحد الأمراء من قادة التنظيم: انظرن، كيف تقتل النساء نساءً.. حينئذ وقفت امرأة منتقبة وراء كل واحدة من السجينات، أرادت إحدى سيدات بوكوحرام أن تقطع الرأس من العنق حتى تسرع موتتها، إلا أن الأمير منع ذلك، وقال إن عليهن قطع الرقبة من الخلف".. آجنيس.

يحكي كتاب المختطفات عن شهادات الناجيات، بالإضافة إلى رجال استطاعوا الهروب قبل أن تلحق برقابهم سيوف "بوكو حرام" التي لا تعرف سوى النحر، ولا يقتصر المؤلف على عرض الشهادات وسردها، بل يقدم أبعادا أخرى مكملة للموضوع، فيعرض صورا عن قرب عن المجتمع النيجيري وتعدده العرقي والديني والتحديات السياسية والاجتماعية التي يواجهها، ويسلط الضوء على دور الاستعمار الأوربي الذي ساهم في تكوين تلك الجماعات التي نتجت من رحم الفقر والجهل والرجعية.

"تحرر من الخوف الأكبر، انجُ بنفسك من نار الجحيم. ستتزوج اثنتين وسبعين من حور الجنة، وستتوج بإكليل الإجلال الذي سيبهر الأنبياء أنفسهم، مت لأجل البركة والثواب اللذين ستتلقاهما مقابل ذلك العمل النبيل الأخير".. ملف صوتي على هاتف أحد الانتحاريين.

ويوضح المؤلف غض النظر المتعمد من قبل المجتمع الدولي تجاه تلك الفجائع، ويبين تجاهل الدور العربي والإفريقي، الذي ترك تلك المناطق المستعرة في محطة النسيان، ويبرز الفساد الصارخ المستشري في جسد نيجيريا ودور رجال الأعمال الفاسدين فيما يحدث، وهشاشة الأحزاب السياسية، وضعف الجيش الذي يقل تعداده عن ثمانين ألف جندي، في بلد يبلغ تعداده مائة وتسعين مليون نسمة، وبه العديد من الميليشيات من مختلف الديانات والأعراق، قوام واحدة منها تبلغ 50 ألف جندي.

"قررنا تكرار محاولة الهروب في الليلة التالية، تمكنا من الوصول إلى سفح الجبل، إلا أن المسيحيين كانوا قد حصنوا القرية بالمتاريس، وقالوا إنهم سيقتلوننا إذا وطأنا قريتهم" سعدية.

كما يوجه "فولوفجانج باور" الضوء على كيفية نشأت الجماعة، ومراحل تطورها، ومن هم قادتها، وإلى أي القبائل ينتمون، وما الدوافع التي تهيئ الشباب للانضمام لهذه الجماعة، والعديد من المعلومات الملمة بالموضوع لتضع أمام القارئ الصورة الكاملة ولا تترك في ذهنه سؤالا إلا ولقى إجابته.

"ظننت أنه سيقتلني، اقتادني من المبنى مع الفتيات، ثم ضربني بعد ذلك في المنزل، ضربني بقسوة بالغة سال الدم من ظهري وتفقق جلدي. هددني بقتل أمي إن حاولت الفرار مرة أخرى".. رابي.

ويضع المؤلف تلك المعلومات أو الإحصاءات أو الحيثيات ممزوجة بالشهادات، فمثلا تتحدث إحدى الضحايا قليلا وحينما نندمج في فاجعتها، ينقلنا الكاتب إلى نحو آخر يستعرض فيه معلومة تاريخية عن الجماعة أو استنتاج أو تحليل، وبعدها يستكمل الحديث، ويظل ينتقل بين الشهادات وما يصحبها من جوانب.

"لدغتها أفعى، رجوت اثنين من بوكو حرام كي يساعداني في سحبها، ظللت أعتني بها طوال الليل، استدرات وصرخت وطلبت الماء وظلت تنزف من أذنيها وأنفها، وامتلأ فمها بالرغاوي البيضاء وماتت، وآخر ما قالته لي فلتعتني بأطفالي.. بعدها أخذ الجنود الجثة، كما أخذوا الطفلين.. لذا كنت أطلب العفو من أمنية في أحلامي لأني لم أفِ بوعدي.. سعدية.

الهاربات من "بوكو حرام" ينظر إليهن المجتمع على أنهن خائنات جاسوسات للتنظيم، ومن اغتصبت منهن أو تزوجت قسرًا من أحد المقاتلين ينبذونها تمامًا وينظرون لها على أنها عاهرة، ولا يقدم لهن أي دعم مادي أو نفسي، ودائمًا ما يتحاشين الاتصال بالسلطات، فدائمًا ما يكن عرضة للشك حتى من أسرهن أنفسها، ويأخذهم الجيش إلى معسكرات "مكافحة التطرف" ولا يسمحون بالزيارة لأحد ويتعرضن للاستجواب والتهديد والتعذيب والضرب.