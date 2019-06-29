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شهادات «المختطفات».. فجائع ومآسٍ مرعبة عن بوكو حرام

يقدم "المختطفات" شهادات حية من سيدات ورجال استطاعوا الهروب من قبضة تنظيم "بوكو حرام الإرهابي" وتظهر هذه الشهادات مدى القسوة والجنون الذي ينتهجه أعضاء هذا التنظيم
تحرير:كريم محجوب ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:١٧ م
بوكو حرام
بوكو حرام
عندما عدونا خارجين من المعسكر، رأيت طفلين بشرتهما محترقة، استلقيا على الأرض وهما على قيد الحياة، حاولت أن ألمسهما لآخذهما معي، لكني لم أدر كيف أفعل هذا، لم يعد في جسديهما أي جلد، يا إلهي كم كانا يصرخان، وقفت أمهما بجوارهما وصاحا قائلين: ماما فلتأخذينا معك، لكن تركتهما أمهما ومضت، فقد كان معها ثلاثة أبناء آخرين والنار كانت تطلق على كل شيء يتحرك، تركت أنا أيضًا أبي ومضيت، لم يكن باستطاعته أن ينهض بمفرده، حاول الوقوف، لكنه ارتد على الأرض، انثنت ساقه قلت له: أبي يجب أن نمضى الآن، وأنا لا أستطيع أن أحملك، أرجوك سامحنى، لم يقل شيئًا، جلس هناك وبكى".
ما قرأناه هذا ليس بقصة رعب، فغالبًا ما تحمل قصص الرعب تفاصيل أخف وطأة مما قرأناه، إنها شهادة "بتولا" إحدى الفتيات التي تم اختطافهن، من قبل تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في نيجيريا، وتلك الشهادات هي نتاج تحقيق استقصائي أجراه الصحفي الألماني "فولفجانج باور" وجمعه في كتاب "المختطفات"، حيث سافر إلى نيجيريا
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الدكتورة-إيناس-عبد-الدايم

بعد تطويره.. قصر السينما بجاردن سيتي يعود من جديد

أطلقت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، اليوم، إشارة بدء تشغيل قصر السينما بجاردن سيتى، بعد إتمام عمليات تطويره وتجديده، وذلك بحضور رئيس الهيئة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض، وأكدت أن عودة النور إلى قصر السينما يفتح آفاقا رحبة للحركة الإبداعية ويعد إثراء لأحد صور القوى الناعمة التى برعت فى التعبير عن الريادة المصرية، وأن هذا الصرح العريق يعكس تاريخ ثرى ويحمل طموحات وآمال بلا حدود لهذا النوع من الفنون الذى تناول أفراح وقضايا المجتمع من خلال أعمال مثلت ذاكرة الأمة، لما أحدثه هذا المكان فى توثيق أحداث خالدة.
مسرح-القاهرة-للعرائس (2)

عرض «بيت الأشباح» مجانا لذوي القدرات الخاصة

يقدم البيت الفني للمسرح، التابع لقطاع شؤون الإنتاج بوزارة الثقافة، برئاسة المخرج المسرحي خالد جلال، العديد من العروض المسرحية اليومية المتنوعة، التي تتناول المشكلات المجتمعية الراهنة في قوالب مختلفة ما بين الكوميدي والاجتماعي والدرامي، فضلا عن العروض الترفيهية، والتوعوية، التي تخصص للأطفال. وتأتي الأسعار متفاوتة، فتبدأ من سعر 25 جنيها وتصل لـ100 جنيه، بالإضافة للحضور المجاني لذوي القدرات الخاصة في بعض العروض. وإليكم مواعيد وأماكن وأسعار عروض اليوم الجمعة:
محمد عفيفي مطر

محمد عفيفي مطر|الشاعر المنسي الذي أبدع داخل الزنزانة

محمد عفيفي مطر.. كان وشعره متطابقين إلى درجة كبيرة. كلاهما ينبثق من الأرض ويغوص في طمْيها، وكان كلاهما يتوجّه بعمقٍ ولوعة، إلى سماء من المعاني الرفيعة، والحنين الدافئ المعذّب إلى المطلق والقصيّ والمترفّع عن مرذول القول، ولم يكن الحاجز صلدا بين حياته الشخصية المتعينة ومادة شعره، فقد كان الحضور الواقعي كبيرا لعناصر ماثلة منحياته: كان فلاحا بأشد المعاني واقعية وبأكثرها رمزية أيضا.. مطر يعد من أبرز شعراء جيل الستينيات في مصر، وقد تنوّعت مجالات عطائه بين المقالات النقدية وقصص الأطفال وترجمة الشعر.
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بوكو حرام

«المختطفات».. كتاب يروي قصص أسيرات داعش في «نيجيريا»

ينظم معهد جوته الثقافي بالدقي، ندوة في السابعة من مساء الخميس المقبل، لمناقشة كتاب "المختطفات"، للصحفي الألماني فولفجانج باور، وهو ترجمة علا عادل. يحتوى الكتاب على حوارات مع عدد من الفتيات والنساء اللااتي استطعن الهروب من قبضة تنظيم "بوكو حرام"، الإرهابي بنيجيريا، بعد اختطافهن. ويتتبع "فولفجانج" في الكتاب حكايتهن ليقدم صورة عن قرب للمجتمع النيجيري وتعدده العرقي والديني والتحديات التي يواجهونها. والكتاب موثق بصور التقطها المصور الفوتوغرافي "أندى سبيرا" للفتيات اللاتي قمن بإدلاء شهاداتهن عما حدث لهن داخل معسكرات الاختطاف.
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