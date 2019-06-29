السودان نحو فترة انتقالية بعد مبادرة «أفرو-إثيوبية»

المقترح المشترك الإفريقي الإثيوبي يشمل تعيين مجلس سيادة بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين، بواقع سبعة أعضاء لكل منهما، واختيار شخصية توافقية مدنية لرئاسة المجلس

تحرير:وفاء بسيوني ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٦ م

يبدو أن دعوة المجلس العسكري الذي يقود المرحلة الانتقالية في السودان، لتوحيد الحلول التي يقدمها الوسطاء للخروج من المأزق السوداني قد لاقت قبولا من الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا. فمنذ أسابيع يدور خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن شكل الحكومة الانتقالية السودانية بعد أن أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير، ويحاول كل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الإفريقي التوسط بين الطرفين، وقدمت إثيوبيا مبادرة لحل الأزمة إلا أنها لم تلق قبولا من المجلس الانتقالي، والذي دعا إلى توحيد جهودهما للتوسط بين فرقاء السودان.

وفي استجابة سريعة تقدم الاتحاد الإفريقي وجمهورية إثيوبيا بمقترح مشترك إلى المجلس العسكري، ونصت مسودة المقترح على إعلان تشكيل مجلس السيادة والحكومة التنفيذية أولاً، على أن يتم إرجاء النقاش حول تشكيل البرلمان إلى فترة لاحقة. بنود المبادرة المشتركة ويشمل المقترح المشترك تعيين مجلس سيادة بالمناصفة بين المدنيين

وفي استجابة سريعة تقدم الاتحاد الإفريقي وجمهورية إثيوبيا بمقترح مشترك إلى المجلس العسكري، ونصت مسودة المقترح على إعلان تشكيل مجلس السيادة والحكومة التنفيذية أولاً، على أن يتم إرجاء النقاش حول تشكيل البرلمان إلى فترة لاحقة.

بنود المبادرة المشتركة

ويشمل المقترح المشترك تعيين مجلس سيادة بالمناصفة بين المدنيين والعسكريين، بواقع سبعة أعضاء لكل منهما، واختيار شخصية توافقية مدنية لرئاسة المجلس.



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كما نص المقترح أيضا على تشكيل قوى إعلان الحرية والتغيير، الحكومة التنفيذية، من 17 حقيبة وزارية، وتعيين رئيس الوزراء.

عمر الدقير، رئيس المؤتمر السوداني، رأى أن أهم ما ورد في المبادرة الإفريقية والإثيوبية المشتركة يتمثل في أنها تلزم المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، بأن يتعهدا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وشفافة، تكونها مفوضية حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي بشأن أحداث الثالث من يونيو الماضي حول فض الاعتصام أمام القيادة العامة.

واعتبر الدقير ما جاء في المبادرة المشتركة بشأن تلك اللجنة، نقطة جديدة ومركزية، لأن قوى الحرية والتغيير كانت تطالب بتحقيق مستقل تحت رقابة دولية، حسب تعبيره. موضحا أن قوى الحرية والتغيير تطالب أيضا بتوحيد المبادرات الداخلية العديدة لتكون دعما للمبادرة الإفريقية والإثيوبية المشتركة، حسبما نقلت الـ"بي بي سي".





الدكتور صلاح مناع، القيادي في قوى الحرية والتغيير، دعا لقبول المبادرة المشتركة اليوم وليس غدا، وتوقع أن يكون رد قوى الحرية والتغيير اليوم إيجابيا على المبادرة.

وأوضح مناع أن صيغة الاتفاق بشأن المجلس السيادي 7+7+1 هي صيغة جيدة، 7 من المدنيين، و7 من المجلس العسكري، بالإضافة إلى مدني ثامن يتوافق الطرفان عليه، على أن تكون رئاسة الفترة الانتقالية التي تستغرق 3 سنوات، بالتناوب بين الطرفين، وأن تكون رئاسة النصف الأول منها للعسكريين.

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ورأى أحمد ربيع، عضو سكرتارية تجمع المهنيين، أن الشكل العام يؤكد أن هناك اتجاها لقبول المبادرة، لكن الرأي النهائي سيتم إعلانه خلال ساعات، وفقا لـ"الاتحاد".

ترقب وأمل

بعد هذه المبادرة المشتركة التي من المتوقع أن يرد الطرفان على المسودة في غضون الـ48 ساعة والتي تنتهي اليوم، سادت حالة من الترقب بين السودانيين حول موقف المجلس العسكري، والمعارضة المتمثلة في قوى الحرية والتغيير من هذا المقترح، عاقدين الكثير من الآمال على تلك المبادرة قبل انطلاق المظاهرات المليونية غدا التي كثفت قوى المعارضة والحراك الشعبي الدعوات للحشد لها، والتي يخشى أن تحول البلاد إلى فوضى.



المتحدث باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، أعلن عن تسلم المقترح المقدم من الوساطة المشتركة وتمت دراسته بواسطة المجلس وقد برزت حوله عدد من النقاط، إلا أنه وصف المقترح في مجمله بأنه يعتبر مقترحا صالحا للتفاوض حوله.

حزب الأمة القومي الذي يتزعمه الصادق المهدي، وصف مسودة المقترح المشترك، بأنها تفتح الطريق للوفاق الوطني، وتسعى نحو تأسيس الفترة الانتقالية، وأعلن ترحيبه به وعمله على تنسيق الموقف تجاهه مع حلفائه.



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وناشد الحزب، قائد الحركة الشعبية، قطاع الشمال عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد النور، التجاوب مع المبادرة. مشيرا إلى أنها فيها اجتهاد حميد، وما فيها من ثغرات يرجى أن يسند للمبادرة الوطنية التي قدمها الصادق المهدي العمل على سدها.