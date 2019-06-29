300 ألف طن زيادة في حجم الصادرات الزراعية المصرية

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م

فواكه

تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، تقريرًا عن الإنجازات الخاصة بفحص الصادرات الزراعية المصرية والواردات الزراعية، يتضمن بيانًا بأهم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 1/ 1/ 2019 حتى 24/ 6/ 2019، وأكد وزير الزراعة أن صادرات الموالح كانت 1680222 طنًّا، والبطاطس 685081 طنًّا، والبصل 283051 طنًّا، والفراولة 24475 طنًّا، والفاصوليا 12110 أطنان، والفلفل 4968 طنًّا، ولفت التقرير إلى أن حجم صادرات الخيار بلغت 5339 طنًّا، وارتفاع صادرات الرمان إلى 3177 طنًّا.

وحسب التقرير فإن صادرات الباذنجان 1311 طنًّا، والمانجو 221 طنًّا، والثوم 18703 أطنان، والجوافة 5864 طنًّا، والعنب 59569 طنًّا، وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغت 3.910.432 طن، وذلك مقابل 3636048 عن الفترة المقابلة من العام الماضى، بما يعنى زيادتها بنحو 300 ألف طن. ولفت التقرير إلى أن إجمالي

وحسب التقرير فإن صادرات الباذنجان 1311 طنًّا، والمانجو 221 طنًّا، والثوم 18703 أطنان، والجوافة 5864 طنًّا، والعنب 59569 طنًّا، وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغت 3.910.432 طن، وذلك مقابل 3636048 عن الفترة المقابلة من العام الماضى، بما يعنى زيادتها بنحو 300 ألف طن.



ولفت التقرير إلى أن إجمالي السلع الإستراتيجية بلغ 12391900 طن وإجمالي 15353037 طنا لكل الواردات الزراعية خلال ستة أشهر.



وتسعى وزارة الزراعة المصرية لفتح أسواق أمام العنب والموالح والبطاطس المصرية بدولة الفلبين، وفتح السوق أمام العنب بدولة البرازيل وفتح السوق أمام المانجو بجنوب إفريقيا، وفتح السوق أمام البلح بدولة الصين وفتح السوق أمام الموالح بدولة نيوزيلاندا.





