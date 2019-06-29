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300 ألف طن زيادة في حجم الصادرات الزراعية المصرية

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٧ م
فواكه
فواكه
تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، تقريرًا عن الإنجازات الخاصة بفحص الصادرات الزراعية المصرية والواردات الزراعية، يتضمن بيانًا بأهم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 1/ 1/ 2019 حتى 24/ 6/ 2019، وأكد وزير الزراعة أن صادرات الموالح كانت 1680222 طنًّا، والبطاطس 685081 طنًّا، والبصل 283051 طنًّا، والفراولة 24475 طنًّا، والفاصوليا 12110 أطنان، والفلفل 4968 طنًّا، ولفت التقرير إلى أن حجم صادرات الخيار بلغت 5339 طنًّا، وارتفاع صادرات الرمان إلى 3177 طنًّا.
وحسب التقرير فإن صادرات الباذنجان 1311 طنًّا، والمانجو 221 طنًّا، والثوم 18703 أطنان، والجوافة 5864 طنًّا، والعنب 59569 طنًّا، وأوضح التقرير أن إجمالي الصادرات الزراعية بلغت 3.910.432 طن، وذلك مقابل 3636048 عن الفترة المقابلة من العام الماضى، بما يعنى زيادتها بنحو 300 ألف طن. ولفت التقرير إلى أن إجمالي
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الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟

شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.
الذهب (2)

الذهب ينخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 646 جنيه

بعد استقراره في الجلسات الصباحية اليوم السبت، سجل الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد في التعاملات المسائية اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 646 جنيهًا مقابل 650 جنيهًا بالأمس، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، وعيار 24 إلى 739 جنيهًا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري».وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019
ذهب (2)

44 جنيها زيادة.. لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟

قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 44 جنيها خلال شهر يونيو الجاري من 606 جنيهات إلى 650 جنيها لعيار "21"، متأثرة بارتفاع السعر العالمي للذهب منذ بداية يونيو الجاري. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 650 جنيها مقابل 606 جنيهات مطلع الشهر الجاري. وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24، 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه. وترتبط أسعار الذهب بالسوق المحلية بأسعاره في البورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية.
البنك-المركزى

المركزي: 39 مليار جنيه أرباح البنوك بنهاية مارس 2019

أظهر تقرير حديث صادر عن المركز المالي الإجمالي للبنوك بخلاف البنك المركزي تحقيق البنوك مجتمعة صافي ربح بنهاية مارس الماضي قدره 39.3 مليار جنيه، كان نصيب أكبر 10 بنوك منها نحو 33.3 مليار جنيه، فيما قُدر نصيب البنوك الخمسة الكبار بنحو 29.3 مليار جنيه. وبحسب تقرير البنك المركزي الذي حصلت «التحرير» على نسخه منه يبلغ رؤوس أموال البنوك مجتمعة نحو 152.7 مليار جنيه بنهاية مارس 2019، فيما يُقدر حجم أصول القطاع المصرفي بنحو 5.669 تريليون جنيه خلال نفس الفترة.
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ارتفاع-اسعار-الليمون-فى-الاسواق-تصوير-دعاء-السيد (2)

أحمد موسى: التفاح انهاردة أرخص من الليمون.. يا فرحتي

وصف الإعلامى أحمد موسى ارتفاع سعر الليمون بـ«أغرب حكاية فى مصر». وقال موسى، خلال حلقة الثلاثاء من برنامج «على مسئوليتى»، الذى يقدمه عبر فضائية «صدى البلد»: «كيلو الليمون فى مصر وصل لـ80 جنيها و100 جنيه، محصلش فى شم النسيم اللى الناس فيه بتشترى ليمون قد كدا»، موضحا: «العواصف اللى حصلت من شهرين أثرت على الإنتاج فى حين إن الاستهلاك متزايد، التفاح بقا أرخص من الليمون، كيلو التفاح بـ3 أو 4 جنيهات، أما كيلو الليمون سعره نزل انهاردة بقا 40 و50 جنيها»، وعقب: «يا فرحتى».
خضار-وفاكهة (3)

الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.2%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، الإثنين، ارتفاع معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نحو 13.2% خلال شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 12.5% خلال شهر أبريل السابق عليه، وبالمقارنة بنحو 11.5% خلال شهر أبريل من العام الماضي 2018. فيما بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 311.1 نقطة خلال شهر مايو 2019، ليرتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 1%، بالمقارنة بشهر أبريل 2019. وتستهدف خطة الحكومة خفض معدل التضخم العام إلى 8.2% خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 13.8% خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
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