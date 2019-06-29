رياضة

تعرف على حكم مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
منتخب مصر
منتخب مصر
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أسندت لجنة الحكام، مواجهة الغد، للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.
ويحتل المنتخب الوطنى المركز الأول فى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى الجولتين السابقتين أمام زيمبابوي والكونغو، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد الفوز أمام الكونغو والتعادل مع زيمبابوي. ويرتدي لاعبو المنتخب، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، وجاء ذلك لأن أوغندا
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جنش

خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

أجرى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بالحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس الفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "إكيليس" خلال مران الفراعنة أمس الجمعة. وكشف جلال عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه "أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية" ويعده حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة إفريقيا. وأكد المدير الفني لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك، في ظل تألقه ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحًا له أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني.
محمد صلاح

محمد صلاح يستعد لأوغندا بلعب «الطاولة»

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهو يلعب «الطاولة»، في أثناء وجوده داخل معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.
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مدرب غينيا: موقعة بوروندي فرصتنا الأخيرة في الكان

نفى بول بوت، مدرب غينيا، رحيله عن الفريق ردا على تقارير زعمت إقالته، وأشار إلى حتمية فوز المنتخب على بوروندي، يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019، وفي نفس توقيت مباراة غينيا وبوروندي، تلعب نيجيريا أمام مدغشقر في ملعب الإسكندرية. وتلعب غينيا أمام بوروندي في ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد، ولا بديل لها سوى الفوز بعد سقوطها أمام نيجيريا وتعادلها مع مدغشقر، وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط، وضمنت التأهل للدور ثمن النهائي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط.
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منتخب مصر (3)

شوقي غريب يحذر لاعبي المنتخب من مواجهة الكونغو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي أن بطولة كأس الأمم الإفريقية الحالية تختلف عن كل النسخ السابقة من البطولة القارية بسبب زيادة عدد المنتخبات إلى 24 فريقًا، وقال غريب في تصريحات إذاعية: "هناك أيضا ظهور جديد لمنتخبات لم تكن معروفة ولكنها تقدم عروضا جيدة، وبداية من دور الـ16 ستكون هناك مواجهات أقوى وأفضل من التي أقيمت حتى الآن". وبسؤاله عن رأيه في أداء المنتخب الوطني في المباراة الافتتاحية قال غريب: "لا يمكن تقييم منتخب مصر على تجربة زيمبابوي الأولى؛ لأننا دخلنا المباراة بحذر، وكان هدفنا هو تحقيق الفوز والحصول على أول ثلاث نقاط".
منتخب مصر

المنتخب بعلم مصر أمام زيمبابوي في أولى مباريات الكان

يستضيف المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، مساء غد الجمعة نظيره منتخب زيمبابوي، في العاشرة مساءً، على استاد القاهرة، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث يقع منتخب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب كل من زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية. وتقرر أن يرتدى المنتخب الزى التقليدى القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء أمام نظيره زيمبابوي خلال المباراة في حين يظهر الضيوف بالزى الأصفر.
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الشناوي الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في كأس الأمم

كشف أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، عن الحارس الأول للمنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية، التي تنطلق على أرض الفراعنة يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، وأوقعت القرعة الفراعنة في مجموعة تضم كلًا من زيمبابوي والكونغو وأوغندا ويصطدم الفراعنة بمنتخب زيمبابوي، الجمعة المقبل في أولى مباريات المجموعة الأولى، وقال شوبير، في تصريحات تليفزيونية إن محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي هو الأقرب لحراسة مرمى الفراعنة في المباراة الافتتاحية أمام زيمبابوي، بمستهل مشوار المنتخبين في البطولة.
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«المعلم»يكشف حقيقة إصابة 6 لاعبين بأنفلونزا الخنازير

كشف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب الفراعنة والذي نجح في التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية في ثلاث نسخ متتالية 2006- 2008- 2010 أنه قبل بطولة 2010 في أنجولا تعرض 6 لاعبين من المنتخب الوطني للإصابة بأنفلونزا الخنازير، حيث أوضح المعلم خلال تصريحات تليفزيونة لقناة "time sports" أن بطولة 2010 كانت الأصعب طوال مشواره التدريبي مع الفراعنة لتعرض تعرض 6 أو 7 لاعبين للإصابة بمرض أنفلونزا الخنازير، وكان أغلبهم من المهاجمين وعماد متعب على رأسهم، الأمر الذى أدى لفصل اللاعبين وتسكين كل لاعب فى غرفة منفردة، وإخلاء الفندق من الإعلاميين.
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