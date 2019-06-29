تعرف على حكم مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

منتخب مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أسندت لجنة الحكام، مواجهة الغد، للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.

ويحتل المنتخب الوطنى المركز الأول فى ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى الجولتين السابقتين أمام زيمبابوي والكونغو، بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعد الفوز أمام الكونغو والتعادل مع زيمبابوي. ويرتدي لاعبو المنتخب، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، وجاء ذلك لأن أوغندا