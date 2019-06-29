محمد صلاح يستعد لأوغندا بلعب «الطاولة»
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
محمد صلاح
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهو يلعب «الطاولة»، في أثناء وجوده داخل معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.
وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية ينتيجة (2 / صفر) الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليًا
وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية ينتيجة (2 / صفر) الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليًا في مصر.
ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل وصيفا للمجموعة.
ويرتدي لاعبو المنتخب، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة.