محمد صلاح يستعد لأوغندا بلعب «الطاولة»

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م

محمد صلاح

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهو يلعب «الطاولة»، في أثناء وجوده داخل معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.

وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية ينتيجة (2 / صفر) الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليًا