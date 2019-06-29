رياضة

محمد صلاح يستعد لأوغندا بلعب «الطاولة»

٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٢٩ م
محمد صلاح
محمد صلاح
نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهو يلعب «الطاولة»، في أثناء وجوده داخل معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.
وقطع المنتخب المصري الخطوة الأولى على طريق استعادة العرش الإفريقي وتأهل بجدارة إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) بفوزه على منتخب الكونغو الديمقراطية ينتيجة (2 / صفر) الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة المقامة حاليًا
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جنش

خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

أجرى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بالحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس الفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "إكيليس" خلال مران الفراعنة أمس الجمعة. وكشف جلال عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه "أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية" ويعده حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة إفريقيا. وأكد المدير الفني لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك، في ظل تألقه ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحًا له أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني.
منتخب مصر

تعرف على حكم مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أسندت لجنة الحكام، مواجهة الغد، للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.
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مدرب غينيا: موقعة بوروندي فرصتنا الأخيرة في الكان

نفى بول بوت، مدرب غينيا، رحيله عن الفريق ردا على تقارير زعمت إقالته، وأشار إلى حتمية فوز المنتخب على بوروندي، يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019، وفي نفس توقيت مباراة غينيا وبوروندي، تلعب نيجيريا أمام مدغشقر في ملعب الإسكندرية. وتلعب غينيا أمام بوروندي في ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد، ولا بديل لها سوى الفوز بعد سقوطها أمام نيجيريا وتعادلها مع مدغشقر، وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط، وضمنت التأهل للدور ثمن النهائي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط.
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استاد القاهرة يفتح أبوابه ظهرا لمواجهة مصر ضد أوغندا

أعلن الدكتور مصطفى عزام، مساعد رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، منسق عام مباريات استاد القاهرة الدولي، موعد فتح مدرجات الاستاد غدًا لاستقبال الجماهير التي ستحضر مباراة مصر ضد أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، حيث سيفتح الاستاد أبوابه في الواحدة ظهرًا حتى السابعة مساء أي قبل بداية المباراة بساعتين.
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منتخب مصر بالزي الأبيض أمام أوغندا في أمم إفريقيا

يرتدي لاعبو المنتخب الأول لكرة القدم بالمنتخب الوطني، الزي الأبيض الكامل، أمام نظيره أوغندا، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، وجاء ذلك لأن أوغندا هي صاحبة الأرض في هذه المباراة، ويحق لها اختيار الزي الذي ستخوض به المواجهة، حيث اختار رجال المدرب سيباستيان ديسابر ارتداء القميص الأحمر والسروال الأسود والجورب الأحمر أمام الفراعنة.
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اتجاه في المنتخب لاستبعاد هذا الثنائي أمام أوغندا

علم «التحرير» أن هناك اتجاها لدى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، لإراحة محمود علاء ومحمد النني لاعبي الفراعنة، في مباراة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث حصل الثنائي على الإنذار الأول في لقاء الكونغو، مما يدفع الجهاز الفني للتفكير في إراحتهما خوفًا من حصولهما على الإنذار الثاني، وعدم المشاركة في لقاء دور الـ16.
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أجيري: إصابة جنش وأزمة وردة لن تؤثرا على المنتخب

قال المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه يعد بتقديم مواجهة قوية وجيدة أمام نظيره الأوغندي، في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم الإفريقية 2019، مؤكدًا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، أن إصابة محمود جنش، حارس الفراعنة ونادي الزمالك، في مران أمس، مع المنتخب بقطع في وتر أكيليس، أزمة وردة لن تؤثرا على أداء اللاعبين خلال مواجهة أوغندا غدًا، مضيفًا: «هنحاول نقدم أفضل ما عندنا».
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