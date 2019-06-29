التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

مجلس الدولة

من المقرر أن ينتهي العام القضائي لمجلس الدولة، غدا الأحد، ليبدأ عام قضائي في الأول من يوليو؛ حيث تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة سن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة، ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا إلى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل. أما المستشار يسرى الشيخ الذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإدارى فيتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل.

المستشار حسن شلال الذي يرأس حاليا قسم التشريع ويتم تصعيده لمحكمة القضاء الإدارى. أما المستشار يحيى خضرى، الذي يرأس المحاكم الإدارية والتأديبية حاليا، فيتم تصعيده لرئاسة التفتيش الفنى خلفا للمستشار ربيع الشبراوي الذي يكتمل عطاؤه هذا العام. صرف معاش «وزير» لشيوخ القضاة ورؤساء الجامعات وبشأن