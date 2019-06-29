جريمة

التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة

تحرير:التحرير ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
من المقرر أن ينتهي العام القضائي لمجلس الدولة، غدا الأحد، ليبدأ عام قضائي في الأول من يوليو؛ حيث تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة سن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة، ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا إلى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل. أما المستشار يسرى الشيخ الذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإدارى فيتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل.
المستشار حسن شلال الذي يرأس حاليا قسم التشريع ويتم تصعيده لمحكمة القضاء الإدارى. أما المستشار يحيى خضرى، الذي يرأس المحاكم الإدارية والتأديبية حاليا، فيتم تصعيده لرئاسة التفتيش الفنى خلفا للمستشار ربيع الشبراوي الذي يكتمل عطاؤه هذا العام. صرف معاش «وزير» لشيوخ القضاة ورؤساء الجامعات وبشأن
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العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
قتل-مسن-في-طوخ

«سهرة حمراء انتهت بجثة» حكاية المسن المراهق والحرام

بلغ من العمر أرذله، وبات يعيش بين «أربع حيطان» يتذكر الأيام الخوالي التي جمعته بزوجته التي قابلت ربها، وتركته برفقة أبنائه الذين تزوجوا وشق كل منهم طريقه في رحلة كفاح الحياة المتعثرة، عاش «عم إبراهيم» أياما طويلة مقفولا عليه لم يتحدث فيها مع أحد، ولم يخاطب لسانه مخلوقا باستثناء جاره المسن الذي يراه صدفة في شرفة مسكنه بين الحين والآخر. تعرف العجوز على عالم «فيسبوك»، وذات ليلة دخل إحدى مجموعات «الشات الحريمي»، وتعرف من خلالها على «رحاب» التي كانت سببا في أن يلقى مصرعه قتلا وخنقا على يد الفتاة اللعوب، بعد ليلة حمراء جمعتهما.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

زوجة فى دعوى خلع: «مصاحب بنات».. والزوج: «ده شغلي»

تزوجا على الكلمة والعهد بحكم عادات وتقاليد أسرتيهما، إذ عقد المأذون قرانهما دون أن يدفع لها مهرًا، ودون أن يكتب لها قائمة منقولات، واكتفوا كعادة عائلاتهم بوعد الزوج بحسن رعايتها ومراعاة الله فيها، ولم لا وكلاهما من عائلة مرموقة، كلمات كبارها تسري على الجميع كاللوائح والقوانين الجبرية، لكن للأسف كان عمل الزوج البعيد عن موطن نشأته، بمثابة اقتلاع له من جدوره غير الراسية فى أخلاق وتقاليد مجتمعه، ليصل الأمر بين الزوجين إلى محكمة الأسرة، فى حالة نادرة لا ترتضيها عائلتاهما فى أقصى جنوب مصر.
محكمة

المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
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مجلس-الدولة

صرف معاش «وزير» لشيوخ القضاة ورؤساء الجامعات

بعد مداولات ومناقشات أصدر مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، فتوى عبر الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، حول أصحاب الأحقية في تقاضي معاش وزير، وذلك بعد قضية رفعها رئيس جامعة وقاضٍ بأحقيتهما في المعاش وعجز وزارة التضامن الاجتماعي عن الرد بالإيجاب أو السلب، خاصة أن هناك إشكالية حول الأمر في القانون، وأكدت الفتوى في نهاية الأمر أحقية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ونوابهم ومَن في درجاتهم، ورؤساء الجامعات في تقاضي معاش الوزراء، لتقطع بذلك الجمعية العمومية الشك باليقين في الأمر.
القبض-على-متهم

كيف سقط موظفا الإدارة الهندسية المزوران بمجلس طوخ؟

"هنخلص كل حاجة بس الدنيا إيه؟".. عبارة كانت كفيلة أن تسقط موظَّفين بالإدارة الهندسية في مجلس مدينة طوخ، في شر أعمالهما بعد أن قاما بالاتفاق مع صاحب منزل على استخراج رخصة تعلية، وقاما بتزوير توقيع مدير إدارة سابق غير موجود على الترخيص حتى يتمكنا من تجديده فقط، مقابل حفنة من الجنيهات وحصولهما على مبلغ مالي منه، ولكن القدر كان لهما بالمرصاد، وأبلغ صاحب المنزل نيابة الأموال العامة التى قامت بعمل اللازم بضبط أحدهما وفر الثاني هاربًا وتكثف مديرية أمن القليوبية من جهودها لضبطه.
القبض-على-متهم

ضبط عصابة «سرقة سيارات النقل» في الإسكندرية

سقط أخطر تشكيل عصابي مكون من ثمانية أشخاص فى محافظة الإسكندرية، تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة حمولات سيارات النقل حال سيرها، عن طريق مغافلة قائديها، وذلك على الطريق الساحلي، بالقفز أعلى السيارات وقطع الحبال واستخدام سيارات أخرى لنقل الحمولات، إلا أن يقظة الأمن كانت بالمرصاد، إذ تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا بورود معلومات تفيد قيام تشكيل عصابي بسرقة حمولة سيارات النقل على الطريق الساحلي غرب الإسكندرية، وورود بلاغات تفيد ذلك.
المحكم-الدستورية-العليا (2)

لماذا أعاد مجلس الدولة قانون «الدستورية العليا»؟

أرسل قسم التشريع بمجلس الدولة، ملاحظاته على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى مجلس النواب لمناقشتها داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وأوضح قسم التشريع، خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة 191 من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.
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