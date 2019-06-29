محام يقفز في ترعة الإسماعيلية لينقذ طفلا

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م

غرق - صورة أرشيفية

"الحقوني باغرق".. فجأة سمع الجميع كلمات الاستغاثة لشخص يصارع الغرق في أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية، بناحية مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وهرول الجميع لاستبيان الأمر ووجدوا طفلا عمره نحو 9 سنوات يغرق بعد نزوله للاستحمام مع بعض أصدقائه، وإذ بأحد المحامين يدعى "محمد محمود عبد الفضيل"، ابن الخصوص، يترك محاضرة بدورة تدريبية بمقر نادي محامي الخصوص، وقفز في المياه بملابسه كاملة ليتمكن من إنقاذ الطفل، وسط تهليل وتصفيق الجميع، كما وجهت أسرة الطفل الشكر للمحامي.

وقال إمام الصديق، الأمين العام لنقابة محامي جنوب القليوبية، إن ما فعله المحامي موقف مشرف ومثال يحتذى في الشجاعة والجرأة والإنسانية بعد أن غامر بحياته من أجل إنقاذ حياة طفل صغير. وأشار الصديق في تصريح لـ"التحرير"، إلى أن النقابة ستناقش ضمن اجتماعها الثلاثاء المقبل الترتيب لتنظيم احتفالية لتكريم المحامي