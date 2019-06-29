جريمة

محام يقفز في ترعة الإسماعيلية لينقذ طفلا

تحرير:هيثم بطاح ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٠ م
غرق - صورة أرشيفية
غرق - صورة أرشيفية
"الحقوني باغرق".. فجأة سمع الجميع كلمات الاستغاثة لشخص يصارع الغرق في أثناء الاستحمام بترعة الإسماعيلية، بناحية مدينة الخصوص في محافظة القليوبية، وهرول الجميع لاستبيان الأمر ووجدوا طفلا عمره نحو 9 سنوات يغرق بعد نزوله للاستحمام مع بعض أصدقائه، وإذ بأحد المحامين يدعى "محمد محمود عبد الفضيل"، ابن الخصوص، يترك محاضرة بدورة تدريبية بمقر نادي محامي الخصوص، وقفز في المياه بملابسه كاملة ليتمكن من إنقاذ الطفل، وسط تهليل وتصفيق الجميع، كما وجهت أسرة الطفل الشكر للمحامي.
وقال إمام الصديق، الأمين العام لنقابة محامي جنوب القليوبية، إن ما فعله المحامي موقف مشرف ومثال يحتذى في الشجاعة والجرأة والإنسانية بعد أن غامر بحياته من أجل إنقاذ حياة طفل صغير. وأشار الصديق في تصريح لـ"التحرير"، إلى أن النقابة ستناقش ضمن اجتماعها الثلاثاء المقبل الترتيب لتنظيم احتفالية لتكريم المحامي
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انتحار فتاة من الدور الـ13 لرفض والدتها تناول الدواء

قرر المستشار عبد العزيز سامي، رئيس نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تشريح جثة فتاة لقت مصرعها أثر سقوطها من شرفة الشقة سكنها بالطابق الـ13 بعد اختلال توازنها في أثناء تهديدها والدتها بالانتحار لإقناعها بتناول الدواء، وذلك لبيان سبب الوفاة، وسرعة طلب تحريات المباحث عن الواقعة لمعرفة وجود شبهة جنائية من عدمه. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من العقار رقم 17 بشارع عمر لطفي، وانتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث.
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التشكيل الجديد للمجلس الخاص لمجلس الدولة

من المقرر أن ينتهي العام القضائي لمجلس الدولة، غدا الأحد، ليبدأ عام قضائي في الأول من يوليو؛ حيث تنتهي ولاية المجلس الخاص لبلوغ 3 من شيوخ القضاة سن التقاعد واكتمال عطائهم، لتبدأ اللائحة في تنظيم تدرج المنضمين الجدد واختصاصاتهم وتنصيبهم على أقسام المجلس المختلفة، ويستمر المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا إلى أن يكتمل عطاؤه في سبتمبر المقبل. أما المستشار يسرى الشيخ الذي يرأس حاليا محكمة القضاء الإدارى فيتم تصعيده للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بدلًا من المستشار بخيت إسماعيل.
العثور علي جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (2)

العثور على جثة شاب ملقاة في مصرف بالبحيرة (صور)

عثر أهالي قرية كوم الطرفاية التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، منذ قليل، على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل القرية المجاور لمنزل القتيل، وتم إبلاغ المباحث الجنائية بمركز كفر الدوار. تلقى اللواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الرائد أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة كفر الدوار، بعثور الأهالي على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ملقاة بأحد المصارف بمدخل قرية كوم الطرفاية التابعة للمركز.
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«سهرة حمراء انتهت بجثة» حكاية المسن المراهق والحرام

بلغ من العمر أرذله، وبات يعيش بين «أربع حيطان» يتذكر الأيام الخوالي التي جمعته بزوجته التي قابلت ربها، وتركته برفقة أبنائه الذين تزوجوا وشق كل منهم طريقه في رحلة كفاح الحياة المتعثرة، عاش «عم إبراهيم» أياما طويلة مقفولا عليه لم يتحدث فيها مع أحد، ولم يخاطب لسانه مخلوقا باستثناء جاره المسن الذي يراه صدفة في شرفة مسكنه بين الحين والآخر. تعرف العجوز على عالم «فيسبوك»، وذات ليلة دخل إحدى مجموعات «الشات الحريمي»، وتعرف من خلالها على «رحاب» التي كانت سببا في أن يلقى مصرعه قتلا وخنقا على يد الفتاة اللعوب، بعد ليلة حمراء جمعتهما.
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المؤبد لعاطل شرع في قتل محام بسبب «حبس شهر»

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف أبو زينة، والمستشار محمود الربيعي، وأمانة سر ناصر عبد المنعم، بالسجن المؤبد للمدعو "م. ص.م" لشروعه في قتل المجني عليه "أ.إ.م" محامٍ. وتعود أحداث الواقعة في القضية رقم 7902 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزه أول، والمقيدة كلي برقم 472 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول بوصول محام إلى أحد المستشفيات مصابا بطعنة في البطن بدائرة القسم.
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ضبط محام يستخدم طائرة لتصوير السيدات ليلا ببنها

تمكنت مباحث القليوبية، اليوم الجمعة، من القبض على محام 30 عامًا، لقيامه بالتجسس على جيرانه باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة، حيث يقوم باستخدامها ليلًا للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات ليلًا، وتم تحرير محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث قسم ثان بنها، بورود بلاغ من لأحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا التابعة لمدينة بنها بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه فقام بضبطها.
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للهروب من الحر.. غرق طفل في «البحر الصغير» بالدقهلية

لقى طفل عمره 14 عامًا، اليوم الجمعة، مصرعه غرقا في مياه ترعة البحر الصغير، عند قرية كفر مؤمن التابعة لمحافظة الدقهلية، حيث نزل إلى مياه الترعة بهدف السباحة والهروب من حرارة الجو، ولعدم تمكنه من السباحة جرفه تيار المياه وغرق، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى ضباط القسم بغرق طفل في المياه، ووصوله إلى مستشفى دكرنس جثة هامدة.
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