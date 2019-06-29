لطلاب أولى ثانوي.. كيف تحصل على بطاقة المستوى؟

تحرير:أمينة محمود ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٤٢ م

امتحان التابلت - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الرابط الخاص ببطاقة طلاب الصف الأول الثانوي والتي تهدف إلى توضيح نقاط القوة والضعف لدى الطالب، وذلك بعد تحليل الإجابات الخاصة به في امتحانات شهر مايو الماضي، قائلة إنه سيتم نشر البطاقات الخاصة بطلاب الصف الأول الثانوي عبر الرابط http://g10.emis.gov.eg/، وإذا لم يجد الطالب بطاقته فعليه إعادة المحاولة، الإثنين المقبل، إذ تم تحميل 499 ألف بطاقة بعد التدقيق والمراجعة الكاملة، ويتم حاليا التدقيق والمراجعة لـ72 ألف بطاقة، مؤكدة أن الوزارة تضع مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، أنه يمكن للطالب الحصول على النتيجة الموثقة من المدرسة بدءً من يوم الأربعاء المقبل.اقرأ أيضا| لطلاب أولى ثانوي.. كيف تقدم شكوى من نتيجة الامتحان؟وفي نفس السياق، حددت التعليم، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف