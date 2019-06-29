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سيارات فشلت في العودة بعد إيقاف إنتاجها

لم تتمكن هذه المجموعة من العودة مجددا إلى الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من كونها سيارات تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية
تحرير:محمود نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
تشارجر
تشارجر
تتمتع العديد من السيارات بقدرات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، وهو الأمر الذي يجعل بعض الشركات العالمية تصر على إعادتها مجددا إلى الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من توقف إنتاجها بشكل رسمي، إلا أن بعض تلك المحاولات قد لا تنجح. وتراهن دومًا العديد من الشركات، في محاولات إعادة تلك السيارات، على العديد من التقنيات الجديدة، سواء على مستوى القدرات الفنية أو الشكل الخارجي، إلا أن بعض تلك الموديلات لم تكن مقنعة بالنسبة للعديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي كتب نهايتها بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المعني بالسيارات، مجموعة من الموديلات والإصدارات التي فشلت الشركات في إعادتها مجددًا للأسواق العالمية بعد إيقاف إنتاجها. دودج تشارجر اسم دودج تشارجر مميز في الأسواق العالمية، وظهرت للمرة الأولى عام 1966، على طراز fastback ثنائي الأبواب، ومثل العديد من سيارات العضلات
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