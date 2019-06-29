سيارات فشلت في العودة بعد إيقاف إنتاجها

لم تتمكن هذه المجموعة من العودة مجددا إلى الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من كونها سيارات تتمتع بقدرات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية
تتمتع العديد من السيارات بقدرات كبيرة على مستوى الإمكانيات الفنية، وهو الأمر الذي يجعل بعض الشركات العالمية تصر على إعادتها مجددا إلى الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من توقف إنتاجها بشكل رسمي، إلا أن بعض تلك المحاولات قد لا تنجح.
وتراهن دومًا العديد من الشركات، في محاولات إعادة تلك السيارات، على العديد من التقنيات الجديدة، سواء على مستوى القدرات الفنية أو الشكل الخارجي، إلا أن بعض تلك الموديلات لم تكن مقنعة بالنسبة للعديد من الأسواق العالمية، وهو الأمر الذي كتب نهايتها بشكل رئيسي.
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المعني بالسيارات، مجموعة من الموديلات والإصدارات التي فشلت الشركات في إعادتها مجددًا للأسواق العالمية بعد إيقاف إنتاجها.
دودج تشارجر
اسم دودج تشارجر مميز في الأسواق العالمية، وظهرت للمرة الأولى عام 1966، على طراز fastback ثنائي الأبواب، ومثل العديد من سيارات العضلات
وفي هذا السياق، يستعرض موقع "موتور 1" المعني بالسيارات، مجموعة من الموديلات والإصدارات التي فشلت الشركات في إعادتها مجددًا للأسواق العالمية بعد إيقاف إنتاجها.
دودج تشارجر
اسم دودج تشارجر مميز في الأسواق العالمية، وظهرت للمرة الأولى عام 1966، على طراز fastback ثنائي الأبواب، ومثل العديد من سيارات العضلات في تلك الحقبة، لم تكن أوائل سبعينيات القرن العشرين فترة جيدة بالنسبة للموديلات من هذا النوع، وبحلول عام 1975، أعادت دودج صياغة السيارة الكوبيه في محاولة لنقل النموذج إلى سوق السيارات الفاخرة، إلا أنها لم تكن محاولة موفقة بالنسبة للشركة الأمريكية.
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فورد ثاندربيرد
من الصعب إلقاء اللوم على فورد في إنهاء وجود ثاندربيرد في المرة الأولى، إذ كانت سيارة الكوبيه الفاخرة ذات الدفع الخلفي قد ماتت بالكامل في أواخر التسعينيات، إذ أصبحت الفئة الجماهيرية الغنية التي كانت تتجه لتلك السيارات، تميل بشكل واضح إلى موديلات شركة لينكولن.
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ومع ذلك، يمكن أن تتحمل فورد كل اللوم لعدم قيامها بإحياء طراز T 2002، وهو الأمر الذي تسبب في فشل بعض محاولات سيارة الشركة الأمريكية للوجود بقوة على مستوى الأسواق العالمية.
بونتياك ليمنز
استخدم الاسم في البداية للتعبير عن مجموعة من الموديلات التي بدأ ظهورها في عام 1961، ثم تحولت في وقت لاحق إلى نسخة رياضية كاملة من الجيل الثاني لسيارة تيميست.
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وعند محاولة إحيائها مرة أخرى، اصطدمت الشركة العالمية المتخصصة في إنتاج السيارات الفاخرة بالعديد من الإمكانيات التي لم تكن قادرة على مجاراتها بشكل رئيسي، الأمر الذي كان بمنزلة نهاية السيارة التي استطاعت تكوين شعبية واضحة في بعض الأسواق العالمية.
بونتياك GTO
تم تطوير GTO أصلا كحزمة خيارات عالية الأداء لسيارة ليمارنز تيمبيست، وأصبحت GTO في النهاية نموذجًا خاصا بها في عام 1966.
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وخلال عام 1972، كانت سيارة GTO مرة أخرى حزمة خيارات ضمن خط نموذج ليمازن، إلا أنها ماتت مجددا بعد استمرارها لمدة عامين فقط في الأسواق العالمية كحزمة من الاختيارات التي توفرها شركة بونتياك في العديد من البلدان.
فولكس فاجن بيتل
لا شك في أنها واحدة من أنجح السيارات في الأسواق العالمية على مدى تاريخ الصناعة في الأساس، إلا أن محاولة إعادة السيارة التي أنتجت لأول مرة في عام 1968، لم تكن موفقة من قبَل الشركة الألمانية العملاقة، وذلك على الرغم من أن السيارة الشهيرة لا تزال موجودة في الأسواق العالمية حتى الآن.
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وتتمتع السيارة الشهيرة بإمكانيات ساعدتها على البقاء لفترات طويلة في الأسواق العالمية، خاصة أنها من بين الموديلات الاعتمادية بشكل رئيسي في العديد من الأسواق العالمية.