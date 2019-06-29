رياضة

خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م
جنش
جنش
أجرى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بالحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس الفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "إكيليس" خلال مران الفراعنة أمس الجمعة. وكشف جلال عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه "أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية" ويعده حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة إفريقيا. وأكد المدير الفني لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك، في ظل تألقه ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحًا له أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني.
وأوضح جلال لحارس الزمالك المصاب ثقته الكبيرة بعودته من الإصابة أفضل وأقوى في ظل روح التحدي وقوة الشخصية والروح العالية التي يتمتع بها، مشيرًا إلى أن الجميع، من الإدارة وزملائه والجهاز الفني والجماهير، يدعمونه للعودة سريعًا إلى الملاعب بعد إجرائه العملية الجراحية. ومن ناحية أخرى، أكد خالد جلال ثقته بأيمن
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محمد صلاح

محمد صلاح يستعد لأوغندا بلعب «الطاولة»

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، وليفربول الإنجليزي، صورة جديدة له عبر خاصية «الإستوري» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (إنستجرام)، وهو يلعب «الطاولة»، في أثناء وجوده داخل معسكر المنتخب الوطني، استعدادًا لمواجهة أوغندا، المقرر إقامتها في التاسعة مساء غدٍ الأحد، في الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لدور المجموعات في كأس الأمم، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو المقبل، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة.
منتخب مصر

تعرف على حكم مواجهة منتخب مصر ضد أوغندا

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عن حكم مواجهة المنتخب الوطني أمام نظيره أوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتي تستضيفها مصر من الفترة 21 يونيو الجاري حتى يوم 19 من شهر يوليو المقبل، حيث أسندت لجنة الحكام، مواجهة الغد، للحكم السنغالي ماجيتى نداي، لإدارة المباراة المقرر لها مساء غدٍ الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ويكفي منتخب الفراعنة التعادل أمام أوغندا غدًا، ليضمن تصدره للمجموعة الأولى في البطولة، وفي حال خسارته يتأهل كوصيف للمجموعة.
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مدرب غينيا: موقعة بوروندي فرصتنا الأخيرة في الكان

نفى بول بوت، مدرب غينيا، رحيله عن الفريق ردا على تقارير زعمت إقالته، وأشار إلى حتمية فوز المنتخب على بوروندي، يوم الأحد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا 2019، وفي نفس توقيت مباراة غينيا وبوروندي، تلعب نيجيريا أمام مدغشقر في ملعب الإسكندرية. وتلعب غينيا أمام بوروندي في ملعب السلام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الأحد، ولا بديل لها سوى الفوز بعد سقوطها أمام نيجيريا وتعادلها مع مدغشقر، وتتصدر نيجيريا ترتيب المجموعة ورصيدها 6 نقاط، وضمنت التأهل للدور ثمن النهائي، وتحتل مدغشقر المركز الثاني ورصيدها 4 نقاط.
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الشناوي السبب في استدعاء أبو جبل لمعسكر الفراعنة

يرى إيهاب لهيطة، مدير المنتخب الوطنى، أن أداء الفراعنة يتحسن من مباراة لأخرى، وأن الجولة الثالثة لدور المجموعات ستشهد تحسن أداء مصر بشكل أكثر من المباراتين الماضيتين، وذلك حسبما أفاد فى تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت، قبل مواجهة أوغندا، والتي ستقام غدا الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2019، علمًا بأن المنتخب الوطني ضمن تأهله لدور الستة عشر بعد تحقيقه انتصارين، على زيمبابوي (1/0) وأمام الكونغو الديموقراطية (2/0).
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أجيري: إصابة جنش لا علاقة لها بالحمل التدريبي

حرص الثنائي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، وأحمد المحمدي قائد الفراعنة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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ميدو لجنش: عهدتك مقاتلا قويا.. وستعود أقوى مما كنت

حرص أحمد حسام «ميدو»، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، على دعم محمود عبد الرحيم «جنش»، حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك، وذلك بعد إصابة جنش بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب تعرضه للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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رسائل النجوم لـ«جنش».. بين الدعم والهجوم على ناجي

صدمة كبيرة تلقاها الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، وذلك بعد إصابة محمود عبد الرحيم جنش، حارس المرمى، بقطع في وتر إكيليس خلال مران الفراعنة، أمس الجمعة. وتم نقل جنش للمستشفى عقب التعرض للإصابة، وخضع لأشعة أثبتت إصابة حارس الزمالك بقطع في وتر إكيليس، وأبلغ الجهاز الفني للفراعنة نادي الزمالك بالأمر، مع تأكيده استحالة استكماله البطولة. وخرج جنش بذلك من حسابات الفراعنة لبطولة كأس الأمم، علمًا بأن جنش كان يجلس على دكة البدلاء في مباريات الفراعنة ببطولة أمم إفريقيا لصالح الحارس محمد الشناوي.
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