خالد جلال يطمئن على جنش ويدعمه بعد تعرضه للإصابة

تحرير:محمد حسن صيام ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٣:٥٨ م

جنش

أجرى خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، اتصالا هاتفيا بالحارس محمود عبد الرحيم (جنش)، حارس الفريق ومنتخب مصر، للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة بقطع وتر "إكيليس" خلال مران الفراعنة أمس الجمعة. وكشف جلال عن حزنه الشديد للإصابة التي تعرض لها، لأنه "أفضل حارس مرمى في الكرة المصرية" ويعده حارس مصر الأول رغم عدم مشاركته في بطولة إفريقيا. وأكد المدير الفني لمحمود جنش أن إصابته خسارة كبيرة للزمالك، في ظل تألقه ومستواه المميز وأدائه العالي، موضحًا له أن إصابته تسببت في صدمة قوية للجهاز الفني.

وأوضح جلال لحارس الزمالك المصاب ثقته الكبيرة بعودته من الإصابة أفضل وأقوى في ظل روح التحدي وقوة الشخصية والروح العالية التي يتمتع بها، مشيرًا إلى أن الجميع، من الإدارة وزملائه والجهاز الفني والجماهير، يدعمونه للعودة سريعًا إلى الملاعب بعد إجرائه العملية الجراحية. ومن ناحية أخرى، أكد خالد جلال ثقته بأيمن