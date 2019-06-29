سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

تتحكم في 75% من تجارة العالم/ مكاسب مصر من قمة الـ20

بدأت قمة مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، صباح أمس الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة عالمية، وسط تأكيدات بأن إصلاح منظمة التجارة بات أمرا ضروريا
تحرير:أمل نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
قمة العشرين
قمة العشرين
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة أوساكا اليابانية، ويمثل الرئيس 54 دولة إفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وتعد هذه القمة أحد أبرز المنتديات الاقتصادية الدولية، إن لم تكن أهمها، أولا لحضور رؤساء أكبر الدول العالمية، بالإضافة لحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمنظمات الدولية الفاعلة. وقمة مجموعة العشرين (‏G20‎‏)، هي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م، مكون من 19 دولة عضوة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
20 دولة تتحكم في 85% من حجم الاقتصاد العالمي تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية ‏والدول الصناعية لتطوير السياسات العالمية لمواجهة التحديات وتحقيق ‏الاستقرار في الاقتصاد العالمي. وتتمثل الدول الأعضاء بالمجموعة في: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، بريطانيا،
اقرأ المزيد
فواكه-هامة-في-رمضان

300 ألف طن زيادة في حجم الصادرات الزراعية المصرية

تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، تقريرًا عن الإنجازات الخاصة بفحص الصادرات الزراعية المصرية والواردات الزراعية، يتضمن بيانًا بأهم الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة من 1/ 1/ 2019 حتى 24/ 6/ 2019، وأكد وزير الزراعة أن صادرات الموالح كانت 1680222 طنًّا، والبطاطس 685081 طنًّا، والبصل 283051 طنًّا، والفراولة 24475 طنًّا، والفاصوليا 12110 أطنان، والفلفل 4968 طنًّا، ولفت التقرير إلى أن حجم صادرات الخيار بلغت 5339 طنًّا، وارتفاع صادرات الرمان إلى 3177 طنًّا.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسى-بقمة العشرين

بعد قمة العشرين.. ما مصير أسعار النفط وأثرها في مصر؟

شهد انطلاق فعاليات قمة مجموعة العشرين باليابان حالة من الترقب الشديد، خاصة بعد إجراء عدد من قادة دول العالم مباحثات مهمة تصدرتها لقاءات محمد بن سلمان، ولى عهد السعودية، مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كما تتوجه الأنظار أيضًا لمتابعة نتائج "لقاء السحاب" بين الرئيس الأمريكى ونظيره الصينى، والذى يتزامن مع استمرار حالة التذبذب والاضطراب فى أسواق النفط العالمية وأسعار الخام التى تشهد تذبذبا فى الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، الأمر الذى دفع الكثير لترقب نتائج اللقاءات التى عقدت على هامش أعمال القمة.
الذهب (2)

الذهب ينخفض 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 646 جنيه

بعد استقراره في الجلسات الصباحية اليوم السبت، سجل الذهب تراجعًا بنحو 4 جنيهات للجرام الواحد في التعاملات المسائية اليوم، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل خلال تعاملات اليوم 646 جنيهًا مقابل 650 جنيهًا بالأمس، وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 553 جنيهًا، وعيار 24 إلى 739 جنيهًا. ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري».وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، في مقابل نحو 2.731 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2019
ذهب (2)

44 جنيها زيادة.. لماذا ترتفع أسعار الذهب في مصر؟

قفزت أسعار الذهب في مصر بنحو 44 جنيها خلال شهر يونيو الجاري من 606 جنيهات إلى 650 جنيها لعيار "21"، متأثرة بارتفاع السعر العالمي للذهب منذ بداية يونيو الجاري. وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 650 جنيها مقابل 606 جنيهات مطلع الشهر الجاري. وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم 557 جنيهًا، وعيار 24، 742 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5200 جنيه. وترتبط أسعار الذهب بالسوق المحلية بأسعاره في البورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية.
اقرأ المزيد من الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي يدعو لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، إن أطر حوكمة النظام الاقتصادي والمالي العالمي لا تزال بحاجة لإصلاح يعكس مشاركة العالم النامي في عملية اتخاذ القرار بشكل عادل وشفاف وبصفة خاصة فيما يتعلق بالدول الإفريقية، مع تأكيد أهمية الحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف المحكوم بالقواعد. ودعا السيسي، في كلمته التي ألقاها أمام قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا، إلى ضرورة إبرام شراكات جادة مع مجموعة العشرين لتحقيق التنمية في قارة أفريقيا وفق الخطط والبرامج الوطنية لدول القارة السمراء.
وفد-الماني-سياحي-يزور-المنيا (2)

ألمانيا ترفع الحظر عن سفر السياح إلى طابا

صرح الدكتور بدر عبد العاطي سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية، اليوم السبت، بأن وزارة الخارجية الألمانية أدخلت، أمس الجمعة، تعديلات على إرشادات سفر السائحين الإلمان إلى مصر، وتضمنت رفع الحظر المفروض منذ عام 2014 على سفر السائحين الألمان إلى مدينة ومنتجع طابا السياحي، موضحا أن هذا التعديل من شأنه زيادة معدلات تدفق السياحة الألمانية إلى منطقه جنوب سيناء، خاصة بعد نجاح جهود السفارة المصرية ببرلين لتسيير وزيادة عدد رحلات شارتر المباشرة من المدن الألمانية إلى مدينة شرم الشيخ.
ترامب-وشي

خلال قمة العشرين.. ترامب يفشل في مهمة الأمن البحري

أثارت موجة من الهجمات الإرهابية ضد ناقلات النفط في مضيق هرمز، وهو أكثر ممرات النقل ازدحامًا في العالم بشحنات النفط المنقولة بحرًا، مخاوف كبيرة بشأن الأمن البحري، حيث أشار الرئيس دونالد ترامب إلى أن الولايات المتحدة قد تتوقف عن توفير الحماية للسفن الأخرى. وعلى مدى شهرين كاملين، تعرضت ست ناقلات نفط وطائرة تجسس أمريكية لهجمات مختلفة في تلك المنطقة التي تمثل أهم ممر مائي إستراتيجي في العالم، وهو ما يعني أن البلدان التي تستفيد بشكل مباشر من مضيق هرمز والخليج العربي قد ترى أن واشنطن تخلت عنها بهذا الموقف.
الرئيس-عبد-الفتاح السيسي-في-ملتقى أسوان (3)

الخليج الكويتية: السيسي رسخ مكانة مصر كدولة قائدة

كتب رئيس تحرير مجلة "الخليج" الكويتية أحمد إسماعيل بهبهاني، في افتتاحية المجلة، اليوم السبت، مقالات تحت عنوان "كم أنتِ عظيمة يا مصر"، قال فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في فرض وترسيخ وجود ومكانة مصر مرة أخرى على الساحتين الإقليمية والعالمية، كدولة رائدة وقائدة، تشارك في معالجة كل الأزمات التي تواجه المنطقة، وتسهم بنصيب وافر في تكريس أمنها واستقرارها، مشددا على أن السيسي، استطاع أن يستعيد العلاقات الطيبة والقوية لمصر مع كل دول المنطقة والعالم، خاصة أشقاءها في مجلس التعاون الخليجي، وأن ينوع أيضا في ارتباطات مصر شرقا وغربا.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org