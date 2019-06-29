تتحكم في 75% من تجارة العالم/ مكاسب مصر من قمة الـ20

بدأت قمة مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، صباح أمس الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة عالمية، وسط تأكيدات بأن إصلاح منظمة التجارة بات أمرا ضروريا

تحرير:أمل نبيل ٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م

قمة العشرين

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة أوساكا اليابانية، ويمثل الرئيس 54 دولة إفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي. وتعد هذه القمة أحد أبرز المنتديات الاقتصادية الدولية، إن لم تكن أهمها، أولا لحضور رؤساء أكبر الدول العالمية، بالإضافة لحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمنظمات الدولية الفاعلة. وقمة مجموعة العشرين (‏G20‎‏)، هي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م، مكون من 19 دولة عضوة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.

20 دولة تتحكم في 85% من حجم الاقتصاد العالمي تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية ‏والدول الصناعية لتطوير السياسات العالمية لمواجهة التحديات وتحقيق ‏الاستقرار في الاقتصاد العالمي. وتتمثل الدول الأعضاء بالمجموعة في: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، بريطانيا،