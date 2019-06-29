تتحكم في 75% من تجارة العالم/ مكاسب مصر من قمة الـ20
بدأت قمة مجموعة العشرين أعمالها في مدينة أوساكا اليابانية، صباح أمس الجمعة، بمشاركة 37 دولة ومنظمة عالمية، وسط تأكيدات بأن إصلاح منظمة التجارة بات أمرا ضروريا
تحرير:أمل نبيل
٢٩ يونيو ٢٠١٩ - ٠٤:١٠ م
قمة العشرين
يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين والتي تعقد بمدينة أوساكا اليابانية، ويمثل الرئيس 54 دولة إفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.
وتعد هذه القمة أحد أبرز المنتديات الاقتصادية الدولية، إن لم تكن أهمها، أولا لحضور رؤساء أكبر الدول العالمية، بالإضافة لحضور عدد كبير من رجال المال والأعمال والمنظمات الدولية الفاعلة.
وقمة مجموعة العشرين (G20)، هي عبارة عن منتدى تأسس عام 1999م، مكون من 19 دولة عضوة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
20 دولة تتحكم في 85% من حجم الاقتصاد العالمي
تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية لتطوير السياسات العالمية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وتتمثل الدول الأعضاء بالمجموعة في: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، بريطانيا،
20 دولة تتحكم في 85% من حجم الاقتصاد العالمي
تهدف مجموعة العشرين إلى الجمع بين الأنظمة الاقتصادية للدول النامية والدول الصناعية لتطوير السياسات العالمية لمواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي.
وتتمثل الدول الأعضاء بالمجموعة في: الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، المكسيك، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، ألمانيا، روسيا، تركيا، الصين، الهند، إندونيسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، السعودية، جنوب إفريقيا، الأرجنتين، البرازيل، أستراليا، والاتحاد الأوروبي.
وتشكل دول مجموعة الـ20 نحو ثلثي سكان العالم وتتحكم في 85% من حجم الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية.
التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين
ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة العشرين إلى 66.8 مليار دولار نهاية العام الماضي، مقابل 57.2 مليار دولار في 2017، بزيادة 16%، وارتفعت صادرات مصر لدول المجموعة إلى 13.7 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار 2017، بمعدل ارتفاع 13.7%، بينما سجلت الواردات، حسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتعد إيطاليا على رأس قائمة دول مجموعة العشرين من حيث الصادرات المصرية خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.04 مليار دولار، تليها تركيا 2 مليار دولار، والولايات المتحدة بـ1.7 مليـار دولار، ثـم السعـوديـة 1.4 مليار دولار، والمملكـة المتحـدة 1.3 مليـار دولار، وجـاءت المكسيك في المرتبة الأخيرة 30.8 مليون دولار.
في المقابل تعد الصين كبرى دول مجموعة العشرين من حيث الواردات، إذ بلغت 11.4 مليار دولار، تليها السعودية بـ5.6 مليار دولار، بينما تعد المملكة المتحدة أكبر مستثمري المجموعة في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019 باستثمارات بلغت 2.4 مليار دولار، يليها الولايات المتحدة بـ1.1 مليار دولار.
كيف تستفيد مصر اقتصاديا من قمة العشرين؟
قال الدكتور محمد البنا الخبير الاقتصادي، إن قمة مجموعة العشرين تبحث في حل كل القضايا التي تؤثر على النمو الاقتصادي العالمي، والأسواق المالية العالمية، وتهدف إلى توطيد التعاون بين دول العالم في وضع نظام اقتصادي مستقر، وتحرير التجارة العالمية بين كل دول العالم وتنشيط التجارة الدولية وتحفيز الاستثمار.
وأضاف أن اجتماعات قمة رؤساء وزعماء دول مجموعة العشرين تمثل فرصة للعرض والترويج للإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر وما تم من إجراءات في هذا الملف ودعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية.
وتؤكد الدكتورة بسنت فهمى الخبيرة المصرفية، أن مجموعة العشرين تعد أهم تكتل اقتصادي على مستوى العالم، حيث تتحكم فى 5 آلاف شركة عالمية تدير الاستثمارات على مستوى العالم.
وأضافت أن مصر يمكن أن تستفيد اقتصاديا من هذه القمة، من خلال محاولة جذب هذه الشركات العالمية للاستثمار في مصر خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر وساهمت في تحسن المناخ الاستثماري.
وقالت إن دخول مثل هذه الشركات العالمية للسوق المصرية يحقق عدة مكاسب أبرزها نقل الخبرة والمعرفة إلى مصر وتوفير فرص العمل وزيادة التصدير وبالتالى تنشيط الاقتصاد بشكل عام.
وقال المهندس أحمد الشاهد، عضو الغرفة التجارية المصرية الألمانية، إن هناك خمسة مكاسب أساسية تعود على مصر جراء مشاركتها فى قمة العشرين، منها توطيد العلاقات السياسية والاقتصادية مع أكبر عشرين دولة تتحكم فى اقتصاد العالم، واعتبار مصر هى بوابة إفريقيا، واعتبار مصر بوابة الدخول لإفريقيا، وتوطيد العلاقات مع الاقتصاديات الكبرى حول العالم مما يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة لمصر.